Développez une vidéo informative de 90 secondes pour les partenaires existants cherchant à approfondir leurs compétences, détaillant les parcours d'apprentissage structurés et le programme de certification disponible. Le style visuel doit être épuré et didactique, enrichi par les sous-titres de HeyGen pour plus de clarté et des modèles et scènes distincts pour guider les spectateurs à travers chaque étape d'apprentissage.
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux partenaires recherchant des réponses rapides ou le développement de compétences spécifiques, démontrant comment ils peuvent facilement accéder à des vidéos de formation particulières et des guides d'utilisation au sein du portail. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels engageants et le texte-à-vidéo à partir de script pour un récit concis de type problème-solution.
Créez une vidéo motivationnelle de 75 secondes, destinée aux partenaires intéressés par la croissance professionnelle et l'engagement communautaire, en soulignant l'importance de la validation des compétences et des riches perspectives acquises lors de nos webinaires. Le style visuel et audio doit être inspirant et confiant, avec le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen assurant un aspect soigné pour toutes les plateformes et les avatars AI transmettant efficacement les messages clés.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez le Contenu de Formation et la Portée.
Générez rapidement des cours de formation en ligne étendus, des parcours d'apprentissage et des guides d'utilisation pour éduquer efficacement un réseau mondial de partenaires.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter considérablement l'engagement des partenaires dans la formation, améliorer la compréhension et assurer une meilleure rétention des connaissances pour les formations techniques clés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre portail vidéo de formation partenaire ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation professionnelles et du contenu de formation en ligne pour votre Portail Partenaire en utilisant des avatars AI et le texte-à-vidéo à partir de script. Cela simplifie le développement de matériel de formation engageant et de guides d'utilisation.
HeyGen prend-il en charge le branding pour le contenu de notre portail de formation ?
Absolument, HeyGen permet un contrôle étendu du branding, y compris l'ajout de votre logo et de couleurs personnalisées, garantissant que toutes vos vidéos de formation s'alignent avec l'identité de votre marque au sein de votre Portail de Formation. Cela aide à maintenir une apparence cohérente pour votre programme de certification.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour développer des formations techniques et des parcours d'apprentissage ?
HeyGen accélère la création de formations techniques et de parcours d'apprentissage grâce à des fonctionnalités telles que la génération de texte-à-vidéo, la génération de voix off et les sous-titres automatiques. Cela rend la production de guides d'utilisation détaillés et de contenu de développement d'applications efficace pour la validation des compétences.
HeyGen peut-il nous aider à produire un contenu de formation diversifié pour les webinaires et les démonstrations ?
Oui, les capacités robustes de HeyGen, y compris les modèles, les scènes et le support de bibliothèque de médias, vous permettent de créer sans effort une variété de vidéos de formation adaptées aux webinaires, aux plateformes de démonstration et même aux sujets d'analyse de données. HeyGen prend également en charge le redimensionnement d'aspect-ratio pour diverses plateformes.