Générateur de Parcours Patient : Créez des Expériences Patient Fluides
Visualisez les points de douleur et optimisez l'expérience patient grâce à notre générateur alimenté par l'IA, enrichi par les divers modèles et scènes de HeyGen.
Créez une vidéo de 90 secondes destinée aux chercheurs médicaux et aux équipes d'innovation en santé, mettant en avant les capacités de collaboration en temps réel d'un logiciel de cartographie de parcours de premier plan. Le style visuel doit être dynamique et engageant, montrant plusieurs utilisateurs interagissant avec une plateforme numérique, complété par une voix off masculine énergique. Soulignez comment les équipes peuvent facilement visualiser des parcours patients complexes, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter des données complexes dans un format compréhensible pour une résolution collaborative des problèmes.
Produisez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux équipes de marketing et d'assurance qualité des hôpitaux, en mettant l'accent sur la capacité transparente d'exporter et de partager des cartes de parcours patient complètes. L'esthétique visuelle doit être soignée et professionnelle, présentant des exemples de divers formats de rapports et accompagnée d'une voix off rassurante et informative. Illustrez comment la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports de HeyGen garantit que ces informations critiques sont parfaitement présentées sur toutes les plateformes, aidant à la communication stratégique et à l'amélioration continue.
Générez une vidéo d'instruction d'une minute pour les professionnels de santé novices en outils numériques, les guidant sur la façon de créer facilement une carte de parcours patient pour identifier les points de douleur critiques. Adoptez un style visuel convivial et épuré, mettant en vedette un avatar AI engageant de HeyGen pour articuler le processus étape par étape de manière claire et concise. L'audio doit être une voix off amicale et encourageante, démontrant comment cet outil technique simplifie la compréhension des expériences des patients et améliore la prestation des soins.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Simplifiez les parcours médicaux complexes.
Utilisez la vidéo AI pour décomposer les étapes complexes du parcours patient, améliorant la compréhension pour les patients et les professionnels de santé.
Améliorez la formation au parcours patient pour le personnel.
Développez des vidéos AI engageantes pour former le personnel sur les processus optimaux du parcours patient, renforçant la compréhension et la rétention des meilleures pratiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une carte de parcours patient ?
HeyGen vous permet de créer rapidement une carte de parcours patient en utilisant la génération vidéo alimentée par l'IA. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen le transforme en contenu visuel captivant, rendant le processus de génération de parcours patient efficace et engageant.
Puis-je collaborer et partager mes cartes de parcours patient créées avec HeyGen ?
Oui, HeyGen prend en charge des options d'exportation et de partage fluides pour vos vidéos de carte de parcours patient. Vous pouvez facilement distribuer vos cartes visuelles aux parties prenantes, favorisant une collaboration en temps réel pour améliorer les opérations et l'expérience patient.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour visualiser les points de contact complexes de l'expérience patient ?
HeyGen offre une bibliothèque multimédia complète, des modèles et des scènes, ainsi que des avatars AI pour vous aider à visualiser chaque point de contact de l'expérience patient. Cela permet une représentation claire des points de douleur et des interactions clés au sein de votre carte de parcours patient.
Comment HeyGen peut-il m'aider à adapter mes cartes de parcours patient à des personas utilisateurs spécifiques ?
Les contrôles de marque robustes de HeyGen vous permettent de personnaliser votre contenu vidéo, garantissant que votre carte de parcours patient résonne avec des personas utilisateurs spécifiques. Cette approche sur mesure améliore la compréhension et l'engagement pour une meilleure cartographie du parcours patient.