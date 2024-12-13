Créateur de Vidéos d'Intégration pour Parents pour des Présentations Fluides

Concevez des vidéos d'intégration pour parents professionnelles en quelques minutes avec nos modèles de vidéos intuitifs et nos scènes, garantissant un accueil chaleureux et cohérent à chaque fois.

Imaginez créer une vidéo rassurante de 90 secondes conçue pour guider en douceur les parents à travers le processus d'intégration dans une nouvelle école ou un nouveau programme. Ce créateur de vidéos d'intégration pour parents utilisera la génération de voix off de HeyGen pour offrir une narration empathique, associée à des visuels chaleureux et professionnels et à une musique de fond apaisante, garantissant que le contenu crucial des vidéos d'intégration est transmis clairement et de manière rassurante aux nouvelles familles.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les professionnels des RH chargés de former les nouvelles recrues, simplifiez votre processus en créant une vidéo de formation RH complète de 2 minutes. Cette solution de création vidéo alimentée par l'IA vous permet de déployer un avatar AI professionnel et d'utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script, présentant des visuels clairs et informatifs avec des graphiques animés et des voix off nettes pour une expérience d'apprentissage efficace et engageante.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo d'accueil dynamique de 60 secondes qui immerge immédiatement les nouvelles recrues dans la culture de votre entreprise. Grâce à ce créateur de vidéos d'intégration efficace, vous pouvez présenter des visuels dynamiques de collaboration d'équipe et d'installations, enrichis par une musique entraînante et les sous-titres/captions clairs de HeyGen, garantissant que chaque nouvel employé se sente connecté et informé dès le début de son parcours avec vos vidéos d'intégration des employés.
Exemple de Prompt 3
Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les modèles de vidéos intuitifs pour produire rapidement une vidéo explicative concise de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises. Cette pièce de narration visuelle engageante devrait présenter des visuels lumineux axés sur le tutoriel et une voix off instructive, rendant simple la démonstration de nouvelles fonctionnalités de produit ou de concepts complexes de manière efficace aux clients.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration pour Parents

Créez sans effort des vidéos d'intégration engageantes et informatives pour les nouveaux parents, assurant une introduction en douceur à votre organisation avec la création vidéo alimentée par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo d'Intégration
Commencez par utiliser le texte-à-vidéo à partir d'un script pour générer rapidement du contenu pour votre vidéo d'intégration pour parents, transformant vos idées en un récit soigné.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Engagés
Améliorez votre message en intégrant des avatars AI professionnels pour transmettre des informations clés, rendant votre contenu d'intégration plus dynamique et accessible pour les nouveaux parents.
3
Step 3
Appliquez la Cohérence de la Marque
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, y compris votre logo et vos couleurs, pour garantir que chaque vidéo d'intégration pour parents s'aligne sur l'identité de votre institution.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Téléchargez vos vidéos d'intégration pour parents soignées, optimisées avec le redimensionnement du format d'image, pour un partage fluide sur toutes les plateformes de communication pertinentes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Nouvelles Recrues avec des Vidéos de Culture d'Entreprise Engagantes

.

Captivez et motivez les nouveaux membres de l'équipe en présentant efficacement la mission, les valeurs et la culture dynamique de votre entreprise à travers des vidéos alimentées par l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration ?

HeyGen utilise la création vidéo alimentée par l'IA, vous permettant de transformer rapidement du texte en vidéo à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off pour des vidéos d'intégration engageantes, en faisant un créateur de vidéos d'intégration efficace.

Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration avec l'image de marque de mon entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans les modèles de vidéos, garantissant que vos vidéos d'intégration des employés reflètent la culture unique de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour l'édition de contenu vidéo d'intégration ?

HeyGen propose un éditeur glisser-déposer convivial, une riche bibliothèque de médias et le support des sous-titres/captions. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement du format d'image et télécharger vos vidéos finales au format MP4, faisant de HeyGen un créateur de vidéos complet.

À quelle vitesse les professionnels des RH peuvent-ils générer des vidéos de formation pour les nouvelles recrues ?

Avec le créateur de vidéos efficace de HeyGen et les modèles de vidéos prêts à l'emploi, les professionnels des RH peuvent rapidement produire des vidéos de formation RH de haute qualité et des vidéos explicatives pour les nouvelles recrues, rationalisant considérablement le processus d'intégration avec la narration visuelle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo