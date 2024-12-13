Générateur de Vidéos de Concepts Publicitaires : Boostez la Performance de Vos Annonces

Générez des créations publicitaires engageantes plus rapidement avec notre générateur de publicités vidéo AI, en utilisant des modèles et scènes polyvalents pour simplifier votre flux de travail.

569/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo produit propre de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les marques de commerce électronique, mettant en avant la facilité de générer des créations publicitaires convaincantes. Visuellement, la vidéo doit être nette et axée sur les démonstrations de produits, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, avec des sous-titres clairs et concis pour expliquer les avantages de créer des vidéos produits engageantes qui captent l'attention.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo autoritaire de 60 secondes conçue pour les marketeurs de performance et les gestionnaires de campagnes, en mettant l'accent sur la capacité à créer des publicités vidéo gagnantes. Le style visuel et audio doit être axé sur les données et professionnel, utilisant des graphiques élégants à l'écran pour démontrer comment la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen aide à optimiser pour diverses plateformes, soutenue par une bibliothèque de médias riche et un support de stock pour améliorer les efforts d'optimisation AI.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo rapide de 15 secondes pour les marketeurs des réseaux sociaux et les startups, illustrant à quelle vitesse les nouvelles tendances créatives peuvent être exploitées. Le style visuel doit être tendance et très engageant avec des couleurs vives et une musique contemporaine, démontrant la flexibilité des modèles vidéo de HeyGen et comment le contenu peut être produit facilement à partir d'une simple entrée de texte en vidéo pour rester en avance dans la génération de concepts publicitaires.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Concepts Publicitaires

Créez rapidement des publicités vidéo payantes performantes avec l'AI. Générez des concepts diversifiés, personnalisez les visuels et optimisez pour un impact maximal sur toutes les plateformes.

1
Step 1
Créez Votre Concept
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque de **modèles vidéo** ou entrez votre script pour générer des visuels initiaux, posant ainsi les bases de votre concept publicitaire.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Améliorez votre annonce en incorporant des **avatars AI** réalistes pour présenter votre message ou en téléchargeant vos propres médias pour une touche personnalisée.
3
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Utilisez l'AI avancée pour la **génération de voix off** afin de créer un audio naturel pour votre annonce, garantissant que votre message est délivré clairement et de manière persuasive.
4
Step 4
Affinez et Exportez
Finalisez votre annonce en appliquant des contrôles de marque comme les logos et les couleurs, puis utilisez le **redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect** pour obtenir vos vidéos prêtes pour la publicité parfaitement optimisées pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos de Témoignages Publicitaires

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en puissantes publicités vidéo avec l'AI, renforçant la confiance et la crédibilité de votre produit ou service.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de publicités vidéo AI ?

HeyGen utilise un "moteur créatif alimenté par l'AI" pour transformer des scripts et des voix off en "publicités vidéo" dynamiques. Les utilisateurs peuvent rapidement produire des "vidéos prêtes pour la publicité" en utilisant des "avatars AI", des "modèles vidéo" et un "éditeur glisser-déposer", simplifiant ainsi le processus de "création publicitaire".

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos produits convaincantes ?

HeyGen propose des "avatars AI" avancés, des "voix réalistes" et des capacités de texte en vidéo, ce qui le rend idéal pour développer des "vidéos produits" et des "créations publicitaires" engageantes. Vous pouvez également utiliser des "séances photo virtuelles de produits" et intégrer des "couleurs de marque" pour garantir des "publicités vidéo gagnantes" qui résonnent avec votre audience.

HeyGen peut-il aider à générer efficacement des variantes de "vidéos de concepts publicitaires payants" ?

Absolument. La plateforme de HeyGen vous permet de générer rapidement plusieurs "variantes de vidéos" à partir d'un seul "générateur de concepts publicitaires". Cela inclut l'incorporation d'"animations", de "musique" et de divers éléments "d'appel à l'action" pour optimiser vos "publicités vidéo" pour différentes plateformes et audiences cibles.

Comment HeyGen peut-il accélérer la "création vidéo" pour les marketeurs ?

HeyGen permet aux "marketeurs" d'accélérer la "création vidéo" en fournissant une suite complète d'"outils alimentés par l'AI" tels que des "modèles vidéo" préconstruits, un "éditeur glisser-déposer" convivial et une génération instantanée d'actifs. Cela facilite l'itération rapide et le déploiement de "créations axées sur la conversion" sans effort de production traditionnel étendu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo