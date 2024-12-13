Créateur de Vidéos de Rapport Partenaire pour des Mises à Jour Commerciales Engagées

Créez des rapports partenaires convaincants sans effort en utilisant des modèles vidéo prêts à l'emploi et des scènes, augmentant l'engagement et économisant des heures de travail.

Créez une vidéo de rapport partenaire concise de 60 secondes pour informer les parties prenantes clés des réalisations trimestrielles et des stratégies futures. Cette vidéo professionnelle et axée sur les données, destinée aux partenaires commerciaux et aux investisseurs, doit comporter une génération de voix off claire et confiante et intégrer visuellement des graphiques et des tableaux pour soutenir son récit. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir du script pour transformer efficacement votre rapport en une présentation visuelle engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de campagne marketing dynamique de 30 secondes pour promouvoir le lancement d'un nouveau produit, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes marketing. La vidéo doit avoir un style visuel et audio moderne et entraînant, en utilisant des modèles vidéo dynamiques et en incorporant des médias de stock engageants de la bibliothèque multimédia pour capter rapidement l'attention.
Exemple de Prompt 2
Produisez une mise à jour vidéo personnalisée de 45 secondes pour les clients clés, s'adressant aux équipes de vente et aux spécialistes de l'engagement client. Cette vidéo doit maintenir un style visuel propre et direct avec un ton amical et professionnel, en utilisant des avatars AI pour délivrer des messages personnalisés et en employant la génération de voix off pour une image de marque cohérente.
Exemple de Prompt 3
Développez un extrait de 15 secondes percutant pour les réseaux sociaux, conçu pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux afin d'annoncer une vente flash ou un conseil rapide. La vidéo nécessite un style rapide et visuellement accrocheur avec une musique tendance, s'adaptant facilement au redimensionnement et à l'exportation des formats pour s'adapter à diverses plateformes, et utilisant des sous-titres clairs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Rapport Partenaire

Transformez sans effort vos données et insights partenaires en rapports vidéo convaincants, améliorant la communication et l'engagement avec une qualité professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Rapport
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo professionnels conçus pour les rapports d'entreprise, ou partez de zéro avec votre script en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir du script.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Vos Visuels
Intégrez vos données partenaires spécifiques, graphiques et messages clés. Vous pouvez enrichir votre rapport en sélectionnant parmi nos divers avatars AI pour présenter vos informations clairement.
3
Step 3
Générez une Narration Professionnelle
Élevez votre rapport avec un audio de haute qualité. Il vous suffit d'entrer votre texte, et notre fonctionnalité de génération de voix off créera une narration au son naturel pour votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Rapport
Une fois votre vidéo d'entreprise parfaite, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats, assurant une large portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès des Partenaires Visuellement

.

Créez des vidéos AI convaincantes pour présenter efficacement les réussites des partenaires et les études de cas, renforçant l'impact et l'engagement des rapports.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo pour les professionnels créatifs ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'entreprise époustouflantes et des vidéos personnalisées sans effort. Notre générateur de vidéos AI simplifie la création de contenu, transformant les scripts en histoires visuelles engageantes avec une qualité professionnelle.

Puis-je personnaliser les modèles vidéo pour les besoins spécifiques de ma marque ?

Absolument, HeyGen propose une gamme diversifiée de modèles vidéo entièrement personnalisables. Vous pouvez intégrer vos éléments de marque, comme les logos et les couleurs, pour garantir que chaque vidéo d'entreprise s'aligne parfaitement avec votre identité.

Quels types de vidéos marketing puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent idéal pour générer une large gamme de campagnes marketing, publicités et promotions. Produisez facilement des vidéos d'actualités captivantes, du contenu pour les réseaux sociaux et des vidéos personnalisées qui résonnent avec votre audience.

HeyGen utilise-t-il l'AI pour la création vidéo automatisée ?

Oui, HeyGen exploite des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour automatiser le processus de création de vidéos de rapport. Cela vous permet de générer rapidement des vidéos de rapport de haute qualité et d'autres contenus à partir de simples scripts textuels.

