Vidéos de Formation à l'Éducation des Patients : Améliorez les Résultats des Patients
Améliorez les résultats des patients avec un contenu engageant et fondé sur des preuves. Créez des présentations personnalisées rapidement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo rassurante de 60 secondes guidant les patients et leurs aidants à travers les étapes de préparation pour une coloscopie. Le style visuel doit être convivial et facile à suivre, avec un avatar AI engageant de HeyGen pour délivrer des instructions empathiques, garantissant que les procédures complexes sont comprises sans anxiété.
Produisez une vidéo de 30 secondes offrant des conseils pratiques pour gérer les effets secondaires courants de la chimiothérapie, visant à améliorer les résultats des patients. La vidéo doit avoir un ton clair et de soutien avec une musique de fond douce et des informations essentielles mises en évidence grâce à la fonctionnalité de sous-titres automatiques de HeyGen, la rendant accessible et facile à comprendre pour tous les patients.
Concevez une vidéo engageante de 90 secondes promouvant l'importance de la prévention et du dépistage réguliers du cancer du sein. Cette pièce éducative doit incorporer des images diversifiées et un contenu inclusif, en utilisant divers modèles et scènes vibrants de HeyGen pour captiver un large public et encourager des comportements de santé proactifs.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation à l'Éducation des Patients
Créez des vidéos de formation à l'éducation des patients percutantes sans effort. Transformez des informations médicales complexes en contenu engageant et accessible pour une meilleure compréhension et des résultats améliorés des patients.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez les Sujets Médicaux Complexes.
Transformez des informations médicales complexes en vidéos éducatives pour les patients facilement compréhensibles, améliorant la compréhension pour les patients et leurs aidants.
Augmentez l'Engagement et la Rétention des Patients.
Augmentez la compréhension et l'adhésion des patients en fournissant des vidéos de formation engageantes et mémorables, alimentées par l'AI, pour des informations de santé critiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à l'éducation des patients ?
HeyGen permet aux prestataires de soins de santé de générer rapidement des vidéos de formation à l'éducation des patients captivantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela simplifie la production de ressources vidéo essentielles pour les patients et leurs aidants.
HeyGen prend-il en charge la création de contenu éducatif inclusif pour les patients avec des options diversifiées ?
Oui, HeyGen permet la création de contenu éducatif inclusif pour les patients en offrant une gamme d'avatars AI et un support linguistique robuste, garantissant que vos messages résonnent auprès de divers patients et aidants. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour l'accessibilité.
Quelles capacités de branding HeyGen offre-t-il pour des présentations personnalisées pour les patients ?
HeyGen fournit des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans des présentations personnalisées, assurant la cohérence dans toutes vos vidéos éducatives pour les patients. Cela aide à maintenir une expérience professionnelle et familière pour les patients.
HeyGen peut-il aider à créer des ressources vidéo fondées sur des preuves pour des résultats spécifiques des patients ?
Absolument. La plateforme de HeyGen vous permet de créer votre propre contenu efficacement, transformant des scripts en ressources vidéo fondées sur des preuves qui soutiennent l'amélioration des résultats des patients. Utilisez des modèles et des scènes pour adapter les vidéos à divers besoins éducatifs des patients.