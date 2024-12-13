Générateur de vidéos d'instructions pour les patients pour de meilleurs résultats

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes pour les patients avec des avatars AI, transformant des informations médicales complexes en contenu clair et compréhensible.

Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux patients se préparant pour une procédure médicale courante, telle qu'une prise de sang ou une petite chirurgie ambulatoire. Le style visuel doit être calme, épuré et empathique, utilisant des graphismes modernes pour illustrer les étapes clés, complétés par une voix off rassurante et claire. Cette vidéo, utilisant les avatars AI de HeyGen, servira de vidéo éducative cruciale pour les patients, démystifiant le processus et réduisant l'anxiété des patients.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Un guide animé de 45 secondes est nécessaire pour fournir des instructions claires sur les médicaments aux nouveaux patients commençant une prescription. Cette vidéo doit présenter des visuels lumineux et engageants et des infographies faciles à comprendre, présentées avec un ton amical et clair dans la voix off pour assurer une compréhension optimale. En utilisant la génération de voix off de HeyGen, ce guide fournira des visuels cruciaux et engageants pour l'adhésion aux médicaments, simplifiant les informations complexes pour les patients.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo complète de 90 secondes sur les instructions de sortie des patients pour les individus et leurs aidants après un séjour à l'hôpital. Le style visuel et audio doit être chaleureux, soutenant et instructif, avec des visuels étape par étape et une musique de fond douce, accompagnés d'une voix professionnelle mais accessible. Cette vidéo, facilement créée à l'aide des modèles et scènes de HeyGen, améliorera considérablement la compréhension des exigences post-soins, servant d'outil vital de "générateur de vidéos d'instructions pour les patients".
Exemple de Prompt 3
Imaginez une annonce de service public convaincante de 30 secondes ciblant le grand public, soulignant le rôle vital de la communication médecin-patient dans les soins préventifs. La vidéo nécessite un style visuel dynamique et inspirant mettant en scène divers avatars AI sous un jour positif, accompagnés d'une musique entraînante et d'une voix confiante et claire. En utilisant les sous-titres/captions de HeyGen, l'accessibilité sera assurée, promouvant une meilleure communication médecin-patient à travers tous les groupes démographiques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos d'instructions pour les patients

Transformez des informations médicales complexes en instructions vidéo claires, engageantes et personnalisées, garantissant que les patients comprennent leurs plans de soins sans effort.

1
Step 1
Créez votre script
Saisissez vos instructions pour les patients dans la plateforme pour utiliser notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script", transformant le contenu écrit en visuels dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre professionnel de santé, améliorant l'engagement et la confiance des patients.
3
Step 3
Appliquez les contrôles de marque
Utilisez nos "contrôles de marque" pour incorporer le logo, les couleurs et les polices de votre institution, garantissant la cohérence et renforçant la confiance dans vos supports éducatifs pour les patients.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le "redimensionnement et exportation des formats d'aspect" pour la générer dans divers formats adaptés à toute plateforme, rendant la distribution fluide et accessible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'éducation des patients à l'échelle mondiale

.

Générez efficacement un grand volume d'instructions personnalisées pour les patients pour divers besoins, atteignant plus de patients avec des informations vitales dans plusieurs langues.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'éducation des patients par la vidéo ?

HeyGen permet aux prestataires de soins de santé de créer facilement des vidéos éducatives engageantes pour les patients. En utilisant des avatars AI et des voix off AI, vous pouvez transformer des informations médicales complexes en visuels clairs et captivants, améliorant considérablement la communication médecin-patient et la compréhension des patients.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos de formation en santé ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de formation en santé avec des générateurs de texte en vidéo intuitifs et des modèles préconstruits. Vous pouvez rapidement développer des supports de formation complets, y compris des formations sur la conformité ou des modules de micro-apprentissage, sans avoir besoin de compétences avancées en montage.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos de communication médicale ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer vos logos, couleurs de marque et éléments visuels spécifiques dans tout votre contenu médical. Cela garantit une communication médecin-patient cohérente et professionnelle et renforce l'identité de votre marque de santé.

Comment HeyGen soutient-il la génération d'instructions pour les patients pour diverses procédures médicales ?

HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos d'instructions pour les patients, vous permettant de créer des vidéos détaillées pour les procédures médicales ou les instructions de médication. Avec divers modèles et formats d'aspect, vous pouvez produire des visuels engageants qui transmettent clairement des informations essentielles aux patients dans un format adapté à leurs besoins.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo