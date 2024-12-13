Générateur de Vidéos de Formation pour Partenaires : Créez des Modules Engagés avec l'AI
Générez du contenu de formation de haute qualité et évolutif pour l'éducation des partenaires avec des avatars AI pour stimuler l'engagement et la rétention.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo concise de 1 minute de mise à jour "d'activation des ventes" destinée aux équipes de vente internes, détaillant les nouvelles fonctionnalités de produit ou les stratégies de vente. La vidéo devrait adopter une esthétique dynamique et moderne, utilisant une musique de fond engageante et un avatar AI amical de HeyGen pour présenter les informations clés clairement, en s'appuyant sur des modèles et des scènes préconçus pour un développement rapide de modules de formation d'entreprise percutants.
Développez une vidéo essentielle de 90 secondes "d'éducation des partenaires" pour un réseau mondial de partenaires, expliquant les exigences de conformité. Le style visuel devrait être épuré, axé sur l'infographie, complété par une génération de voix off nette pour maintenir la clarté, avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen assurant l'accessibilité et la compréhension à travers des contextes linguistiques divers, la rendant parfaite pour la distribution de contenu multilingue.
Concevez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux "équipes L&D", mettant en avant la facilité de création de modules de "formation des employés" engageants. La vidéo devrait avoir un ton lumineux et encourageant avec des séquences vidéo professionnelles de la bibliothèque de médias/soutien de stock, démontrant comment HeyGen simplifie la production vidéo et permet un redimensionnement et des exportations flexibles des ratios d'aspect pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Cours et Atteignez Plus d'Apprenants dans le Monde Entier.
Élargissez vos programmes d'éducation des partenaires à l'échelle mondiale en créant de nombreux cours de formation avec facilité.
Stimulez l'Engagement et la Rétention de la Formation avec l'AI.
Améliorez les résultats d'apprentissage et assurez-vous que les partenaires retiennent les informations clés grâce à des vidéos de formation dynamiques AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour partenaires ?
HeyGen simplifie la génération de vidéos de formation pour partenaires en transformant le texte en vidéos engageantes avec l'AI. Notre plateforme vous permet de créer rapidement des vidéos de formation professionnelles en utilisant des modèles préconçus et la fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo, réduisant ainsi considérablement le temps et l'effort de production. Cela en fait un générateur de vidéos AI efficace pour tous vos besoins en éducation des partenaires.
HeyGen peut-il produire des vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI ?
Absolument, HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation dynamiques avec des avatars AI réalistes. Ces avatars délivrent votre contenu avec une génération de voix off naturelle, enrichie par des sous-titres/captions automatiques pour assurer un engagement et une accessibilité maximaux pour tous les apprenants.
Quelles langues HeyGen prend-il en charge pour le contenu de formation ?
HeyGen prend en charge la création de contenu multilingue, vous permettant de localiser facilement des vidéos de formation pour des partenaires mondiaux. Nos fonctionnalités avancées de génération de voix off et de sous-titres/captions automatiques couvrent plus de 140 langues, garantissant que votre formation est accessible et percutante dans le monde entier.
HeyGen est-il adapté à divers modules de formation d'entreprise ?
Oui, HeyGen est très polyvalent pour créer divers modules de formation d'entreprise, soutenant les équipes L&D, la formation des employés et les initiatives d'activation des ventes. Vous pouvez maintenir la cohérence de la marque sur toutes vos vidéos de formation en utilisant des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés.