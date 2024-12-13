Vidéos de Formation à l'Éducation des Patients : Améliorez les Résultats des Patients

Améliorez les résultats des patients avec un contenu engageant et fondé sur des preuves. Créez des présentations personnalisées rapidement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo rassurante de 60 secondes guidant les patients et leurs aidants à travers les étapes de préparation pour une coloscopie. Le style visuel doit être convivial et facile à suivre, avec un avatar AI engageant de HeyGen pour délivrer des instructions empathiques, garantissant que les procédures complexes sont comprises sans anxiété.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes offrant des conseils pratiques pour gérer les effets secondaires courants de la chimiothérapie, visant à améliorer les résultats des patients. La vidéo doit avoir un ton clair et de soutien avec une musique de fond douce et des informations essentielles mises en évidence grâce à la fonctionnalité de sous-titres automatiques de HeyGen, la rendant accessible et facile à comprendre pour tous les patients.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 90 secondes promouvant l'importance de la prévention et du dépistage réguliers du cancer du sein. Cette pièce éducative doit incorporer des images diversifiées et un contenu inclusif, en utilisant divers modèles et scènes vibrants de HeyGen pour captiver un large public et encourager des comportements de santé proactifs.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation à l'Éducation des Patients

Créez des vidéos de formation à l'éducation des patients percutantes sans effort. Transformez des informations médicales complexes en contenu engageant et accessible pour une meilleure compréhension et des résultats améliorés des patients.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre contenu éducatif pour les patients sous forme de script clair et concis. Utilisez les fonctionnalités de texte-à-vidéo pour initier la transformation de votre matériel écrit en leçons visuelles dynamiques.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre contenu éducatif pour les patients. Cette personnalisation garantit que votre message résonne clairement auprès des patients et contribue à une diffusion de contenu inclusive.
3
Step 3
Ajoutez Accessibilité et Visuels
Améliorez votre vidéo avec des sous-titres pour une meilleure accessibilité, répondant aux divers besoins d'apprentissage et support linguistique. Complétez vos explications avec des visuels pertinents pour clarifier les sujets complexes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos de formation à l'éducation des patients en les exportant dans le format souhaité. Distribuez vos ressources vidéo professionnelles pour améliorer la compréhension et l'engagement des patients, contribuant à de meilleurs résultats.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Échelle de Création de Contenu Éducatif pour les Patients

Produisez efficacement un grand volume de vidéos éducatives diversifiées pour les patients afin d'atteindre un public plus large, garantissant des ressources cohérentes et accessibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à l'éducation des patients ?

HeyGen permet aux prestataires de soins de santé de générer rapidement des vidéos de formation à l'éducation des patients captivantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela simplifie la production de ressources vidéo essentielles pour les patients et leurs aidants.

HeyGen prend-il en charge la création de contenu éducatif inclusif pour les patients avec des options diversifiées ?

Oui, HeyGen permet la création de contenu éducatif inclusif pour les patients en offrant une gamme d'avatars AI et un support linguistique robuste, garantissant que vos messages résonnent auprès de divers patients et aidants. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour l'accessibilité.

Quelles capacités de branding HeyGen offre-t-il pour des présentations personnalisées pour les patients ?

HeyGen fournit des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans des présentations personnalisées, assurant la cohérence dans toutes vos vidéos éducatives pour les patients. Cela aide à maintenir une expérience professionnelle et familière pour les patients.

HeyGen peut-il aider à créer des ressources vidéo fondées sur des preuves pour des résultats spécifiques des patients ?

Absolument. La plateforme de HeyGen vous permet de créer votre propre contenu efficacement, transformant des scripts en ressources vidéo fondées sur des preuves qui soutiennent l'amélioration des résultats des patients. Utilisez des modèles et des scènes pour adapter les vidéos à divers besoins éducatifs des patients.

