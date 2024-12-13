Générateur de Vidéos Publicitaires pour des Campagnes à Haute Conversion
Créez des publicités vidéo engageantes en utilisant des modèles vidéo personnalisables et des avatars AI pour une production créative améliorée.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Élaborez un récit de créateur de vidéo publicitaire de 45 secondes destiné aux agences de marketing cherchant à améliorer leur production créative et leurs offres clients. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et élégant, présentant des exemples de divers secteurs et une voix off confiante et articulée. Illustrez comment les avatars AI de HeyGen offrent une solution rentable et évolutive pour générer du contenu captivant, le positionnant comme un outil indispensable pour leur stratégie de vidéos publicitaires.
Développez une vidéo courte de 60 secondes, vibrante et axée sur le produit, conçue pour les marques de commerce électronique désireuses d'augmenter les conversions grâce à des publicités visuellement époustouflantes. Le style visuel doit être dynamique et tendance, mettant en avant divers plans de produits et éléments animés, accompagnés d'une bande sonore énergique et engageante et d'une voix off claire. Montrez la puissance de la vidéo personnalisable grâce aux nombreux modèles et scènes de HeyGen, permettant aux marques de produire rapidement des publicités vidéo uniques qui captent l'attention.
Créez une vidéo publicitaire dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux qui doivent produire rapidement du contenu vidéo court engageant et accessible. Utilisez un style rapide et visuellement saisissant avec des animations de texte à l'écran proéminentes et une voix off énergique et conversationnelle. Concentrez-vous sur le rôle crucial de la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour rendre les publicités vidéo universellement compréhensibles, aidant les gestionnaires à gérer et optimiser efficacement leur sortie de générateur de vidéos publicitaires payantes sur les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Créez rapidement des publicités vidéo performantes qui captent l'attention et génèrent des conversions.
Publicités Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Produisez des publicités vidéo courtes captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'augmenter la portée et l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la production créative pour les vidéos publicitaires ?
HeyGen simplifie la production créative pour des vidéos publicitaires engageantes en utilisant son générateur de vidéos AI avancé. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI, la génération de voix off, et une large gamme de modèles vidéo personnalisables, garantissant une création de contenu efficace. Ce processus réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour la production vidéo traditionnelle.
Puis-je utiliser des acteurs AI et des avatars AI dans mes publicités sur les réseaux sociaux avec HeyGen ?
Oui, HeyGen permet la création de publicités captivantes sur les réseaux sociaux en offrant une sélection diversifiée d'acteurs AI et d'avatars AI. Vous pouvez choisir parmi divers styles et apparences, les personnaliser pour correspondre au message de votre marque et générer des voix off naturelles, rendant votre contenu vidéo court remarquable.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour du contenu vidéo personnalisable ?
HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos AI pour du contenu vidéo personnalisable grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer, ses nombreux modèles vidéo, et ses contrôles de marque robustes. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer leurs logos et couleurs, utiliser des médias de stock, et générer du texte-à-vidéo à partir de scripts, assurant une cohérence de marque sur toutes leurs publicités vidéo.
HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour accélérer l'optimisation des publicités pour les vidéos courtes ?
Absolument, HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles vidéo professionnels conçus pour accélérer l'optimisation des publicités sur diverses plateformes. Ces modèles, combinés à des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et le support multilingue, permettent aux entreprises de créer et d'adapter rapidement des publicités vidéo courtes de haute qualité pour des audiences variées.