Créateur de Vidéos d'Expérience Patient : Créez des Vidéos de Santé Engagantes
Simplifiez la production de vidéos de santé et créez rapidement des témoignages de patients professionnels grâce à notre plateforme facile à utiliser, complète avec des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo éducative de 45 secondes destinée aux patients existants après une procédure, détaillant les étapes de récupération avec des animations claires et simples et une voix off apaisante, facilement générée à l'aide de la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour une diffusion précise des informations.
Développez une vidéo convaincante de 60 secondes mettant en avant des témoignages authentiques de patients, ciblant de nouveaux patients potentiels envisageant une clinique ou un service spécifique, en présentant des expériences authentiques à travers un style visuel empathique avec une musique inspirante, habilement composée en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen.
Produisez une vidéo de santé dynamique de 30 secondes pour les administrateurs et les équipes marketing, démontrant comment créer des vidéos à grande échelle pour améliorer la communication, en employant un style visuel moderne avec un audio entraînant et une génération de voix off professionnelle pour souligner l'efficacité et l'impact.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Expérience Patient
Transformez sans effort les histoires de patients en vidéos de santé captivantes avec l'AI. Créez du contenu professionnel et engageant à grande échelle, simplifiant les informations complexes pour une meilleure compréhension et confiance des patients.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Éducation des Patients.
Expliquez sans effort des sujets médicaux complexes avec des vidéos AI, améliorant considérablement la compréhension et la mémorisation des patients.
Partagez des Témoignages de Patients.
Produisez des témoignages de patients convaincants et des histoires de réussite avec des vidéos AI engageantes pour instaurer la confiance et inspirer la confiance.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos d'expérience patient avec l'AI ?
HeyGen transforme la création de vidéos d'expérience patient en exploitant des avatars AI avancés et un puissant générateur de texte en vidéo, permettant aux prestataires de santé de produire du contenu engageant sans effort. Ce créateur de vidéos AI permet une production sophistiquée de vidéos de santé sans tournage complexe.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour créer des vidéos de santé à grande échelle ?
HeyGen simplifie la production de vidéos de santé à grande échelle grâce à sa vaste bibliothèque de modèles de vidéos de santé et son interface conviviale. Vous pouvez rapidement générer plusieurs vidéos éducatives pour les patients, assurant une communication vidéo cohérente et professionnelle sur toutes les plateformes.
HeyGen peut-il soutenir des vidéos éducatives pour les patients accessibles ?
Oui, HeyGen garantit que vos vidéos éducatives pour les patients sont accessibles en offrant une génération robuste de sous-titres et de voix off diversifiées. Cela vous permet d'atteindre un public plus large et d'améliorer la compréhension pour tous les patients.
Comment HeyGen maintient-il la cohérence de la marque dans les vidéos de santé ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques de manière transparente dans chaque vidéo de santé. Cela, combiné à des capacités de vidéo et de graphismes animés de haute qualité alimentées par l'AI, assure une communication vidéo professionnelle et cohérente.