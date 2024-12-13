Créateur de Vidéos Éducatives pour Patients : Engagez les Patients Plus Rapidement

Simplifiez rapidement les informations médicales complexes pour les patients et améliorez la compréhension grâce à notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script.

Imaginez créer une vidéo éducative de 90 secondes pour les patients, expliquant clairement les avantages et le processus d'un nouveau plan de gestion du diabète. Cette vidéo est conçue pour les patients adultes et leurs aidants, nécessitant un style visuel calme, professionnel et rassurant, accompagné d'une narration claire et encourageante. Les utilisateurs peuvent utiliser efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, améliorant la compréhension grâce à une génération intuitive de voix off et simplifiant les informations médicales complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo de formation de 2 minutes est nécessaire pour le nouveau personnel infirmier, détaillant méticuleusement la procédure correcte pour le pansement stérile des plaies. Destinée aux professionnels de la santé, cette vidéo exige un style visuel précis et didactique avec des démonstrations étape par étape et un ton audio clair et autoritaire. En exploitant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script, les documents de protocole détaillés peuvent être rapidement convertis en contenu engageant, avec les étapes cruciales capturées grâce à des sous-titres précis pour l'accessibilité et la rétention.
Exemple de Prompt 2
Concevez une annonce de service public de 45 secondes destinée au grand public, soulignant l'importance des bilans de santé réguliers. La vidéo doit adopter un style visuel optimiste et accessible, incorporant une animation amicale et une voix chaleureuse et encourageante. Les modèles et scènes de HeyGen offrent un moyen rapide d'assembler des visuels convaincants issus de sa bibliothèque de médias/stock, élargissant ainsi efficacement la portée des patients avec un message visuellement attrayant.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative engageante d'une minute conçue spécifiquement pour les étudiants en médecine et les cliniciens en exercice, présentant la fonctionnalité complexe et les avantages profonds d'une technologie d'imagerie diagnostique de pointe. Cette vidéo nécessite un esthétique visuel sophistiqué et high-tech, complété par des superpositions graphiques détaillées et une voix off articulée et informative. Grâce à HeyGen, les créateurs bénéficient de la flexibilité d'utiliser sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio, garantissant une visualisation optimale sur diverses plateformes professionnelles et élevant ainsi la qualité de la création de contenu médical.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives pour Patients

Transformez facilement des informations médicales complexes en vidéos éducatives engageantes, claires et professionnelles avec l'AI. Simplifiez votre message et élargissez la portée des patients.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre contenu médical dans l'éditeur. Notre plateforme utilise la création de texte en vidéo pour générer votre brouillon vidéo initial, soutenant la création rapide de contenu médical.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre message. Personnalisez leur apparence et leur voix pour s'adapter parfaitement à votre contenu.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Intégrez le logo, les couleurs et autres éléments de branding de votre clinique en utilisant nos contrôles de branding complets. Améliorez votre vidéo avec des médias stock pertinents et des modèles pour un aspect soigné.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois finalisée, exportez votre vidéo éducative pour patients de haute qualité avec redimensionnement et exportation d'aspect-ratio. Partagez-la sur plusieurs plateformes pour simplifier efficacement les informations médicales complexes et atteindre un public plus large.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement et la Conformité des Patients

Améliorez l'engagement des patients et l'adhésion aux plans de traitement grâce à des vidéos engageantes et personnalisées générées par AI qui rendent l'apprentissage intuitif et mémorable.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives pour les patients en utilisant l'AI ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI intuitif, vous permettant de transformer des informations médicales complexes directement à partir d'un script en vidéos éducatives engageantes pour les patients. Vous pouvez exploiter des avatars AI réalistes et une création avancée de texte en vidéo pour produire sans effort un contenu vidéo éducatif de haute qualité pour votre audience.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour élargir la portée des patients ?

HeyGen soutient l'élargissement de la portée des patients grâce à son support multilingue robuste et à sa génération avancée de voix off, vous permettant de diffuser vos vidéos éducatives à un public diversifié. De plus, vous pouvez créer un contenu captivant en qualité 4k, garantissant que votre création de contenu médical est professionnelle et largement accessible.

HeyGen peut-il intégrer du contenu médical existant et du branding dans de nouvelles vidéos éducatives ?

Absolument, HeyGen permet une intégration transparente de votre contenu médical existant en vous permettant de convertir des scripts, et potentiellement même de réutiliser du contenu à partir de sources comme des PDFs ou des PowerPoints, en vidéo. Vous pouvez facilement appliquer vos éléments de branding, y compris les logos et les couleurs, en utilisant des modèles et des scènes vidéo personnalisables pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.

Quelles mesures de sécurité HeyGen emploie-t-il pour créer du contenu médical ?

HeyGen priorise la sécurité de votre création de contenu médical, offrant une plateforme vidéo AI robuste conçue pour gérer les informations sensibles de manière responsable. Il fournit un environnement sécurisé pour générer des vidéos éducatives pour les patients, garantissant que vos données sont protégées tout au long du processus de création.

