Créez une vidéo récapitulative engageante de 45 secondes d'une discussion en panel, conçue pour les professionnels occupés et les abonnés des réseaux sociaux, avec des coupes dynamiques, une musique de fond entraînante et une narration claire. Utilisez la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en avant les points clés et garantir l'accessibilité, en faisant une véritable vidéo de mise en avant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo récapitulative professionnelle de 60 secondes présentant les moments clés les plus marquants d'un récent panel d'entreprise, destinée aux participants de l'événement et aux parties prenantes internes. Présentez cela avec un style visuel propre et moderne en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen, et intégrez des avatars AI pour présenter les points de synthèse, assurant une livraison soignée et informative.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo récapitulative de 30 secondes prête pour les réseaux sociaux, destinée aux équipes marketing et aux créateurs de contenu, avec une esthétique lumineuse et moderne accompagnée d'une musique entraînante. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes, tout en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir de script pour des résumés concis.
Exemple de Prompt 3
Créez une expérience de création de vidéo récapitulative informative de 60 secondes pour les équipes internes et les chefs de projet, en se concentrant sur les idées clés et les points d'action. Adoptez un style visuel structuré et professionnel avec une voix off calme et autoritaire, enrichissant le récit avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Cette vidéo rationalisera la production vidéo pour les communications internes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Récapitulatives de Discussions en Panel

Transformez sans effort vos discussions en panel en vidéos récapitulatives engageantes, boostant l'engagement du public et partageant des idées clés sur les plateformes.

1
Step 1
Téléchargez Vos Séquences de Discussion
Commencez par télécharger vos fichiers vidéo complets de discussion en panel ou vos séquences brutes sur la plateforme, en utilisant ses capacités en tant qu'éditeur vidéo complet.
2
Step 2
Sélectionnez les Segments de Discussion Clés
Utilisez des outils alimentés par l'IA pour identifier et sélectionner efficacement les segments de discussion les plus percutants de votre panel, simplifiant ainsi la création de moments forts.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations et des Sous-titres
Améliorez votre vidéo avec des sous-titres générés automatiquement pour une accessibilité et une clarté optimales, garantissant que votre message atteigne un public plus large.
4
Step 4
Exportez et Optimisez Votre Récapitulatif
Utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour préparer votre vidéo pour diverses plateformes, garantissant que votre récapitulatif soit parfaitement optimisé pour une large distribution.

Cas d'Utilisation

Promouvez des Événements avec des Vidéos Récapitulatives Dynamiques

Transformez les moments clés des panels en vidéos de mise en avant promotionnelles alimentées par l'IA pour de futurs événements, servant de puissant créateur de vidéos récapitulatives pour le marketing.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise en avant à partir de discussions en panel ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de mise en avant engageantes et de vidéos récapitulatives pour les discussions en panel ou les événements. Ses outils alimentés par l'IA vous aident à identifier rapidement les moments clés et à les transformer en contenu partageable, améliorant l'engagement du public.

Quel contrôle créatif HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu grâce à des modèles personnalisables et des contrôles de marque, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs. Vous pouvez également ajouter des graphiques à l'écran et utiliser diverses options de redimensionnement des ratios d'aspect pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre marque.

HeyGen utilise-t-il l'IA pour améliorer la production vidéo ?

Absolument, HeyGen exploite des outils avancés alimentés par l'IA pour rationaliser efficacement la production vidéo. Cela inclut des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité et une génération de voix off sophistiquée, garantissant un produit final professionnel et soigné.

Comment HeyGen optimise-t-il les vidéos pour les plateformes de réseaux sociaux ?

HeyGen facilite l'optimisation de votre contenu vidéo pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Avec des capacités robustes de redimensionnement des ratios d'aspect, vous pouvez rapidement adapter vos vidéos pour s'adapter à différentes plateformes, assurant une portée et un engagement maximum.

