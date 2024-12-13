Générateur de Vidéos de Prospection : Créez des Vidéos AI Personnalisées

Transformez vos présentations commerciales avec des avatars AI époustouflants et générez un contenu de prospection vidéo engageant.

Développez une vidéo de 90 secondes pour les responsables informatiques et les équipes des opérations commerciales, démontrant comment les "Intégrations CRM" de HeyGen simplifient la création de contenu pour "générateur de vidéos de prospection". La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et instructif avec une voix off AI autoritaire, mettant en avant des "automatisations vidéo" fluides via la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 60 secondes ciblant les professionnels de la vente B2B et les stratèges marketing, mettant en avant la puissance des "vidéos AI personnalisées" pour la "prospection vidéo". Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec un "générateur d'avatar AI" professionnel utilisant des "avatars AI" et facilement adaptable pour diverses plateformes grâce au "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect".
Exemple de Prompt 2
Concevez un tutoriel technique de 2 minutes pour les spécialistes de la formation et du développement, expliquant les fonctionnalités avancées d'un "générateur de vidéos AI" pour créer du contenu de base de connaissances interne. Le style visuel et audio doit être clair, détaillé et instructif, soulignant la précision de la "génération de voix off" et l'inclusion de "sous-titres/captions" pour soutenir l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes de vente occupées, démontrant la création rapide de contenu pour des "présentations commerciales" avec un minimum de "montage vidéo" requis. Utilisez un style visuel vibrant avec des "Modèles et scènes" engageants, animé par une "génération de voix off" confiante à partir de la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script".
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Prospection

Créez des messages vidéo convaincants et personnalisés pour la prospection commerciale et marketing en quelques minutes, améliorant l'engagement et établissant de meilleures connexions avec votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script
Créez votre vidéo en tapant ou en collant simplement votre script. Le générateur de texte en vidéo AI se prépare à transformer votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou personnalisez le vôtre. Le générateur d'avatar AI vous permet d'adapter parfaitement votre marque et votre message, rendant votre prospection véritablement personnalisée.
3
Step 3
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Ajoutez le logo de votre entreprise, les couleurs de votre marque et des arrière-plans personnalisés en utilisant les contrôles de marque pour garantir que votre vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque, offrant des vidéos AI personnalisées professionnelles.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Prospection
Exportez votre vidéo de prospection terminée dans divers formats et ratios d'aspect. Partagez-la directement dans vos présentations commerciales, emails de prospection ou sur les réseaux sociaux pour maximiser votre portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement sur les Réseaux Sociaux

.

Créez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'élargir votre portée et d'engager efficacement les prospects en ligne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en vidéo sans effort. Il utilise des avatars AI réalistes et une génération de voix off diversifiée pour simplifier la création de contenu, en faisant un puissant générateur de texte en vidéo AI.

HeyGen peut-il s'intégrer aux outils de vente existants pour une prospection personnalisée ?

Oui, HeyGen prend en charge les intégrations CRM et les automatisations vidéo, ce qui en fait un générateur de vidéos de prospection efficace. Cela permet aux utilisateurs de créer des vidéos AI personnalisées et de développer efficacement leurs prospections vidéo et présentations commerciales.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la communication mondiale ?

HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que le clonage de voix AI et les capacités de traduction vidéo AI. Cela permet une synchronisation labiale fluide et génère des sous-titres localisés, garantissant que vos vidéos marketing résonnent avec un public mondial.

Comment puis-je maintenir la cohérence de la marque en utilisant la plateforme vidéo de HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs, ainsi que des modèles polyvalents et des outils de montage vidéo. Cela garantit que vos vidéos marketing et votre contenu sur les réseaux sociaux reflètent constamment l'identité de votre marque.

