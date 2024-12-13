Générateur de Vidéos Publicitaires pour des Campagnes à Haute Conversion

Créez des publicités vidéo engageantes en utilisant des modèles vidéo personnalisables et des avatars AI pour une production créative améliorée.

Pour une vidéo courte de 30 secondes, ciblez les propriétaires de petites entreprises submergés par la création publicitaire traditionnelle, en soulignant comment notre générateur de vidéos AI simplifie le processus. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, passant d'un bureau encombré à un processus de création numérique simplifié, accompagné d'une voix off amicale et motivante. Mettez en avant la facilité de transformer un simple script en une publicité soignée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, transformant leur approche de la génération de vidéos publicitaires payantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Élaborez un récit de créateur de vidéo publicitaire de 45 secondes destiné aux agences de marketing cherchant à améliorer leur production créative et leurs offres clients. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et élégant, présentant des exemples de divers secteurs et une voix off confiante et articulée. Illustrez comment les avatars AI de HeyGen offrent une solution rentable et évolutive pour générer du contenu captivant, le positionnant comme un outil indispensable pour leur stratégie de vidéos publicitaires.
Développez une vidéo courte de 60 secondes, vibrante et axée sur le produit, conçue pour les marques de commerce électronique désireuses d'augmenter les conversions grâce à des publicités visuellement époustouflantes. Le style visuel doit être dynamique et tendance, mettant en avant divers plans de produits et éléments animés, accompagnés d'une bande sonore énergique et engageante et d'une voix off claire. Montrez la puissance de la vidéo personnalisable grâce aux nombreux modèles et scènes de HeyGen, permettant aux marques de produire rapidement des publicités vidéo uniques qui captent l'attention.
Créez une vidéo publicitaire dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux qui doivent produire rapidement du contenu vidéo court engageant et accessible. Utilisez un style rapide et visuellement saisissant avec des animations de texte à l'écran proéminentes et une voix off énergique et conversationnelle. Concentrez-vous sur le rôle crucial de la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour rendre les publicités vidéo universellement compréhensibles, aidant les gestionnaires à gérer et optimiser efficacement leur sortie de générateur de vidéos publicitaires payantes sur les plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Publicitaires

Créez facilement des publicités vidéo à haute conversion avec AI. Concevez du contenu vidéo court captivant qui attire l'attention et génère des résultats sur toutes les plateformes.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Publicité
Commencez par sélectionner un modèle vidéo préconçu qui correspond à vos objectifs de campagne. Cela vous permet de construire rapidement la structure initiale de votre vidéo publicitaire payante.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou message. Personnalisez leur apparence et livrez votre script avec une voix naturelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Améliorez votre vidéo avec des contrôles de marque en intégrant votre logo, vos couleurs de marque, et des visuels uniques. Cela garantit que votre vidéo personnalisable se démarque et maintient la cohérence de la marque.
4
Step 4
Exportez pour des Campagnes Optimisées
Finalisez votre création et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour préparer votre vidéo pour diverses plateformes. Générez des fichiers de haute qualité prêts pour un déploiement fluide en tant que publicités sur les réseaux sociaux.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Publicités Dynamiques de Témoignages Clients

Transformez les histoires de réussite de vos clients en publicités vidéo dynamiques pour renforcer la confiance et persuader de nouveaux publics.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production créative pour les vidéos publicitaires ?

HeyGen simplifie la production créative pour des vidéos publicitaires engageantes en utilisant son générateur de vidéos AI avancé. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI, la génération de voix off, et une large gamme de modèles vidéo personnalisables, garantissant une création de contenu efficace. Ce processus réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour la production vidéo traditionnelle.

Puis-je utiliser des acteurs AI et des avatars AI dans mes publicités sur les réseaux sociaux avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet la création de publicités captivantes sur les réseaux sociaux en offrant une sélection diversifiée d'acteurs AI et d'avatars AI. Vous pouvez choisir parmi divers styles et apparences, les personnaliser pour correspondre au message de votre marque et générer des voix off naturelles, rendant votre contenu vidéo court remarquable.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour du contenu vidéo personnalisable ?

HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos AI pour du contenu vidéo personnalisable grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer, ses nombreux modèles vidéo, et ses contrôles de marque robustes. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer leurs logos et couleurs, utiliser des médias de stock, et générer du texte-à-vidéo à partir de scripts, assurant une cohérence de marque sur toutes leurs publicités vidéo.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour accélérer l'optimisation des publicités pour les vidéos courtes ?

Absolument, HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles vidéo professionnels conçus pour accélérer l'optimisation des publicités sur diverses plateformes. Ces modèles, combinés à des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et le support multilingue, permettent aux entreprises de créer et d'adapter rapidement des publicités vidéo courtes de haute qualité pour des audiences variées.

