Créateur de Vidéos de Présentation : Créez des Vidéos Explicatives Engagantes

Créez des vidéos de présentation professionnelles en quelques minutes. Utilisez des avatars IA pour donner vie à votre contenu sans avoir besoin d'acteurs.

Imaginez un propriétaire de petite entreprise ayant besoin d'une vidéo de présentation rapide de 45 secondes pour introduire son nouveau service. Il créera une vidéo explicative animée moderne et engageante en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, avec une voix off amicale et dynamique et des visuels colorés pour séduire les clients potentiels naviguant en ligne.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Un professionnel du marketing souhaite créer une vidéo explicative convaincante de 60 secondes pour le lancement d'un produit à venir. La vidéo adoptera un style corporatif professionnel et épuré avec des coupes dynamiques et une voix off autoritaire générée directement sur la plateforme, ciblant un public B2B intéressé par des solutions innovantes.
Exemple de Prompt 2
Pour les créateurs de contenu et les passionnés de technologie, imaginez une vidéo élégante de 30 secondes démontrant un outil avancé de création vidéo alimenté par l'IA. Cette vidéo futuriste et engageante présente des avatars IA réalistes exposant les principaux avantages, sur fond de graphismes vibrants et rapides et d'une musique électronique entraînante.
Exemple de Prompt 3
Les départements RH et les chefs d'équipe peuvent facilement créer une vidéo de 60 secondes pour la communication interne, détaillant les nouvelles politiques de l'entreprise ou les informations d'intégration. Cette vidéo chaleureuse et conversationnelle comportera des visuels clairs, un intervenant engageant et des sous-titres générés automatiquement pour garantir l'accessibilité à tous les employés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation

Créez facilement des vidéos de présentation convaincantes en utilisant des outils alimentés par l'IA. Transformez rapidement vos idées en contenu professionnel, simplifiant votre processus de production vidéo.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi notre collection diversifiée de modèles professionnels pour commencer rapidement à construire votre vidéo de présentation.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script
Collez votre texte de script et regardez-le se transformer en contenu vidéo dynamique, avec des voix synthétisées.
3
Step 3
Sélectionnez un Avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour présenter votre vidéo de présentation, donnant vie à votre contenu avec des mouvements naturels.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Examinez votre vidéo de présentation finale et exportez-la dans le ratio d'aspect de votre choix, prête à être partagée sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Présentations Publicitaires à Fort Impact

.

Générez des publicités vidéo courtes et convaincantes qui servent de présentations efficaces de produits/services, augmentant les performances des campagnes et les taux de conversion.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos animées engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos animées professionnelles. Avec notre vaste bibliothèque de modèles et d'avatars IA réalistes, vous pouvez donner vie à votre narration vidéo rapidement, idéal pour le marketing ou la communication interne.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de l'image de marque pour mes styles de vidéos d'entreprise ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir des styles de vidéos d'entreprise cohérents. Vous pouvez également utiliser notre bibliothèque de médias et d'animations pour personnaliser davantage votre création vidéo professionnelle.

Quel type de contenu vidéo puis-je créer avec les outils alimentés par l'IA de HeyGen ?

La plateforme de création vidéo alimentée par l'IA de HeyGen vous permet de produire une large gamme de contenus, des vidéos explicatives convaincantes aux vidéos de formation informatives. Vous pouvez générer sans effort des voix off naturelles directement à partir de votre script, simplifiant ainsi votre processus de création vidéo.

HeyGen peut-il m'aider à optimiser mes vidéos pour diverses plateformes et l'accessibilité ?

Oui, HeyGen garantit que votre contenu vidéo est prêt pour une distribution diversifiée. Notre plateforme prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect pour divers comptes de médias sociaux et fournit une génération automatique de sous-titres, améliorant l'accessibilité et la portée de vos exportations vidéo MP4.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo