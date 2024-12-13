Générateur de Vidéos d'Intégration de Partenaires : Accélérez le Succès
Créez facilement des vidéos d'intégration cohérentes et percutantes pour tous les partenaires en utilisant des avatars AI intelligents.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les partenaires existants apprenant une nouvelle mise à jour du système, une vidéo d'instruction de 60 secondes est nécessaire, produite de manière fluide par un "créateur de vidéos d'intégration". Cette vidéo mettra en vedette un "avatar AI" professionnel délivrant le contenu dans une esthétique visuelle propre et claire, complétée par un audio calme et informatif. Les "avatars AI" de HeyGen et la "Conversion de texte en vidéo à partir de script" sont essentiels pour une diffusion précise et engageante.
Pour captiver les partenaires potentiels, une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes est envisagée, exploitant la puissance des "vidéos générées par AI". Elle nécessite un style visuel et audio dynamique et élégant, tirant parti de la "personnalisation complète" avec des graphismes spécifiques à la marque et une bande sonore engageante, où la "Génération de voix off" de HeyGen transmettra un message confiant et professionnel.
Présentez des études de cas de partenaires réussis et des avantages à long terme dans une pièce de "création vidéo" convaincante de 90 secondes, destinée à la fois aux partenaires actuels et potentiels. Le style visuel doit être diversifié, mélangeant des séquences inspirantes de banque d'images avec des images personnalisées, le tout accompagné d'une musique de fond motivante et rendu accessible avec des "Sous-titres/légendes". Intégrez la "Bibliothèque de médias/soutien de banque d'images" et les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour enrichir le récit et assurer une compréhension large.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation des Partenaires.
Améliorez l'apprentissage et la rétention pour les nouveaux partenaires en diffusant des vidéos de formation dynamiques et interactives alimentées par AI, rendant les informations complexes accessibles et engageantes.
Élargissez la Formation des Partenaires Mondiaux.
Développez et distribuez une gamme plus large de cours d'intégration multilingues en utilisant des avatars AI et la génération de voix off, atteignant efficacement les partenaires à travers différentes régions.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos d'intégration de partenaires avec l'AI ?
HeyGen révolutionne les vidéos d'intégration de partenaires en utilisant sa technologie de générateur de vidéos AI et des avatars AI réalistes. Cela permet de diffuser des messages cohérents et de produire des vidéos générées par AI de qualité professionnelle, rationalisant efficacement votre processus de formation des partenaires.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos générées par AI uniques ?
HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation complète pour vos vidéos générées par AI, y compris des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, divers modèles de vidéos préfabriqués et des animations. Vous pouvez également intégrer vos propres médias, garantissant que chaque vidéo d'intégration reflète l'identité de votre marque.
HeyGen prend-il en charge les vidéos de formation multilingues pour les partenaires mondiaux ?
Oui, HeyGen permet la création de vidéos de formation multilingues avec génération avancée de voix off et sous-titres/légendes automatiques, idéal pour communiquer efficacement avec des partenaires mondiaux. Cela garantit une expérience cohérente et accessible à travers diverses régions.
HeyGen peut-il transformer des scripts textuels en vidéos d'intégration engageantes ?
Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de transformer un simple script textuel en vidéos d'intégration dynamiques et engageantes grâce à une conversion avancée de texte en vidéo. Cette capacité, combinée avec des avatars AI, simplifie la création de matériel de formation de haute qualité de manière efficace.