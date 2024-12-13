Créez une vidéo de présentation de 45 secondes avec une approche dynamique, en utilisant la fonctionnalité Texte-à-Vidéo de HeyGen pour capter l'attention de votre audience dès le début. Engagez des entrepreneurs férus de technologie qui apprécient les solutions innovantes avec une vidéo intégrant des Avatars AI nets et une interface élégante. Le style visuel s'oriente vers le minimalisme moderne, tandis que la voix off ajoute une touche énergique pour garder les spectateurs captivés jusqu'à la fin.

