générateur de vidéos de mise à jour parentale : Simplifiez la communication scolaire
Transformez les scripts en mises à jour captivantes pour les parents instantanément. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo rend la communication sans effort.
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour les éducateurs afin de présenter les moments forts de la classe ou les mises à jour de projets aux parents. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour une esthétique propre et moderne, en convertissant un simple script en vidéo grâce aux capacités de texte-à-vidéo. Cette suggestion est parfaite pour créer des vidéos éducatives rapides qui informent les familles.
Développez une vidéo d'introduction de 2 minutes pour les nouveaux parents, les accueillant à l'école et présentant les ressources clés. Le style visuel et audio doit être doux et rassurant, incorporant une musique de fond douce et utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des images pertinentes. Assurez-vous que toutes les informations sont accessibles avec des sous-titres/captions générés automatiquement, faisant de cet outil un créateur de vidéos parentales idéal.
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux familles potentielles, mettant en avant les installations uniques de l'école ou les réalisations des élèves. Le style visuel doit être dynamique et optimiste, conçu pour une consommation rapide sur les plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour un affichage optimal sur divers appareils. Ce type de contenu sert d'excellentes vidéos de marketing scolaire.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des mises à jour sociales engageantes pour les parents.
Produisez rapidement des mises à jour vidéo captivantes pour les parents afin de partager les actualités et événements scolaires sur diverses plateformes.
Développez du contenu éducatif informatif pour les familles.
Générez facilement des vidéos éducatives pour informer les parents sur le programme, les politiques scolaires ou les ressources d'apprentissage, renforçant l'engagement familial.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de contenu à partir de texte ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme vos scripts en vidéos engageantes avec une facilité inégalée. Notre technologie avancée de texte-à-vidéo, combinée à des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée, simplifie l'ensemble du processus de production, rendant la création de vidéos complexes accessible à tous.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour un contenu vidéo personnalisé ?
HeyGen offre des contrôles de branding personnalisés robustes, vous permettant d'intégrer votre identité de marque unique directement dans vos vidéos. Vous pouvez exploiter notre vaste bibliothèque de médias et nos modèles de vidéos personnalisables, propulsés par notre moteur créatif, pour garantir que chaque contenu reflète votre esthétique professionnelle.
HeyGen peut-il produire des vidéos avec des sous-titres précis et des rapports d'aspect flexibles ?
Absolument, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et captions précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre audience. De plus, notre plateforme prend en charge le redimensionnement flexible des rapports d'aspect, vous permettant d'optimiser vos vidéos pour diverses plateformes, y compris les vidéos pour les réseaux sociaux, afin d'assurer un impact maximal.
Quelles capacités techniques rendent HeyGen adapté à des applications vidéo diversifiées ?
Le puissant moteur créatif de HeyGen, associé à ses capacités polyvalentes de texte-à-vidéo et à ses avatars AI diversifiés, permet aux utilisateurs de produire une large gamme de vidéos spécialisées. Cela inclut tout, des vidéos éducatives détaillées à la communication parentale simplifiée et aux vidéos de marketing scolaire efficaces, le tout construit sur une base technique robuste.