Pour une vidéo courte de 30 secondes, ciblez les propriétaires de petites entreprises submergés par la création publicitaire traditionnelle, en soulignant comment notre générateur de vidéos AI simplifie le processus. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, passant d'un bureau encombré à un processus de création numérique simplifié, accompagné d'une voix off amicale et motivante. Mettez en avant la facilité de transformer un simple script en une publicité soignée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, transformant leur approche de la génération de vidéos publicitaires payantes.

