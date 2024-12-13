Créateur de Vidéos d'Annonce de Partenariat : Créez des Vidéos Impactantes

Générez des vidéos d'annonce de partenariat percutantes en utilisant des modèles personnalisables et les avatars AI de HeyGen pour des présentations dynamiques.

Créez une vidéo d'annonce de partenariat de 30 secondes, ciblant les clients B2B et la presse spécialisée, avec un style visuel élégant et moderne, des transitions dynamiques et un ton professionnel enthousiaste, grâce à l'excellente génération de voix off de HeyGen, mettant en valeur la synergie entre deux entreprises et produisant des vidéos professionnelles qui captent l'attention.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo captivante de 45 secondes présentant une nouvelle collaboration passionnante destinée aux consommateurs et aux passionnés de produits, en utilisant des prises de vue de produits engageantes et des superpositions graphiques dans un style amical et informatif, facilement réalisée avec les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer des vidéos d'annonce de partenariat qui résonnent.
Exemple de Prompt 2
Produisez une annonce vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, spécifiquement pour les abonnés des réseaux sociaux, mettant en avant un nouveau partenariat de marque avec des visuels lumineux et rapides, des animations dynamiques et un porte-parole avatar AI engageant, parfait pour communiquer rapidement la valeur de la marque et une vidéo d'annonce percutante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de mise à jour de partenariat stratégique de 60 secondes, destinée aux équipes internes et aux principaux intervenants, en utilisant une esthétique visuelle professionnelle et claire avec des animations subtiles et un ton audio sérieux mais optimiste, généré efficacement en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo, idéal pour créer des modèles de vidéos de partenariat détaillés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Annonce de Partenariat

Créez facilement des vidéos d'annonce de partenariat époustouflantes avec des outils alimentés par l'AI, des modèles personnalisables et des fonctionnalités de branding puissantes pour une communication fluide.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Professionnel
Choisissez parmi les "Modèles de Vidéos de Partenariat" professionnels pour commencer rapidement à créer votre vidéo d'annonce avec des "Modèles & scènes" préconçus.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Personnalisez votre vidéo d'annonce en ajoutant des "Avatars AI" engageants, donnant vie à votre message avec des personnages et expressions diversifiés.
3
Step 3
Appliquez Vos Éléments de Marque
Appliquez le logo, les couleurs et les polices uniques de votre marque en utilisant les "Contrôles de branding (logo, couleurs)" de HeyGen pour une identité visuelle cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête pour le "partage sur les réseaux sociaux" et diverses plateformes, en exploitant le "Redimensionnement & exportation des formats d'aspect" flexibles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant de nouveaux partenariats avec des vidéos AI convaincantes

.

Créez facilement des vidéos engageantes pour annoncer et célébrer efficacement de nouvelles collaborations, laissant une impression mémorable.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo d'annonce de partenariat convaincante ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'annonce de partenariat professionnelles grâce à sa plateforme intuitive de création vidéo. Exploitez les modèles alimentés par l'AI, les avatars AI, et des outils d'édition vidéo robustes pour produire un contenu de haute qualité qui communique efficacement votre message.

HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour les annonces de partenariat ?

Oui, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles alimentés par l'AI, y compris ceux idéaux pour les vidéos d'annonce de partenariat, qui sont entièrement personnalisables. Ajustez facilement les couleurs, les polices et les mises en page pour aligner votre message spécifique et les directives de votre marque.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour améliorer mes vidéos d'annonce ?

HeyGen améliore considérablement vos vidéos d'annonce avec des fonctionnalités AI de pointe comme des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles. Ces capacités vous permettent de générer rapidement un contenu engageant à partir de texte, donnant vie à vos nouvelles de partenariat avec des visuels et un audio dynamiques.

Puis-je maintenir l'identité de ma marque dans les vidéos d'annonce de partenariat réalisées avec HeyGen ?

Absolument. Avec HeyGen, vous avez un contrôle total sur le branding dans vos vidéos. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des polices spécifiques, garantissant que chaque vidéo d'annonce de partenariat reflète l'identité unique de votre entreprise pour un look cohérent et professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo