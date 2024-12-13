Générateur de Vidéos de Formation pour Partenaires : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Transformez l'éducation des partenaires avec notre capacité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script, rendant la formation des employés engageante et facile à produire.

Créez une vidéo introductive d'une minute pour les nouveaux partenaires commerciaux, conçue pour être professionnelle et dynamique, mettant en avant les principales caractéristiques du produit. Cette vidéo doit utiliser les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations de manière claire et engageante, accompagnée d'une génération de voix off nette pour assurer une livraison parfaite, en faisant un "générateur de vidéos de formation pour partenaires" idéal pour un "enablement commercial" rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une équipe de formation et développement (L&D) ayant besoin de produire rapidement des "vidéos de formation" complètes. Générez une vidéo informative de 90 secondes avec une esthétique propre et moderne, destinée aux professionnels de l'apprentissage et du développement internes. Ce "générateur de vidéos AI" peut tirer parti de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour intégrer de manière transparente divers modèles et scènes pour une production soignée et efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing annonçant des mises à jour de produits aux partenaires, avec un style visuel élégant et énergique. Cette vidéo, fonctionnant comme un "créateur de vidéos de formation" rapide, devrait inclure les sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité mondiale et s'appuyer sur sa bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement des visuels engageants, soutenant la livraison de "contenu multilingue" sans effort.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative détaillée de 2 minutes pour les partenaires de support technique, adoptant un style visuel patient et étape par étape, démontrant un processus logiciel complexe. Ce contenu de "formation des employés", propulsé par une "plateforme alimentée par l'AI" comme HeyGen, peut facilement adapter son redimensionnement d'aspect et ses exportations pour diverses plateformes tout en utilisant des avatars AI pour guider les partenaires à travers des procédures complexes avec clarté et précision.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation pour Partenaires

Créez des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour vos partenaires sans effort avec l'AI, assurant un message cohérent et des expériences d'apprentissage percutantes.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Formation à partir d'un Script
Commencez par coller votre script de formation. Notre plateforme transformera instantanément votre texte en scènes vidéo dynamiques, posant les bases de votre formation pour partenaires en utilisant la transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Personnalisez
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Améliorez encore votre vidéo en appliquant les couleurs et le logo de votre marque avec des contrôles de marque simples pour personnaliser votre contenu.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI et Améliorez
Ajoutez des voix off AI au son naturel dans plusieurs langues pour vous assurer que votre formation résonne avec un public mondial de partenaires. Notre AI gère la narration de manière transparente grâce à la génération de voix off.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Contenu Engagé
Finalisez vos vidéos de formation et exportez-les dans divers formats et ratios d'aspect. Distribuez des matériaux de haute qualité et engageants à vos partenaires avec facilité, assurant une livraison efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcer l'Enablement Commercial pour les Partenaires

Équipez les partenaires de vidéos AI convaincantes présentant des histoires de réussite client pour communiquer efficacement la valeur et conclure plus de transactions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation professionnelles ?

Le puissant "générateur de vidéos AI" de HeyGen simplifie le processus en permettant aux utilisateurs de transformer du "texte en vidéo à partir d'un script" en "vidéos de formation" engageantes avec un simple "éditeur glisser-déposer". Cela réduit considérablement le temps et les efforts de production pour créer du contenu de haute qualité.

HeyGen peut-il intégrer une marque personnalisée dans le contenu généré par AI ?

Oui, HeyGen offre des "contrôles de marque" robustes qui permettent aux utilisateurs d'incorporer facilement leurs logos, couleurs et éléments visuels spécifiques. Cela garantit que les "avatars AI" et tout le contenu vidéo s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise, créant des matériaux de "formation des employés" cohérents.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour la création de contenu global ?

HeyGen utilise sa plateforme sophistiquée "alimentée par l'AI" pour faciliter la création de "contenu multilingue", permettant la génération de "voix off AI" dans de nombreuses langues. Cette capacité cruciale soutient la création de contenu pour "générateur de vidéos de formation pour partenaires" pour des audiences mondiales diverses.

À quelle vitesse peut-on produire des matériaux de formation de haute qualité avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez rapidement produire du contenu de "créateur de vidéos de formation" de haute qualité grâce à son design efficace. La plateforme "AI scriptwriter" assiste dans le développement de contenu, permettant la conversion rapide de texte ou de scripts en vidéos dynamiques, rendant l'ensemble du processus très efficace pour "l'enablement commercial" et la "formation des employés".

