Créez une vidéo de démonstration technique de 90 secondes à destination des développeurs et des responsables informatiques, expliquant l'intégration transparente de l'API pour générer des vidéos de partenariat. Le style visuel doit être épuré et technique, avec des visualisations de données claires et des enregistrements d'écran, complétés par une voix off précise et informative générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, mettant en avant comment le générateur de vidéos AI simplifie l'automatisation des flux de travail.

Générer une Vidéo