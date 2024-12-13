Générateur de Vidéos de Présentation de Partenariat pour des Collaborations Fluides

Créez rapidement des présentations de partenariat professionnelles à l'aide de modèles personnalisables pour dynamiser vos efforts marketing.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation dynamique de 90 secondes ciblant les agences créatives et les partenaires B2B, illustrant les vastes capacités d'un générateur de vidéos AI pour produire des modèles de vidéos de partenariat engageants. La narration visuelle doit comporter des graphismes percutants, des transitions fluides et une musique de fond énergique, animée par un avatar AI amical. Cette vidéo mettra en avant comment les avatars AI apportent une touche humaine au contenu automatisé, rendant les partenariats complexes facilement compréhensibles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction détaillée de 2 minutes destinée aux professionnels du marketing et aux créateurs de contenu vidéo, les guidant à travers les options de personnalisation avancées disponibles dans l'éditeur vidéo de HeyGen pour affiner le contenu de partenariat à l'aide de modèles personnalisables. Les visuels doivent adopter un style clair d'enregistrement d'écran avec des annotations à l'écran, accompagnés d'une voix off AI calme et professionnelle et d'une musique de fond subtile et ambiante. Mettez l'accent sur la facilité d'ajout et de modification des sous-titres pour garantir une accessibilité et un impact maximum pour des audiences diversifiées.
Exemple de Prompt 3
Créez un contenu vidéo court et engageant de 45 secondes conçu pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les spécialistes du marketing de contenu, mettant en avant la création rapide d'annonces de partenariat professionnelles à l'aide d'un générateur de vidéos en ligne. Le style visuel et audio doit être rapide, visuellement attrayant avec des coupes rapides et des graphismes vibrants, accompagné de musique tendance et énergique. Soulignez comment les modèles et scènes de HeyGen simplifient la production de visuels convaincants pour un partage social rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Présentation de Partenariat

Créez rapidement des vidéos de partenariat engageantes pour communiquer vos collaborations, mettre en avant les avantages mutuels et partager votre histoire avec une touche professionnelle.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles personnalisables conçus pour les présentations de partenariat. Cela simplifie votre processus de création vidéo, vous offrant un point de départ professionnel.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Partenariat
Saisissez votre script ou vos messages clés, et la plateforme convertira votre texte en vidéo à partir du script. Intégrez vos éléments de marque, logos et informations spécifiques.
3
Step 3
Affinez avec les Fonctionnalités AI
Élevez votre vidéo avec la génération de voix off AI professionnelle pour délivrer votre message de manière claire et engageante, assurant un produit final soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez votre vidéo, puis exportez-la facilement dans divers formats optimisés pour le partage sur les réseaux sociaux, les présentations ou les campagnes par e-mail.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Collaborations B2B Réussies

Mettez en avant visuellement les réalisations et les avantages de vos partenariats B2B pour renforcer la confiance et démontrer la valeur.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation de partenariat avec l'AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie l'ensemble du processus de production. Les utilisateurs peuvent exploiter les avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des vidéos de partenariat professionnelles, ce qui en fait une interface extrêmement conviviale pour les équipes marketing.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de partenariat ?

HeyGen propose une personnalisation étendue grâce à une large gamme de modèles personnalisables et un éditeur vidéo robuste. Vous pouvez facilement intégrer les visuels uniques de votre marque, ajouter des animations de texte et utiliser notre bibliothèque multimédia pour créer un contenu de partenariat hautement engageant et personnalisé.

HeyGen peut-il aider les équipes marketing à créer et partager du contenu de partenariat efficacement ?

Absolument. En tant que générateur de vidéos en ligne, HeyGen permet aux équipes marketing de produire du contenu vidéo de haute qualité au format court pour diverses plateformes. Des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect et le partage intégré sur les réseaux sociaux garantissent que votre vidéo de présentation de partenariat atteint efficacement un large public.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen inclut-il pour améliorer l'accessibilité et l'engagement des vidéos ?

HeyGen intègre des fonctionnalités AI puissantes telles que la génération de voix off AI et les sous-titres automatiques, ce qui améliore considérablement l'accessibilité des vidéos. Ces capacités techniques garantissent que vos messages de partenariat sont clairs, engageants et compris par un public mondial plus large.

