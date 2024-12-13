Créateur de Vidéos d'Instruction pour Patients : Créez des Vidéos Engagantes

Permettez aux professionnels de la santé de créer des guides pratiques et des documentations vidéo engageantes avec des avatars AI dynamiques.

Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouveaux visiteurs de la clinique. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical les guidant à travers les procédures d'enregistrement et les installations de la clinique, tout en maintenant un style visuel accueillant et professionnel avec une voix AI calme et rassurante. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen peuvent personnaliser l'expérience initiale des patients.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo éducative de 60 secondes expliquant les étapes de préparation pour une procédure médicale courante. La vidéo doit avoir un style visuel informatif et épuré, utilisant des graphiques clairs et des visuels simples étape par étape, accompagnés d'une voix AI concise et autoritaire générée directement à partir d'un script. Soulignez la facilité de création de guides clairs grâce à la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script.
Concevez une vidéo d'instruction de 30 secondes sur le dosage et le moment appropriés pour la prise de médicaments. Cette vidéo nécessite un style visuel simple et direct, peut-être en utilisant des éléments animés pour représenter les médicaments, combinés à une voix off claire. Il est crucial d'inclure des sous-titres dans plusieurs langues pour garantir l'accessibilité à une base de patients diversifiée, mettant en avant la capacité de HeyGen à créer du contenu accessible.
Produisez une vidéo de 50 secondes pour les instructions de soins post-sortie, en se concentrant sur les conseils de récupération à domicile. Le style visuel doit être soutenant et empathique, avec des scènes douces (par exemple, un environnement domestique confortable) tirées d'une bibliothèque de médias, complétées par une voix off AI chaleureuse et encourageante. Démontrez comment la génération de voix off de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock peuvent créer des vidéos de formation engageantes pour l'auto-soin des patients.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Instruction pour Patients

Créez facilement des vidéos d'instruction pour patients professionnelles et engageantes avec AI, assurant une communication claire et une meilleure compréhension des patients.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par rédiger votre contenu d'instruction pour patients ou sélectionnez un modèle prêt à l'emploi dans la vaste bibliothèque de HeyGen. Personnalisez ces scènes préconçues pour une création rapide de vidéos éducatives pour patients.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix Off
Améliorez votre vidéo avec un avatar AI professionnel de HeyGen pour présenter l'information clairement. Associez-le à une voix off AI dans diverses langues, offrant un visage et une voix amicale et cohérente pour vos vidéos d'accueil des patients.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres pour l'Accessibilité
Assurez-vous que vos instructions pour patients sont accessibles à tous en ajoutant automatiquement des sous-titres et des légendes grâce aux fonctionnalités intégrées de HeyGen. Cette capacité cruciale aide à la compréhension et à la conformité, surtout pour les patients malentendants ou qui préfèrent lire.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Contenu Éducatif
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement dans divers formats adaptés à différentes plateformes grâce aux outils d'exportation de HeyGen. Partagez vos vidéos d'instruction pour patients percutantes à travers vos systèmes internes ou portails patients pour soutenir un soin efficace des patients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'Éducation des Patients

Produisez efficacement un grand volume de vidéos éducatives pour patients, étendant votre portée pour instruire et informer un public de patients plus large à l'échelle mondiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos éducatives pour les professionnels de la santé ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux professionnels de la santé de créer efficacement des vidéos éducatives engageantes pour les patients. Utilisez nos avatars AI et voix off AI pour délivrer des informations claires et cohérentes, rendant les sujets médicaux complexes faciles à comprendre pour les patients.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur efficace de vidéos d'instruction pour patients ?

HeyGen offre un éditeur puissant de type glisser-déposer et des modèles personnalisables, vous permettant de produire rapidement des vidéos d'instruction de haute qualité pour les patients. Ajoutez facilement des enregistrements d'écran et des sous-titres pour guider les patients à travers les procédures ou l'utilisation des médicaments étape par étape.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de formation en santé avec des avatars AI ?

Oui, HeyGen est un créateur idéal de vidéos de formation en santé, proposant une variété d'avatars AI capables de délivrer du contenu de formation dans plusieurs langues. Cela permet une documentation vidéo évolutive et cohérente pour l'intégration du personnel et le développement professionnel continu.

HeyGen prend-il en charge le contenu multilingue pour les vidéos d'accueil des patients ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'accueil inclusives pour les patients en prenant en charge la génération de texte en vidéo dans plusieurs langues. Cela garantit que votre documentation vidéo atteint efficacement une démographie de patients diversifiée, améliorant la compréhension et l'engagement.

