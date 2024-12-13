Boostez l'Engagement avec un Générateur de Vidéos de Communication Parentale AI

Transformez le texte en messages visuels captivants grâce au texte-à-vidéo, facilitant les mises à jour parentales pour les écoles.

Créez une vidéo de bienvenue de 45 secondes pour les parents d'élèves de l'école primaire, conçue pour générer des mises à jour engageantes sur les événements scolaires à venir. Le style visuel doit être lumineux et coloré, mettant en avant des activités scolaires et des enfants souriants, accompagné d'une voix off chaleureuse et amicale. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour produire rapidement des annonces professionnelles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes en utilisant le Créateur de Vidéos pour l'Implication des Parents de HeyGen, invitant les parents d'élèves de collège à un événement éducatif important. Les visuels doivent être captivants, en utilisant peut-être certains des modèles de vidéos éducatives de HeyGen, avec une bande sonore entraînante et une voix claire et enthousiaste délivrée par un avatar AI pour expliquer les avantages de la participation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de communication parentale concise de 60 secondes pour expliquer une nouvelle politique scolaire à tous les parents. Le style visuel doit être professionnel et clair, utilisant des graphiques simples pour mettre en évidence les points clés, et une voix neutre et informative. Assurez l'accessibilité en incluant automatiquement des sous-titres/captions grâce aux fonctionnalités de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo joyeuse de 20 secondes pour partager les moments forts de la classe ou les réussites des élèves avec les parents d'enfants en maternelle et jardin d'enfants, idéale pour une newsletter vidéo. Le style visuel doit être léger et engageant, mettant en avant des moments authentiques d'élèves, complété par une musique de fond joyeuse. Améliorez les visuels en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des éléments créatifs supplémentaires.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Communication Parentale

Créez facilement des mises à jour vidéo engageantes et personnalisées pour les parents, renforçant les liens école-maison avec la simplicité de l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Saisissez votre message de communication parentale en tapant ou en collant du texte. Notre plateforme utilise la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour donner vie à vos mots.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos personnalisables et de scènes pour représenter visuellement votre message. Cela garantit un contenu engageant et d'apparence professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Professionnelle
Améliorez votre vidéo avec un audio clair et engageant. Notre fonctionnalité de génération de voix off offre une narration naturelle pour votre script.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Revoyez votre vidéo complétée et apportez les ajustements finaux. Ensuite, exportez facilement votre vidéo, prête à être partagée avec les parents sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Mises à Jour Parentales Engageantes

Créez rapidement des annonces vidéo personnalisées et visuellement attrayantes pour les événements scolaires, les avis importants et les réussites des élèves.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les écoles à améliorer la communication et l'implication des parents ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux écoles de créer des vidéos de communication parentale personnalisées, favorisant une plus grande implication des parents. Utilisez des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI pour générer facilement des mises à jour engageantes, simplifiant la communication école-parents.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos éducatives pour les enseignants et les écoles ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos éducatives conçus pour aider les enseignants et les écoles à produire des vidéos captivantes. Ces modèles simplifient la création de vidéos pour les leçons, les vidéos de marketing scolaire et les visites virtuelles du campus, augmentant le contrôle créatif.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI facile à utiliser pour les éducateurs ?

HeyGen simplifie la création de vidéos avec des fonctionnalités telles que le texte-à-vidéo et la génération de voix off, en faisant un générateur de vidéos AI efficace. Les éducateurs peuvent rapidement transformer des scripts en vidéos professionnelles, en tirant parti de nos capacités de Génération Vidéo de bout en bout.

Les écoles peuvent-elles personnaliser les vidéos générées par HeyGen avec leur propre image de marque ?

Absolument. HeyGen permet aux écoles de personnaliser leurs vidéos avec des contrôles de branding, y compris les logos et les couleurs, assurant la narration de la marque. Cette fonctionnalité aide à créer des vidéos d'engagement familial personnalisées et du contenu marketing scolaire professionnel qui s'aligne avec l'identité de votre institution.

