Boostez la Formation avec Notre Créateur de Vidéos de Formation pour Partenaires

Créez facilement des vidéos de formation engageantes pour l'intégration des employés et l'activation des ventes en utilisant des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo de formation d'une minute destinée aux nouveaux et anciens partenaires, expliquant une fonctionnalité logicielle complexe de manière claire et étape par étape. Le style visuel doit être professionnel et utiliser des démonstrations à l'écran avec une voix off nette et articulée, employant des avatars AI pour guider les spectateurs à travers le processus.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 45 secondes pour les équipes internes de L&D, présentant une mise à jour récente des fonctionnalités du produit pour l'activation des ventes. La vidéo doit avoir une esthétique moderne et élégante avec des transitions dynamiques et une voix off AI autoritaire, facilement générée en convertissant le script à l'aide de la fonction Text-to-video de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'intégration de 90 secondes destinée aux nouveaux employés internationaux rejoignant une main-d'œuvre hybride, favorisant une atmosphère accueillante et informative. La vidéo doit présenter des scènes visuellement attrayantes avec une représentation diversifiée et offrir des sous-titres complets en plusieurs langues pour garantir l'accessibilité et la compréhension pour tous.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour les représentants commerciaux, servant de rappel rapide sur les principaux avantages du produit pour l'activation des ventes. Le style doit être rapide et énergique, incorporant des graphiques audacieux et une voix off enthousiaste, en utilisant des modèles et des scènes vidéo personnalisables pour une création rapide et un branding cohérent.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation pour Partenaires

Créez des vidéos de formation engageantes et efficaces pour partenaires sans effort avec notre plateforme alimentée par AI, simplifiant votre processus de production de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de formation, puis utilisez notre fonctionnalité Text-to-video pour le convertir automatiquement en scènes.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu de formation, assurant une présence à l'écran professionnelle et engageante pour vos partenaires.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Dynamiques
Améliorez votre vidéo avec une narration claire et engageante en utilisant notre fonctionnalité avancée de génération de voix off, parfaite pour expliquer des concepts complexes.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Personnalisez votre vidéo avec les logos et couleurs de l'entreprise en utilisant les contrôles de branding, puis exportez-la dans le format souhaité pour une distribution immédiate aux partenaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcer l'Activation des Ventes pour les Partenaires

.

Produisez un contenu vidéo convaincant alimenté par AI mettant en avant des histoires de réussite client pour équiper les partenaires d'outils puissants pour l'activation des ventes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie toute la plateforme de création vidéo. Les utilisateurs peuvent transformer facilement du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et exploiter des modèles vidéo personnalisables, ce qui en fait un créateur de vidéos de formation idéal pour toute organisation.

HeyGen peut-il aider à générer des voix off AI et des sous-titres pour le contenu de formation mondial ?

Oui, HeyGen offre un support robuste pour le contenu multilingue avec des fonctionnalités telles que les traductions en un clic et un lecteur vidéo multilingue. Il génère automatiquement des voix off AI et des sous-titres précis, garantissant que vos vidéos de formation sont accessibles et engageantes dans le monde entier.

Quels types de contrôles de branding sont disponibles dans HeyGen pour les vidéos d'entreprise ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets pour maintenir l'identité de votre entreprise à travers toutes les vidéos. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, des couleurs spécifiques de la marque et des polices personnalisées, garantissant que chaque vidéo, y compris les vidéos de formation pour partenaires, s'aligne parfaitement avec vos directives de marque.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'efficacité de la génération de contenu vidéo complexe ?

HeyGen améliore considérablement l'efficacité grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer et un rédacteur de script AI intégré. Cela permet aux utilisateurs de générer rapidement du contenu vidéo, d'une session d'enregistrement d'écran AI à des cours de formation complets, accélérant la production sans compromettre la qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo