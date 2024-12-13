package deal video maker : Solution Tout-en-Un

Créez facilement des vidéos professionnelles avec une gamme diversifiée de templates & scenes pour tout projet.

Créez une vidéo promotionnelle d'une minute destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de contenu, montrant à quel point il est facile de produire des supports marketing de haute qualité. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et épuré, complété par une voix off engageante et amicale. Mettez en avant l'efficacité de l'utilisation des "Templates & scenes" étendus de HeyGen pour créer rapidement un contenu "promo video maker" convaincant, en soulignant à quel point la "Génération de voix off" rend l'ajout de narration sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les marketeurs et les gestionnaires de réseaux sociaux à la recherche d'une création de contenu efficace. Utilisez un style visuel moderne et rapide avec une musique de fond entraînante, en utilisant les "Avatars AI" de HeyGen pour transmettre directement les messages clés au public. Ce prompt doit démontrer la puissance d'un "AI video maker" en transformant rapidement un script simple en une pièce percutante pour les canaux "social media" grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique détaillée de 90 secondes conçue pour les formateurs techniques et les concepteurs pédagogiques, expliquant une fonctionnalité logicielle complexe. Le style visuel doit être clair et étape par étape, garantissant que chaque détail est visible, accompagné d'une voix calme et professionnelle. Intégrez des "Sous-titres/légendes" clairs tout au long pour améliorer l'accessibilité et renforcer l'apprentissage, démontrant comment un "éditeur vidéo" puissant comme HeyGen, utilisant le "Support de bibliothèque de médias/stock", simplifie la création de contenu éducatif avec des "outils AI" avancés.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo d'annonce vibrante de 30 secondes pour les YouTubers en herbe ou toute personne ayant besoin de partager rapidement des mises à jour. Le style visuel doit être énergique et lumineux, avec des scènes variées qui attirent l'attention. Cette vidéo doit montrer la facilité de création et de personnalisation de contenu en tant que "video maker", en mettant l'accent sur le "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen pour diverses plateformes. Utilisez différents "Templates & scenes" pour illustrer comment les utilisateurs peuvent rapidement adapter leur message et "personnaliser" leur production pour un impact maximal.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Package Deal Video Maker

Rationalisez votre création vidéo avec les outils complets de HeyGen, transformant vos idées en vidéos professionnelles avec facilité et efficacité.

1
Step 1
Choisissez votre point de départ
Sélectionnez parmi une large gamme de templates conçus professionnellement pour lancer votre projet, en tirant parti des ressources de design efficaces de HeyGen.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Personnalisez votre vidéo en intégrant des avatars AI réalistes, en personnalisant chaque détail pour correspondre à votre vision et à votre marque avec des outils AI puissants.
3
Step 3
Ajoutez des éléments engageants
Augmentez l'engagement des spectateurs et l'accessibilité en générant automatiquement des sous-titres/légendes précis pour tout votre contenu vidéo.
4
Step 4
Exportez votre chef-d'œuvre
Téléchargez votre vidéo terminée dans diverses résolutions et formats d'aspect, prête à être partagée sans effort sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client

Produisez des vidéos convaincantes alimentées par l'AI pour mettre en avant le succès des clients, renforçant ainsi la confiance et la crédibilité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui transforme votre script en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI réalistes et la technologie de synthèse vocale, rationalisant ainsi l'ensemble du processus de production vidéo.

Puis-je personnaliser les vidéos réalisées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument, HeyGen offre des outils d'édition étendus et des contrôles de branding, vous permettant de personnaliser les templates avec votre logo, vos couleurs et d'autres éléments pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque pour un marketing vidéo efficace.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un éditeur vidéo efficace pour les créateurs de contenu ?

HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer et une bibliothèque de templates, permettant aux créateurs de contenu de générer et d'exporter rapidement des vidéos de haute qualité optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux, économisant ainsi un temps considérable.

HeyGen prend-il en charge plusieurs options d'exportation et fonctionnalités d'accessibilité ?

Oui, HeyGen vous permet d'exporter des vidéos dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes, et inclut la génération automatique de voix off et des capacités de sous-titrage/légendage, en faisant un package deal video maker complet pour des besoins diversifiés.

