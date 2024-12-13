Générateur de Vidéos d'Intégration de Partenaires : Accélérez le Succès

Créez facilement des vidéos d'intégration cohérentes et percutantes pour tous les partenaires en utilisant des avatars AI intelligents.

Une vidéo de 45 secondes, créée avec un "générateur de vidéos d'intégration de partenaires", doit accueillir les nouveaux partenaires de chaîne avec une énergie vibrante. Son style visuel doit être lumineux et moderne, incorporant des animations dynamiques et une voix off amicale et entraînante, utilisant efficacement les "Modèles & scènes" de HeyGen pour établir une atmosphère accueillante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les partenaires existants apprenant une nouvelle mise à jour du système, une vidéo d'instruction de 60 secondes est nécessaire, produite de manière fluide par un "créateur de vidéos d'intégration". Cette vidéo mettra en vedette un "avatar AI" professionnel délivrant le contenu dans une esthétique visuelle propre et claire, complétée par un audio calme et informatif. Les "avatars AI" de HeyGen et la "Conversion de texte en vidéo à partir de script" sont essentiels pour une diffusion précise et engageante.
Exemple de Prompt 2
Pour captiver les partenaires potentiels, une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes est envisagée, exploitant la puissance des "vidéos générées par AI". Elle nécessite un style visuel et audio dynamique et élégant, tirant parti de la "personnalisation complète" avec des graphismes spécifiques à la marque et une bande sonore engageante, où la "Génération de voix off" de HeyGen transmettra un message confiant et professionnel.
Exemple de Prompt 3
Présentez des études de cas de partenaires réussis et des avantages à long terme dans une pièce de "création vidéo" convaincante de 90 secondes, destinée à la fois aux partenaires actuels et potentiels. Le style visuel doit être diversifié, mélangeant des séquences inspirantes de banque d'images avec des images personnalisées, le tout accompagné d'une musique de fond motivante et rendu accessible avec des "Sous-titres/légendes". Intégrez la "Bibliothèque de médias/soutien de banque d'images" et les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour enrichir le récit et assurer une compréhension large.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Intégration de Partenaires

Rationalisez votre intégration de partenaires avec la création de vidéos alimentée par AI. Produisez facilement un contenu de formation cohérent, engageant et évolutif pour renforcer vos partenaires mondiaux.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre message d'intégration. Utilisez la conversion de texte en vidéo de notre plateforme pour transformer instantanément votre script en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour servir de présentateur à l'écran, assurant une présence de marque cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Appliquez la Personnalisation de la Marque
Intégrez facilement le logo, les couleurs et autres contrôles de marque de votre entreprise pour garantir que vos vidéos d'intégration s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Une fois votre vidéo d'intégration de partenaires terminée, exportez-la en tant que fichier MP4 dans le format d'image souhaité, prête pour une distribution fluide à vos partenaires mondiaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Communications Inspirantes aux Partenaires

.

Générez des vidéos de motivation et d'introduction percutantes pour accueillir de nouveaux partenaires et instaurer une vision partagée, favorisant des relations plus solides dès le premier jour.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos d'intégration de partenaires avec l'AI ?

HeyGen révolutionne les vidéos d'intégration de partenaires en utilisant sa technologie de générateur de vidéos AI et des avatars AI réalistes. Cela permet de diffuser des messages cohérents et de produire des vidéos générées par AI de qualité professionnelle, rationalisant efficacement votre processus de formation des partenaires.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos générées par AI uniques ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation complète pour vos vidéos générées par AI, y compris des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, divers modèles de vidéos préfabriqués et des animations. Vous pouvez également intégrer vos propres médias, garantissant que chaque vidéo d'intégration reflète l'identité de votre marque.

HeyGen prend-il en charge les vidéos de formation multilingues pour les partenaires mondiaux ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos de formation multilingues avec génération avancée de voix off et sous-titres/légendes automatiques, idéal pour communiquer efficacement avec des partenaires mondiaux. Cela garantit une expérience cohérente et accessible à travers diverses régions.

HeyGen peut-il transformer des scripts textuels en vidéos d'intégration engageantes ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de transformer un simple script textuel en vidéos d'intégration dynamiques et engageantes grâce à une conversion avancée de texte en vidéo. Cette capacité, combinée avec des avatars AI, simplifie la création de matériel de formation de haute qualité de manière efficace.

