Créez une vidéo d'instruction concise d'une minute expliquant les étapes des soins de plaies à domicile après une intervention chirurgicale mineure, destinée aux patients adultes recherchant des conseils visuels clairs. Le style visuel doit être lumineux et rassurant, avec un avatar AI amical démontrant chaque étape, complété par une voix off calme et informative. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour convertir facilement les directives médicales en une explication visuelle engageante, garantissant une compréhension élevée des patients.

Développez une vidéo éducative de 45 secondes destinée à une population de patients diversifiée, en mettant l'accent sur l'importance de l'adhésion régulière aux médicaments pour les maladies chroniques. Le style visuel et audio doit être chaleureux et empathique, utilisant des modèles et des scènes professionnels pour présenter clairement les informations clés. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour offrir diverses options linguistiques et assurer une compréhension complète grâce à des sous-titres/captions auto-générés, répondant au besoin de support multilingue dans la communication en santé.
Produisez une vidéo d'accueil de 2 minutes conçue pour les nouveaux patients rejoignant un établissement de santé, visant à les familiariser avec les services et à ce qu'ils peuvent attendre. Le style visuel doit être soigné et professionnel, intégrant harmonieusement les éléments de marque de la clinique, tandis que l'audio présente une narration claire et invitante. Améliorez la vidéo avec des visuels pertinents de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour créer une introduction complète et engageante, soutenant efficacement les professionnels de la santé dans la rationalisation du processus d'accueil.
Créez une vidéo d'instruction de 1 minute 30 secondes pour les patients apprenant à utiliser un nouveau dispositif médical à domicile, en assurant une livraison précise des informations médicales. La vidéo doit adopter un style visuel net et instructif, utilisant un montage basé sur des scènes claires pour mettre en évidence chaque étape opérationnelle, accompagnée d'une voix off précise et rassurante. Après la création, adaptez facilement la vidéo pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, maximisant la portée et la compréhension des patients grâce à ce générateur de vidéo AI.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Instruction pour Patients

Produisez sans effort des vidéos éducatives claires, engageantes et conformes qui améliorent la compréhension et les résultats des patients.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu éducatif dans la plateforme. Exploitez la génération de texte en vidéo pour convertir automatiquement votre script en vidéo, garantissant que les informations médicales précises sont transmises efficacement aux patients.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour servir de présentateur à l'écran, ajoutant une touche personnelle et professionnelle. Complétez votre message avec un modèle professionnel adapté à la communication en santé.
3
Step 3
Personnalisez les Détails de la Vidéo
Affinez votre vidéo avec une génération de voix off de haute qualité, en sélectionnant le ton et la langue parfaits. Améliorez la compréhension des patients en ajoutant des éléments de marque tels que votre logo et des couleurs spécifiques pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Instruction
Finalisez votre vidéo d'instruction pour patients et exportez-la dans divers formats pour une distribution fluide sur les plateformes. Permettez aux professionnels de la santé de fournir un support clair, accessible et multilingue pour une meilleure compréhension des patients.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Instruction et l'Adhésion des Patients

Exploitez les avatars AI et le contenu vidéo engageant pour améliorer la compréhension des patients et assurer une meilleure adhésion aux instructions de soins.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives pour les patients ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI et des avatars AI réalistes pour transformer des scripts textuels en vidéos d'instruction engageantes pour les patients. Ce processus de génération de texte en vidéo rationalisé réduit considérablement le temps et les ressources nécessaires pour une production vidéo efficace dans le domaine de la santé.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos d'instruction pour patients conformes à la HIPAA ?

Oui, HeyGen accorde la priorité à la sécurité des données et à la conformité, ce qui en fait une plateforme vidéo AI adaptée pour le contenu médical sensible. Bien que les utilisateurs soient responsables de leur conformité spécifique à la HIPAA, HeyGen offre des mesures de sécurité robustes et adhère aux normes de conformité SOC 2 et RGPD.

HeyGen peut-il générer des vidéos éducatives pour patients multilingues avec des voix off réalistes ?

Absolument. HeyGen prend en charge une génération de voix off multilingue étendue, permettant aux professionnels de la santé de créer des vidéos éducatives pour patients dans diverses langues. Cette fonctionnalité améliore la compréhension et l'accessibilité des patients, garantissant que des informations médicales vitales atteignent efficacement un public diversifié.

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen accessible aux professionnels de la santé sans expérience en montage vidéo ?

HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, permettant aux professionnels de la santé de créer des vidéos éducatives de haute qualité pour les patients sans compétences spécialisées en montage. Il offre une large gamme de modèles professionnels et d'éléments de marque, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos de marque simplement à partir d'un script ou d'une création vidéo native par invite.

