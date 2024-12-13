générateur de vidéos de mise à jour parentale : Simplifiez la communication scolaire

Transformez les scripts en mises à jour captivantes pour les parents instantanément. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo rend la communication sans effort.

385/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour les éducateurs afin de présenter les moments forts de la classe ou les mises à jour de projets aux parents. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour une esthétique propre et moderne, en convertissant un simple script en vidéo grâce aux capacités de texte-à-vidéo. Cette suggestion est parfaite pour créer des vidéos éducatives rapides qui informent les familles.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'introduction de 2 minutes pour les nouveaux parents, les accueillant à l'école et présentant les ressources clés. Le style visuel et audio doit être doux et rassurant, incorporant une musique de fond douce et utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des images pertinentes. Assurez-vous que toutes les informations sont accessibles avec des sous-titres/captions générés automatiquement, faisant de cet outil un créateur de vidéos parentales idéal.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux familles potentielles, mettant en avant les installations uniques de l'école ou les réalisations des élèves. Le style visuel doit être dynamique et optimiste, conçu pour une consommation rapide sur les plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour un affichage optimal sur divers appareils. Ce type de contenu sert d'excellentes vidéos de marketing scolaire.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de mise à jour parentale

Créez facilement des mises à jour vidéo professionnelles et engageantes pour les parents, transformant le texte en messages visuels dynamiques en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez votre vidéo avec un modèle
Commencez par sélectionner un modèle de vidéo préconçu optimisé pour le contenu éducatif ou informatif. Ces modèles de vidéo fournissent une base rapide et facile, garantissant un aspect soigné dès le départ.
2
Step 2
Collez votre script de mise à jour
Entrez votre mise à jour textuelle ou message dans la plateforme. Notre technologie de texte-à-vidéo convertira automatiquement votre script en une voix off naturelle, prête à accompagner vos visuels.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des médias pertinents de la bibliothèque intégrée ou en téléchargeant les vôtres. Vous pouvez également intégrer des avatars AI pour présenter votre message et appliquer des contrôles de branding personnalisés pour un look institutionnel cohérent.
4
Step 4
Exportez et partagez votre mise à jour
Finalisez votre vidéo avec des fonctionnalités comme les sous-titres et captions pour l'accessibilité. Ensuite, exportez simplement votre vidéo professionnelle de mise à jour parentale, prête à être partagée sur divers canaux de communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez rapidement des annonces scolaires percutantes

.

Créez rapidement des annonces vidéo percutantes et des mises à jour en utilisant l'AI pour tenir les parents informés et engagés dans les activités scolaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de contenu à partir de texte ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme vos scripts en vidéos engageantes avec une facilité inégalée. Notre technologie avancée de texte-à-vidéo, combinée à des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée, simplifie l'ensemble du processus de production, rendant la création de vidéos complexes accessible à tous.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour un contenu vidéo personnalisé ?

HeyGen offre des contrôles de branding personnalisés robustes, vous permettant d'intégrer votre identité de marque unique directement dans vos vidéos. Vous pouvez exploiter notre vaste bibliothèque de médias et nos modèles de vidéos personnalisables, propulsés par notre moteur créatif, pour garantir que chaque contenu reflète votre esthétique professionnelle.

HeyGen peut-il produire des vidéos avec des sous-titres précis et des rapports d'aspect flexibles ?

Absolument, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et captions précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre audience. De plus, notre plateforme prend en charge le redimensionnement flexible des rapports d'aspect, vous permettant d'optimiser vos vidéos pour diverses plateformes, y compris les vidéos pour les réseaux sociaux, afin d'assurer un impact maximal.

Quelles capacités techniques rendent HeyGen adapté à des applications vidéo diversifiées ?

Le puissant moteur créatif de HeyGen, associé à ses capacités polyvalentes de texte-à-vidéo et à ses avatars AI diversifiés, permet aux utilisateurs de produire une large gamme de vidéos spécialisées. Cela inclut tout, des vidéos éducatives détaillées à la communication parentale simplifiée et aux vidéos de marketing scolaire efficaces, le tout construit sur une base technique robuste.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo