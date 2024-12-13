Boostez l'Engagement avec un Générateur de Vidéos de Communication Parentale AI
Transformez le texte en messages visuels captivants grâce au texte-à-vidéo, facilitant les mises à jour parentales pour les écoles.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes en utilisant le Créateur de Vidéos pour l'Implication des Parents de HeyGen, invitant les parents d'élèves de collège à un événement éducatif important. Les visuels doivent être captivants, en utilisant peut-être certains des modèles de vidéos éducatives de HeyGen, avec une bande sonore entraînante et une voix claire et enthousiaste délivrée par un avatar AI pour expliquer les avantages de la participation.
Développez une vidéo de communication parentale concise de 60 secondes pour expliquer une nouvelle politique scolaire à tous les parents. Le style visuel doit être professionnel et clair, utilisant des graphiques simples pour mettre en évidence les points clés, et une voix neutre et informative. Assurez l'accessibilité en incluant automatiquement des sous-titres/captions grâce aux fonctionnalités de HeyGen.
Concevez une vidéo joyeuse de 20 secondes pour partager les moments forts de la classe ou les réussites des élèves avec les parents d'enfants en maternelle et jardin d'enfants, idéale pour une newsletter vidéo. Le style visuel doit être léger et engageant, mettant en avant des moments authentiques d'élèves, complété par une musique de fond joyeuse. Améliorez les visuels en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des éléments créatifs supplémentaires.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez du Contenu Informatif pour les Parents.
Produisez facilement des mises à jour vidéo complètes et des tutoriels pour tenir les parents bien informés sur les activités scolaires et le programme.
Augmentez l'Engagement et la Formation des Parents.
Améliorez la participation aux conférences parents-enseignants ou aux ateliers avec des vidéos dynamiques générées par AI qui clarifient les informations clés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les écoles à améliorer la communication et l'implication des parents ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux écoles de créer des vidéos de communication parentale personnalisées, favorisant une plus grande implication des parents. Utilisez des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI pour générer facilement des mises à jour engageantes, simplifiant la communication école-parents.
HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos éducatives pour les enseignants et les écoles ?
Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos éducatives conçus pour aider les enseignants et les écoles à produire des vidéos captivantes. Ces modèles simplifient la création de vidéos pour les leçons, les vidéos de marketing scolaire et les visites virtuelles du campus, augmentant le contrôle créatif.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI facile à utiliser pour les éducateurs ?
HeyGen simplifie la création de vidéos avec des fonctionnalités telles que le texte-à-vidéo et la génération de voix off, en faisant un générateur de vidéos AI efficace. Les éducateurs peuvent rapidement transformer des scripts en vidéos professionnelles, en tirant parti de nos capacités de Génération Vidéo de bout en bout.
Les écoles peuvent-elles personnaliser les vidéos générées par HeyGen avec leur propre image de marque ?
Absolument. HeyGen permet aux écoles de personnaliser leurs vidéos avec des contrôles de branding, y compris les logos et les couleurs, assurant la narration de la marque. Cette fonctionnalité aide à créer des vidéos d'engagement familial personnalisées et du contenu marketing scolaire professionnel qui s'aligne avec l'identité de votre institution.