Créateur de Vidéos pour Systèmes de Prospection : Augmentez l'Engagement Maintenant

Transformez des scripts en messages vidéo captivants avec la fonction de texte en vidéo, augmentant les taux de réponse dans vos campagnes de prospection.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux équipes de vente et aux créateurs de contenu, avec une esthétique professionnelle et avant-gardiste et une voix off claire et autoritaire. Le concept central est d'illustrer la puissance d'un créateur de vidéos AI en montrant l'intégration fluide d'avatars AI dans un modèle vidéo sélectionné, simplifiant la création de contenus de prospection convaincants.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo informative de 60 secondes pour les éducateurs et les spécialistes de la communication, adoptant une présentation visuelle propre et accessible et un style audio amical et encourageant. Cette suggestion se concentre sur la création vidéo accessible en mettant en avant l'utilité de la génération de voix off de HeyGen, garantissant que les messages sont universellement compris, soutenus par des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes pour les agences de marketing et les professionnels des ressources humaines, caractérisée par un design moderne et visuellement attrayant et une musique de fond entraînante. La vidéo doit souligner comment HeyGen fonctionne comme une plateforme efficace de prospection vidéo, permettant des options de personnalisation rapide grâce à ses divers modèles et scènes pour différentes stratégies de communication.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Système de Prospection Vidéo

Créez sans effort des vidéos percutantes et personnalisées pour vos campagnes de prospection et augmentez l'engagement des ventes avec la plateforme AI intuitive de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Scénarisée
Commencez par saisir directement votre script textuel. La capacité avancée de HeyGen à transformer le texte en vidéo convertit vos mots en une vidéo dynamique, formant la base de votre prospection personnalisée.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez la dimension humaine de votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Votre avatar sélectionné délivrera votre script, ajoutant un visage professionnel et engageant à vos vidéos personnalisées.
3
Step 3
Personnalisez la Voix et les Visuels
Personnalisez davantage votre vidéo en sélectionnant parmi diverses options vocales grâce à la génération de voix off, et intégrez les éléments spécifiques de votre marque pour un message cohérent et mémorable. Cette étape assure un maximum d'options de personnalisation.
4
Step 4
Exportez et Intégrez pour la Prospection
Finalisez votre vidéo et exportez-la facilement dans le format souhaité. Préparez votre contenu personnalisé pour une intégration fluide avec votre intégration CRM existante ou d'autres plateformes de prospection vidéo, prêt pour votre engagement commercial.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Prospection à Fort Impact

Développez efficacement du contenu vidéo performant avec l'AI, améliorant votre message de prospection et vos taux de conversion.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos personnalisées ?

HeyGen simplifie la **création de vidéos** en transformant le **texte en vidéo** avec des **avatars AI** réalistes et une **génération de voix off** automatisée. Cela permet une production sans effort de **vidéos personnalisées** adaptées à divers besoins de communication.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la prospection vidéo ?

HeyGen propose des **options de personnalisation** robustes pour vos **campagnes de prospection vidéo** grâce à sa gamme diversifiée d'**avatars AI** et de modèles personnalisables. Les utilisateurs peuvent adapter le contenu avec des variables dynamiques pour créer des **vidéos véritablement personnalisées** à grande échelle, améliorant l'engagement.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque et l'accessibilité dans la création de vidéos ?

HeyGen assure la cohérence de la marque grâce à des **modèles vidéo** personnalisables et des contrôles de marque dédiés pour les logos et les couleurs. De plus, il soutient l'accessibilité en générant automatiquement des **sous-titres/captions** pour toute **création vidéo**, rendant le contenu inclusif et engageant pour un public plus large.

Quels sont les principaux avantages d'utiliser HeyGen comme créateur de vidéos AI pour des applications diverses ?

En tant que **créateur de vidéos AI** de premier plan, HeyGen simplifie la **création de vidéos** en permettant aux utilisateurs de générer rapidement du contenu de haute qualité pour la vente, le marketing et l'apprentissage. Il exploite la **transformation de texte en vidéo** et la **génération de voix off** avancée pour rationaliser l'ensemble du processus de production, offrant des avantages significatifs en termes d'efficacité et d'échelle.

