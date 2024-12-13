Créateur de Vidéos de Rapport Partenaire pour des Mises à Jour Commerciales Engagées
Créez des rapports partenaires convaincants sans effort en utilisant des modèles vidéo prêts à l'emploi et des scènes, augmentant l'engagement et économisant des heures de travail.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de campagne marketing dynamique de 30 secondes pour promouvoir le lancement d'un nouveau produit, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes marketing. La vidéo doit avoir un style visuel et audio moderne et entraînant, en utilisant des modèles vidéo dynamiques et en incorporant des médias de stock engageants de la bibliothèque multimédia pour capter rapidement l'attention.
Produisez une mise à jour vidéo personnalisée de 45 secondes pour les clients clés, s'adressant aux équipes de vente et aux spécialistes de l'engagement client. Cette vidéo doit maintenir un style visuel propre et direct avec un ton amical et professionnel, en utilisant des avatars AI pour délivrer des messages personnalisés et en employant la génération de voix off pour une image de marque cohérente.
Développez un extrait de 15 secondes percutant pour les réseaux sociaux, conçu pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux afin d'annoncer une vente flash ou un conseil rapide. La vidéo nécessite un style rapide et visuellement accrocheur avec une musique tendance, s'adaptant facilement au redimensionnement et à l'exportation des formats pour s'adapter à diverses plateformes, et utilisant des sous-titres clairs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Promos de Rapport Partenaire Engagantes.
Générez des vidéos promotionnelles à fort impact pour vos rapports partenaires ou mises à jour commerciales, captant l'attention rapidement et efficacement.
Produisez des Vidéos d'Insights d'Entreprise Partageables.
Transformez rapidement les conclusions clés des rapports en clips vidéo engageants et partageables pour les réseaux sociaux ou les communications internes avec les partenaires.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo pour les professionnels créatifs ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos d'entreprise époustouflantes et des vidéos personnalisées sans effort. Notre générateur de vidéos AI simplifie la création de contenu, transformant les scripts en histoires visuelles engageantes avec une qualité professionnelle.
Puis-je personnaliser les modèles vidéo pour les besoins spécifiques de ma marque ?
Absolument, HeyGen propose une gamme diversifiée de modèles vidéo entièrement personnalisables. Vous pouvez intégrer vos éléments de marque, comme les logos et les couleurs, pour garantir que chaque vidéo d'entreprise s'aligne parfaitement avec votre identité.
Quels types de vidéos marketing puis-je créer avec HeyGen ?
HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent idéal pour générer une large gamme de campagnes marketing, publicités et promotions. Produisez facilement des vidéos d'actualités captivantes, du contenu pour les réseaux sociaux et des vidéos personnalisées qui résonnent avec votre audience.
HeyGen utilise-t-il l'AI pour la création vidéo automatisée ?
Oui, HeyGen exploite des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour automatiser le processus de création de vidéos de rapport. Cela vous permet de générer rapidement des vidéos de rapport de haute qualité et d'autres contenus à partir de simples scripts textuels.