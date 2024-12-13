Générateur de Vidéos de Politique de Mot de Passe : AI pour la Formation en Entreprise

Créez facilement des annonces de politique engageantes en utilisant le texte en vidéo à partir d'un script.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation d'entreprise de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, présentant les meilleures pratiques pour créer des mots de passe sécurisés dans un style visuel informatif mais moderne avec un ton narratif confiant. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer directement votre script en une vidéo soignée, en veillant à ce que les détails cruciaux soient mis en évidence grâce aux sous-titres.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'annonce de politique concise de 30 secondes générée par AI, destinée aux responsables de département, soulignant le rôle crucial de l'authentification à plusieurs facteurs dans le maintien de la sécurité organisationnelle, présentée avec un style visuel professionnel et percutant. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement un récit convaincant qui souligne l'importance de cette mesure de sécurité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de création de tutoriel de 45 secondes pour tout le personnel, démontrant un guide étape par étape sur la réinitialisation sécurisée de leur mot de passe d'entreprise, avec un style visuel propre et direct et un ton audio rassurant. Cette vidéo de marque personnalisée peut utiliser efficacement les avatars AI de HeyGen pour une représentation cohérente des personnages et s'adapter à diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Politique de Mot de Passe

Produisez rapidement des vidéos professionnelles de politique de mot de passe avec AI, simplifiant la formation en entreprise et les annonces de politique.

1
Step 1
Créez Votre Script et Avatar
Entrez votre script de politique pour tirer parti de la technologie de texte en vidéo de HeyGen et sélectionnez un avatar AI pour présenter votre contenu.
2
Step 2
Appliquez Votre Image de Marque
Assurez la cohérence de la marque en appliquant les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les palettes de couleurs spécifiques.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez la clarté et l'accessibilité avec la génération de voix off AI de HeyGen et les sous-titres automatiques.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Générez votre vidéo finale d'annonce de politique et exportez-la dans les rapports d'aspect souhaités pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Politiques et Procédures Complexes

Transformez les politiques de mot de passe complexes et les procédures de conformité en vidéos explicatives claires, digestes et engageantes pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'annonce de politique ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet la création rapide de vidéos d'annonce de politique directement à partir de votre script. Avec nos Présentateurs AI et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script, vous pouvez générer des vidéos de formation d'entreprise engageantes et cohérentes efficacement. Cela offre une solution de génération de vidéos de bout en bout pour toutes vos communications internes.

Puis-je personnaliser mes vidéos explicatives animées avec l'image de marque de l'entreprise en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation de l'image de marque pour tout votre contenu, y compris les vidéos explicatives animées. Vous pouvez appliquer vos contrôles de marque personnalisés, intégrer votre logo et choisir parmi une riche bibliothèque de médias pour vous assurer que chaque vidéo reflète l'identité de votre entreprise. Vous pouvez même utiliser des avatars AI personnalisés pour transmettre votre message.

Quelle est l'approche de HeyGen pour transformer des scripts en vidéos professionnelles ?

HeyGen transforme votre écriture de script en vidéos soignées grâce à son puissant moteur créatif et sa capacité de texte en vidéo à partir d'un script. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen génère une vidéo complète avec des Présentateurs AI, une génération de voix off professionnelle, et des sous-titres et légendes ajoutés automatiquement, simplifiant ainsi votre processus de production vidéo.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de politique de mot de passe engageantes ou de tutoriels ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour produire des vidéos claires de politique de mot de passe et d'autres vidéos de formation d'entreprise essentielles. Ses fonctionnalités automatisent la création de tutoriels, garantissant que vos instructions sont délivrées efficacement et sans filigranes, ce qui le rend parfait pour le support utilisateur interne ou externe.

