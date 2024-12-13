Créateur de Vidéos sur la Politique de Mot de Passe : Simplifiez la Formation à la Sécurité

Créez facilement des vidéos de formation à la cybersécurité engageantes et des vidéos explicatives claires avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour tous les employés, détaillant la nouvelle politique robuste de mots de passe de l'entreprise. Cette vidéo doit présenter un style animé engageant avec une voix amicale et informative, garantissant que les règles complexes sont simples à comprendre. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement la narration.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de sensibilisation à la cybersécurité de 2 minutes destinée au personnel général et aux travailleurs à distance, soulignant l'importance de sécuriser les vidéos privées et les données sensibles. Le style visuel doit être légèrement sérieux mais accessible, incorporant un mélange de séquences d'archives pertinentes et d'animations simples, avec une voix calme et rassurante. Assurez une accessibilité complète en incluant des sous-titres générés par HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de mise à jour de la sécurité informatique interne de 45 secondes ciblant l'équipe informatique interne et la direction, décrivant les récents progrès de nos mesures de protection. La présentation visuelle doit être moderne et d'entreprise, avec des messages concis délivrés avec une voix confiante. Intégrez des éléments de marque personnalisés de manière transparente en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour un aspect soigné.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos sur la Politique de Mot de Passe

Créez rapidement des vidéos explicatives engageantes et claires sur les politiques de mot de passe de votre organisation, garantissant une compréhension cohérente et une cybersécurité renforcée.

1
Step 1
Créez Votre Script de Politique de Mot de Passe
Commencez par rédiger les messages clés de votre politique de mot de passe. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir instantanément votre script écrit en une voix off professionnelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur IA
Choisissez parmi une large gamme d'avatars IA pour présenter votre script de politique de mot de passe. Ces présentateurs réalistes ajoutent une touche humaine, rendant les informations complexes plus accessibles et engageantes pour votre public.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels et de Branding
Intégrez vos éléments de marque personnalisés, tels que les logos et les couleurs de marque, pour aligner la vidéo avec l'identité de votre entreprise. Intégrez des visuels pertinents ou des médias d'archives pour clarifier les points complexes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Politique
Examinez votre vidéo explicative de politique de mot de passe terminée et exportez-la dans le format souhaité. Partagez-la en toute sécurité en tant que vidéo privée pour assurer une compréhension large des meilleures pratiques au sein de votre organisation.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Informations de Politique Complexes

Transformez des politiques de mot de passe complexes en vidéos explicatives faciles à comprendre, améliorant la compréhension au sein de votre organisation.

Questions Fréquemment Posées

HeyGen peut-il aider à créer des formations techniques alimentées par l'IA ?

Oui, HeyGen simplifie la création de "vidéos explicatives" engageantes pour des sujets techniques en utilisant des "avatars IA" et la fonctionnalité de "texte-à-vidéo". Cela permet aux utilisateurs de produire rapidement du contenu de "formation vidéo alimentée par l'IA" professionnel sans avoir besoin de compétences de production complexes.

HeyGen prend-il en charge la livraison sécurisée de contenu vidéo sensible ?

HeyGen garantit que votre contenu de formation en "sécurité informatique" ou "cybersécurité" sensible peut être livré en toute sécurité. Notre plateforme permet des "vidéos privées", offrant des options robustes de "protection par mot de passe" pour contrôler l'accès et maintenir la confidentialité des communications internes.

Quelles options de branding sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen offre de nombreux "éléments de marque personnalisés" pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque en utilisant nos divers "modèles de vidéo", faisant de chaque vidéo créée avec HeyGen une extension professionnelle de votre marque.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos professionnelles avec HeyGen ?

En tant que puissant "créateur de vidéos", HeyGen permet une production rapide de contenu de haute qualité grâce à sa fonctionnalité intuitive de "texte-à-vidéo" et à sa technologie d'"agent vidéo IA". Vous pouvez transformer des scripts en vidéos soignées efficacement, ce qui est idéal pour tout, des mises à jour rapides aux formations techniques complètes.

