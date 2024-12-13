Imaginez créer une vidéo éducative de 90 secondes pour les patients, expliquant clairement les avantages et le processus d'un nouveau plan de gestion du diabète. Cette vidéo est conçue pour les patients adultes et leurs aidants, nécessitant un style visuel calme, professionnel et rassurant, accompagné d'une narration claire et encourageante. Les utilisateurs peuvent utiliser efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, améliorant la compréhension grâce à une génération intuitive de voix off et simplifiant les informations médicales complexes.

