Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 90 secondes destinée aux chercheurs médicaux et aux équipes d'innovation en santé, mettant en avant les capacités de collaboration en temps réel d'un logiciel de cartographie de parcours de premier plan. Le style visuel doit être dynamique et engageant, montrant plusieurs utilisateurs interagissant avec une plateforme numérique, complété par une voix off masculine énergique. Soulignez comment les équipes peuvent facilement visualiser des parcours patients complexes, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter des données complexes dans un format compréhensible pour une résolution collaborative des problèmes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux équipes de marketing et d'assurance qualité des hôpitaux, en mettant l'accent sur la capacité transparente d'exporter et de partager des cartes de parcours patient complètes. L'esthétique visuelle doit être soignée et professionnelle, présentant des exemples de divers formats de rapports et accompagnée d'une voix off rassurante et informative. Illustrez comment la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports de HeyGen garantit que ces informations critiques sont parfaitement présentées sur toutes les plateformes, aidant à la communication stratégique et à l'amélioration continue.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'instruction d'une minute pour les professionnels de santé novices en outils numériques, les guidant sur la façon de créer facilement une carte de parcours patient pour identifier les points de douleur critiques. Adoptez un style visuel convivial et épuré, mettant en vedette un avatar AI engageant de HeyGen pour articuler le processus étape par étape de manière claire et concise. L'audio doit être une voix off amicale et encourageante, démontrant comment cet outil technique simplifie la compréhension des expériences des patients et améliore la prestation des soins.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Parcours Patient

Simplifiez la création de cartes de parcours patient complètes, visualisez les points de contact critiques et découvrez des opportunités pour améliorer l'expérience patient avec notre outil intuitif.

1
Step 1
Créez Votre Carte de Parcours
Commencez par utiliser nos **modèles gratuits** pour configurer rapidement le cadre de votre carte de parcours patient. Cela fournit un point de départ structuré pour une analyse détaillée.
2
Step 2
Définissez les Personas Utilisateurs
Définissez avec précision les **personas utilisateurs** pour représenter vos groupes de patients cibles. Cela garantit que votre carte reflète les expériences et besoins divers de chaque segment.
3
Step 3
Visualisez le Parcours
Obtenez de la clarté en utilisant nos outils pour **visualiser** l'ensemble du parcours patient. Cela vous permet de comprendre rapidement le flux et d'identifier les zones nécessitant une attention.
4
Step 4
Exportez et Partagez les Informations
Exportez et partagez facilement votre carte de parcours patient complétée avec les parties prenantes. Cela facilite la révision collaborative et soutient la prise de décision basée sur les données pour améliorer les soins aux patients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des modules d'éducation pour les patients

Produisez rapidement du contenu vidéo diversifié pour éduquer les patients et les soignants sur leur parcours, atteignant efficacement un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une carte de parcours patient ?

HeyGen vous permet de créer rapidement une carte de parcours patient en utilisant la génération vidéo alimentée par l'IA. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen le transforme en contenu visuel captivant, rendant le processus de génération de parcours patient efficace et engageant.

Puis-je collaborer et partager mes cartes de parcours patient créées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen prend en charge des options d'exportation et de partage fluides pour vos vidéos de carte de parcours patient. Vous pouvez facilement distribuer vos cartes visuelles aux parties prenantes, favorisant une collaboration en temps réel pour améliorer les opérations et l'expérience patient.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour visualiser les points de contact complexes de l'expérience patient ?

HeyGen offre une bibliothèque multimédia complète, des modèles et des scènes, ainsi que des avatars AI pour vous aider à visualiser chaque point de contact de l'expérience patient. Cela permet une représentation claire des points de douleur et des interactions clés au sein de votre carte de parcours patient.

Comment HeyGen peut-il m'aider à adapter mes cartes de parcours patient à des personas utilisateurs spécifiques ?

Les contrôles de marque robustes de HeyGen vous permettent de personnaliser votre contenu vidéo, garantissant que votre carte de parcours patient résonne avec des personas utilisateurs spécifiques. Cette approche sur mesure améliore la compréhension et l'engagement pour une meilleure cartographie du parcours patient.

