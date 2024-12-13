Créateur de Vidéos d'Actualités de Partenariat : Créez des Annonces Engagantes

Transformez votre script en vidéos d'annonce de partenariat captivantes qui renforcent votre marque en utilisant le texte-à-vidéo.

Créez une vidéo d'actualités dynamique de 60 secondes sur un partenariat, ciblant les fondateurs de startups technologiques et les responsables marketing. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle moderne et épurée avec une musique de fond énergique et un avatar AI professionnel pour annoncer la nouvelle. Utilisez les avatars AI de HeyGen et les fonctionnalités de texte-à-vidéo pour articuler les avantages stratégiques de la nouvelle collaboration, assurant une présentation soignée et informative.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'annonce de partenariat convaincante de 90 secondes, destinée aux équipes de communication d'entreprise et aux spécialistes des relations publiques. Cette vidéo doit adopter un style visuel sophistiqué et corporatif, incorporant une musique instrumentale entraînante et une voix off claire et articulée pour transmettre efficacement la nouvelle. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen ainsi que les fonctionnalités de génération de voix off pour produire un message percutant et aligné sur la marque qui résonne avec un public professionnel.
Exemple de Prompt 2
Produisez un clip informatif de 45 secondes de type créateur de vidéos d'actualités, conçu pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu désireux d'annoncer de nouvelles collaborations. L'approche visuelle doit être engageante et informelle, mais très informative, avec des graphismes lumineux et amicaux et une voix AI enthousiaste. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres pour l'accessibilité et puise dans la riche bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer son attrait visuel.
Exemple de Prompt 3
Concevez un segment de tutoriel d'une minute sur le créateur de vidéos AI pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les éducateurs en ligne. La vidéo doit avoir une esthétique rapide et visuellement riche avec des couleurs vives et une voix AI engageante et explicative guidant le spectateur. Démontrez les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen et de texte-à-vidéo pour montrer à quelle vitesse un contenu de qualité professionnelle peut être créé et adapté pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos d'Actualités de Partenariat

Créez facilement des vidéos d'actualités de partenariat engageantes avec l'AI, du script à des visuels époustouflants, parfaites pour les réseaux sociaux et les annonces.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou un Script
Sélectionnez parmi des modèles conçus professionnellement ou saisissez votre script d'actualités pour exploiter l'AI de HeyGen et générer instantanément des scènes initiales pour votre vidéo d'annonce de partenariat.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo en ajoutant des médias stock pertinents de notre vaste bibliothèque et en appliquant le logo et les couleurs de votre marque à l'aide de contrôles de branding complets.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off
Donnez vie à votre script avec des avatars AI réalistes ou générez des voix off naturelles pour transmettre votre message d'actualités de partenariat avec clarté et impact.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez votre vidéo d'actualités en haute résolution, optimisée pour diverses plateformes de réseaux sociaux avec des options de redimensionnement et d'exportation flexibles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Collaborations Réussies avec des Vidéos AI

.

Développez des vidéos AI engageantes pour mettre en valeur le succès et la valeur de vos partenariats stratégiques et coentreprises.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce de partenariat ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer vos scripts textuels en vidéos d'annonce de partenariat professionnelles sans effort. Notre capacité de "texte-à-vidéo" et nos "modèles" prêts à l'emploi rendent la création de vidéos efficace et percutante.

Puis-je personnaliser le contenu de ma vidéo d'actualités avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des "contrôles de branding" complets pour vos besoins de "créateur de vidéos d'actualités", vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez également utiliser notre "éditeur glisser-déposer" pour personnaliser chaque scène facilement.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo ?

HeyGen intègre des fonctionnalités puissantes de "montage vidéo AI", y compris des "avatars AI" réalistes et une "génération de voix off" de haute qualité. Cela vous permet de produire un contenu engageant sans avoir besoin d'équipements de production complexes.

HeyGen permet-il l'exportation de vidéos d'actualités pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen permet l'"exportation" fluide de votre contenu de "vidéo de reportage" dans divers "formats d'aspect", optimisés pour différentes "plateformes de réseaux sociaux". Vous pouvez également ajouter automatiquement des "sous-titres" pour une accessibilité et une portée plus larges.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo