Créateur de Vidéos Guide pour Parents : Créez un Contenu Éducatif Engagé

Créez facilement du contenu éducatif et des récits numériques pour les parents avec des avatars AI, simplifiant la création de vidéos.

425/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes ciblant les parents d'enfants d'âge scolaire, axée sur la promotion de la littératie numérique et d'un comportement en ligne responsable. La vidéo doit adopter un style d'animation illustratif et engageant avec un audio clair et concis, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer facilement du contenu et assurer l'accessibilité avec des sous-titres.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo créative de 2 minutes pour les parents et les enfants, démontrant comment se lancer ensemble dans la narration numérique. Utilisez un style visuel et audio amusant, coloré et dynamique, encourageant la collaboration. Ce projet mettra en avant les modèles et scènes étendus de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour faire de la création vidéo une expérience joyeuse.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide pratique de 45 secondes pour les parents et tuteurs de préadolescents, offrant des conseils rapides sur la gestion efficace du temps d'écran. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et épuré et un ton audio fiable et informé, montrant comment le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen peuvent adapter le contenu pour diverses plateformes et comment les contrôles de marque maintiennent un message familial cohérent.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Guide pour Parents

Donnez aux parents des guides vidéo clairs et informatifs conçus pour soutenir la littératie numérique et des habitudes numériques saines. Créez facilement du contenu éducatif de qualité professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez un script détaillé pour votre vidéo guide pour parents. Collez facilement votre texte dans HeyGen, et notre Agent Vidéo AI transformera vos mots en scènes engageantes, rendant les sujets complexes simples et clairs.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être le présentateur engageant de votre contenu éducatif. Ces avatars peuvent transmettre votre message avec des expressions réalistes et une génération de voix off.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et la Marque
Personnalisez votre vidéo avec des modèles professionnels et des éléments visuels de notre bibliothèque de médias. Appliquez vos contrôles de marque pour assurer une apparence cohérente et fiable pour vos guides pour parents.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo guide pour parents terminée dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Ajoutez facilement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large de parents.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Sujets Complexes de la Parentalité

.

Traduisez des informations complexes en vidéos claires et faciles à comprendre, rendant les conseils parentaux complexes accessibles à tous.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles sans effort grâce à son Agent Vidéo AI avancé. Il suffit d'entrer votre script, et la plateforme de HeyGen générera une vidéo avec des avatars AI réalistes et synchronisera automatiquement la génération de voix off et les sous-titres. Cela offre une solution de Génération Vidéo de bout en bout.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour maintenir votre identité visuelle, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes et accéder à une riche bibliothèque de médias/stock pour créer un contenu unique et de haute qualité parfaitement adapté à diverses plateformes avec redimensionnement et exportations d'aspect-ratio.

Quel est le processus pour créer une vidéo à partir d'un script dans HeyGen ?

HeyGen rend la transformation de texte en vidéo à partir d'un script fluide. Il vous suffit de coller votre texte, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen génère automatiquement le contenu visuel, avec une génération de voix off naturelle et des sous-titres précis. Cela simplifie l'ensemble du processus de production.

Comment HeyGen peut-il aider à produire du contenu éducatif ou des guides pour parents ?

HeyGen sert de créateur de vidéos guide pour parents efficace et d'outil pour le contenu éducatif, permettant une création rapide de vidéos pédagogiques engageantes. Avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off polyvalente, vous pouvez offrir des récits numériques clairs qui aident les parents à comprendre des sujets complexes ou à guider les enfants dans leur apprentissage.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo