Boostez la Formation avec Notre Créateur de Vidéos de Formation pour Partenaires
Créez facilement des vidéos de formation engageantes pour l'intégration des employés et l'activation des ventes en utilisant des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation de 45 secondes pour les équipes internes de L&D, présentant une mise à jour récente des fonctionnalités du produit pour l'activation des ventes. La vidéo doit avoir une esthétique moderne et élégante avec des transitions dynamiques et une voix off AI autoritaire, facilement générée en convertissant le script à l'aide de la fonction Text-to-video de HeyGen.
Produisez une vidéo d'intégration de 90 secondes destinée aux nouveaux employés internationaux rejoignant une main-d'œuvre hybride, favorisant une atmosphère accueillante et informative. La vidéo doit présenter des scènes visuellement attrayantes avec une représentation diversifiée et offrir des sous-titres complets en plusieurs langues pour garantir l'accessibilité et la compréhension pour tous.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour les représentants commerciaux, servant de rappel rapide sur les principaux avantages du produit pour l'activation des ventes. Le style doit être rapide et énergique, incorporant des graphiques audacieux et une voix off enthousiaste, en utilisant des modèles et des scènes vidéo personnalisables pour une création rapide et un branding cohérent.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Formation des Partenaires à l'Échelle Mondiale.
Générez une gamme plus large de cours de formation et livrez-les à des partenaires dans diverses régions, élargissant efficacement votre portée éducative.
Améliorer l'Efficacité de la Formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation pour partenaires dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie toute la plateforme de création vidéo. Les utilisateurs peuvent transformer facilement du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et exploiter des modèles vidéo personnalisables, ce qui en fait un créateur de vidéos de formation idéal pour toute organisation.
HeyGen peut-il aider à générer des voix off AI et des sous-titres pour le contenu de formation mondial ?
Oui, HeyGen offre un support robuste pour le contenu multilingue avec des fonctionnalités telles que les traductions en un clic et un lecteur vidéo multilingue. Il génère automatiquement des voix off AI et des sous-titres précis, garantissant que vos vidéos de formation sont accessibles et engageantes dans le monde entier.
Quels types de contrôles de branding sont disponibles dans HeyGen pour les vidéos d'entreprise ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets pour maintenir l'identité de votre entreprise à travers toutes les vidéos. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, des couleurs spécifiques de la marque et des polices personnalisées, garantissant que chaque vidéo, y compris les vidéos de formation pour partenaires, s'aligne parfaitement avec vos directives de marque.
Comment HeyGen peut-il améliorer l'efficacité de la génération de contenu vidéo complexe ?
HeyGen améliore considérablement l'efficacité grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer et un rédacteur de script AI intégré. Cela permet aux utilisateurs de générer rapidement du contenu vidéo, d'une session d'enregistrement d'écran AI à des cours de formation complets, accélérant la production sans compromettre la qualité.