Pour les nouveaux passagers aériens, imaginez une vidéo d'accueil de 45 secondes qui les guide en douceur à travers leur première expérience de vol. Ce dessin animé explicatif lumineux et accueillant, enrichi d'avatars AI amicaux et d'une voix off professionnelle, illustre clairement les processus d'enregistrement et de sécurité, favorisant un début de voyage sans stress.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les voyageurs, démystifiant les formulaires et procédures douanières internationales complexes. Utilisant des visuels épurés et minimalistes avec un texte clair et concis à l'écran et des sous-titres générés, cette vidéo d'accueil simplifie les étapes bureaucratiques, la rendant accessible et rassurante pour quiconque se prépare à voyager à l'international, le tout généré efficacement à partir d'un script grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo de formation interne dynamique de 30 secondes est nécessaire pour les nouveaux conducteurs de bus, présentant efficacement les protocoles de sécurité essentiels et les conseils de navigation des itinéraires. Cette création vidéo AI engageante, utilisant une variété de modèles et de scènes de la médiathèque, présente l'information avec des changements de scène rapides et une voix off énergique et informative, augmentant considérablement l'engagement parmi les nouvelles recrues pour tout service de transport terrestre.
Exemple de Prompt 3
Créez une démonstration de produit de 30 secondes pour une nouvelle application de réservation de voyages révolutionnaire, ciblant les utilisateurs potentiels avec une présentation visuellement élégante et moderne. Cette vidéo explicative rapide présente des démonstrations d'interface fluides, une musique de fond entraînante et une voix off explicative directe, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exportations, mettant efficacement en valeur l'interface conviviale de l'application et ses fonctionnalités uniques.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos Explicatives pour l'Accueil des Passagers

Créez facilement des vidéos d'accueil engageantes et informatives pour les passagers avec AI, assurant une introduction fluide et claire à leur voyage.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Vidéo
Commencez rapidement en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels adaptés pour le contenu explicatif et d'accueil.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script d'Accueil
Saisissez votre script détaillé d'accueil des passagers, et regardez notre plateforme utiliser le texte-à-vidéo à partir du script pour donner vie à vos mots.
3
Step 3
Sélectionnez un Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant un avatar AI professionnel pour présenter vos informations d'accueil, rendant votre message plus personnel.
4
Step 4
Générez la Voix Off et Exportez
Utilisez la génération avancée de voix off pour une narration au son naturel, puis exportez facilement votre vidéo explicative d'accueil des passagers complète et soignée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Production Rapide de Vidéos Explicatives

Produisez rapidement des vidéos explicatives d'accueil des passagers de haute qualité à partir de scripts, transformant des informations complexes en guides visuels engageants sans effort.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus créatif pour les vidéos explicatives ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives et animées engageantes grâce à une interface conviviale. Utilisez une large gamme de modèles vidéo et d'avatars AI pour donner vie à votre vision créative rapidement et professionnellement.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme de création vidéo AI de premier plan ?

HeyGen exploite une AI avancée pour une création vidéo fluide, vous permettant de transformer du texte en vidéo à partir d'un script avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité. Cela améliore considérablement l'efficacité pour produire divers contenus, y compris des vidéos d'accueil ou des démonstrations de produits.

Puis-je facilement personnaliser les vidéos en utilisant les outils de HeyGen ?

Oui, HeyGen propose un éditeur puissant de glisser-déposer et de nombreux modèles vidéo pour simplifier la personnalisation. Vous pouvez facilement ajouter votre marque, choisir parmi divers avatars AI, et générer des sous-titres professionnels pour adapter votre contenu vidéo.

Comment HeyGen aide-t-il à améliorer l'engagement en formation et en accueil ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'accueil et de formation dynamiques et engageantes qui captivent votre audience. Avec des avatars AI et des scènes personnalisables, vous pouvez efficacement augmenter l'engagement en formation et vous assurer que les messages clés sont clairement communiqués grâce à une création vidéo AI professionnelle.

