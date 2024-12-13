Générateur de Vidéos de Partenariat : Créez un Contenu Sponsorisé Époustouflant

Produisez sans effort des vidéos de partenariat payant de haute qualité pour booster les ventes avec des capacités avancées de texte en vidéo à partir de scripts.

Créez une vidéo de démonstration technique de 90 secondes à destination des développeurs et des responsables informatiques, expliquant l'intégration transparente de l'API pour générer des vidéos de partenariat. Le style visuel doit être épuré et technique, avec des visualisations de données claires et des enregistrements d'écran, complétés par une voix off précise et informative générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, mettant en avant comment le générateur de vidéos AI simplifie l'automatisation des flux de travail.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle de 2 minutes pour les spécialistes du marketing digital et les créateurs de contenu, montrant comment exploiter les avatars AI de HeyGen et les divers modèles et scènes pour produire un contenu marketing engageant pour les vidéos de partenariat payant. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et professionnel, avec du texte à l'écran dynamique et un avatar AI amical et encourageant guidant les spectateurs à travers le processus créatif, démontrant les meilleures pratiques pour la création de contenu percutant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux gestionnaires de médias sociaux et aux stratèges de contenu, illustrant comment adapter les vidéos de partenariat pour diverses plateformes en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect. Le style visuel doit être rapide et visuellement dynamique, avec des transitions rapides entre différents formats de médias sociaux, accompagnées d'une musique de fond énergique et de sous-titres/captions clairs pour assurer une portée et un engagement maximum.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative d'une minute pour les rédacteurs de contenu technique et les responsables de marque, détaillant les capacités avancées de rédaction de scripts et les fonctionnalités de clonage de voix dans la fonction de texte en vidéo de HeyGen, pour créer des vidéos de partenariat de marque authentiques. La vidéo doit maintenir un style visuel informatif et autoritaire, utilisant des comparaisons en écran partagé des scripts originaux et des voix off générées, avec une narration claire et articulée démontrant la nuance et l'authenticité réalisables grâce à ces outils alimentés par l'AI.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Partenariat

Créez sans effort des vidéos de partenariat convaincantes avec l'AI. Transformez votre script en contenu professionnel et engageant qui améliore les collaborations de marque.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo dans l'éditeur. Notre technologie de texte en vidéo posera les bases de votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou partenaire. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement à votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Médias et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des images pertinentes, des séquences d'archives et de la musique de fond de notre vaste bibliothèque de médias. Appliquez votre logo et vos couleurs de marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo sponsorisée finalisée, exportez-la dans divers formats d'aspect optimisés pour différentes plateformes de médias sociaux. Votre contenu professionnel est prêt à être partagé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant les Histoires de Succès de Partenariat

Développez des vidéos AI dynamiques pour présenter efficacement les résultats positifs et l'impact de vos partenariats de marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de partenariat payant ?

HeyGen utilise une AI avancée pour rationaliser l'ensemble du processus de génération de vidéos de partenariat payant de haute qualité. Notre plateforme vous permet de transformer des scripts en contenu vidéo AI dynamique, avec des avatars AI réalistes, des voix off diversifiées et des modèles personnalisables, réduisant considérablement le temps et l'effort de production.

Puis-je personnaliser et marquer mon contenu vidéo sponsorisé avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant de télécharger votre logo, de sélectionner les couleurs de votre marque et d'intégrer des médias spécifiques de notre vaste bibliothèque ou de vos propres ressources. Cela garantit que chaque vidéo sponsorisée créée reflète votre identité et message de marque uniques.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour les vidéos de partenariat multilingues ?

HeyGen prend en charge des capacités multilingues pour une portée mondiale, y compris des fonctionnalités avancées de clonage de voix et de traducteur vidéo AI. Vous pouvez générer des vidéos de partenariat avec un audio et des sous-titres synchronisés dans diverses langues, garantissant que votre message résonne efficacement auprès de divers publics.

Quelle est la facilité de commencer à créer une vidéo de partenariat AI avec HeyGen ?

Créer une vidéo de partenariat AI avec HeyGen est conçu pour être simple, même pour les débutants. Vous pouvez commencer en tapant simplement un script, en choisissant parmi des modèles vidéo riches, ou même en transformant des images en vidéo, rendant le processus de création de contenu accessible et efficace.

