Créateur de Vidéos d'Intégration pour Parents pour des Présentations Fluides
Concevez des vidéos d'intégration pour parents professionnelles en quelques minutes avec nos modèles de vidéos intuitifs et nos scènes, garantissant un accueil chaleureux et cohérent à chaque fois.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les professionnels des RH chargés de former les nouvelles recrues, simplifiez votre processus en créant une vidéo de formation RH complète de 2 minutes. Cette solution de création vidéo alimentée par l'IA vous permet de déployer un avatar AI professionnel et d'utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script, présentant des visuels clairs et informatifs avec des graphiques animés et des voix off nettes pour une expérience d'apprentissage efficace et engageante.
Imaginez une vidéo d'accueil dynamique de 60 secondes qui immerge immédiatement les nouvelles recrues dans la culture de votre entreprise. Grâce à ce créateur de vidéos d'intégration efficace, vous pouvez présenter des visuels dynamiques de collaboration d'équipe et d'installations, enrichis par une musique entraînante et les sous-titres/captions clairs de HeyGen, garantissant que chaque nouvel employé se sente connecté et informé dès le début de son parcours avec vos vidéos d'intégration des employés.
Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les modèles de vidéos intuitifs pour produire rapidement une vidéo explicative concise de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises. Cette pièce de narration visuelle engageante devrait présenter des visuels lumineux axés sur le tutoriel et une voix off instructive, rendant simple la démonstration de nouvelles fonctionnalités de produit ou de concepts complexes de manière efficace aux clients.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention avec l'IA.
Améliorez considérablement la rétention des connaissances et l'engagement des nouvelles recrues ou des parents grâce à des vidéos d'intégration dynamiques générées par l'IA.
Élargissez les Programmes d'Intégration et Atteignez de Nouveaux Membres.
Développez et distribuez efficacement une gamme plus large de contenus d'intégration essentiels, assurant une portée complète à tous les nouveaux parents ou employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration ?
HeyGen utilise la création vidéo alimentée par l'IA, vous permettant de transformer rapidement du texte en vidéo à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off pour des vidéos d'intégration engageantes, en faisant un créateur de vidéos d'intégration efficace.
Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration avec l'image de marque de mon entreprise ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans les modèles de vidéos, garantissant que vos vidéos d'intégration des employés reflètent la culture unique de votre entreprise.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour l'édition de contenu vidéo d'intégration ?
HeyGen propose un éditeur glisser-déposer convivial, une riche bibliothèque de médias et le support des sous-titres/captions. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement du format d'image et télécharger vos vidéos finales au format MP4, faisant de HeyGen un créateur de vidéos complet.
À quelle vitesse les professionnels des RH peuvent-ils générer des vidéos de formation pour les nouvelles recrues ?
Avec le créateur de vidéos efficace de HeyGen et les modèles de vidéos prêts à l'emploi, les professionnels des RH peuvent rapidement produire des vidéos de formation RH de haute qualité et des vidéos explicatives pour les nouvelles recrues, rationalisant considérablement le processus d'intégration avec la narration visuelle.