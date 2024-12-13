Oui, les capacités robustes de HeyGen, y compris les modèles, les scènes et le support de bibliothèque de médias, vous permettent de créer sans effort une variété de vidéos de formation adaptées aux webinaires, aux plateformes de démonstration et même aux sujets d'analyse de données. HeyGen prend également en charge le redimensionnement d'aspect-ratio pour diverses plateformes.