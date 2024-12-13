Créateur de Messages Vidéo de Prospection Puissant pour des Ventes Personnalisées

Élevez votre prospection commerciale en créant du contenu vidéo engageant en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux équipes de vente, démontrant comment créer des messages vidéo personnalisés convaincants pour la prospection B2B. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des superpositions de partage d'écran illustrant l'interface de l'outil, accompagnées d'une voix confiante et articulée. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour générer efficacement divers scénarios de prospection sans réenregistrement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative de 2 minutes ciblant les potentiels adopteurs de technologies, en particulier les responsables informatiques, détaillant le processus d'intégration fluide d'une nouvelle plateforme vidéo AI dans les flux de travail existants. Le style visuel doit être épuré et technique, employant des diagrammes animés et des visualisations de données claires, avec une narration audio précise et informative. Utilisez des avatars AI pour présenter de manière engageante des étapes techniques complexes, améliorant la compréhension et la rétention.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de bienvenue d'une minute pour les nouveaux utilisateurs d'un créateur de messages vidéo de prospection, les guidant à travers leur configuration initiale. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et encourageant, avec des mises en évidence claires à l'écran des éléments clés de l'interface et un ton audio chaleureux et accessible. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour offrir des instructions audio cohérentes et de haute qualité, rendant le processus d'intégration sans effort.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de mise à jour produit de 45 secondes pour les clients existants intéressés par les intégrations CRM avancées et les fonctionnalités d'analyse et de suivi de l'engagement. La présentation visuelle doit être dynamique et moderne, présentant des démonstrations rapides des nouvelles fonctionnalités avec une musique de fond énergique et des effets sonores nets. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une démonstration soignée, mettant en avant les avantages pratiques pour les utilisateurs.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Messages Vidéo de Prospection

Créez des messages vidéo personnalisés et convaincants en quelques minutes pour améliorer votre prospection, engager des prospects et établir des connexions significatives.

1
Step 1
Créez Votre Message Personnalisé
Commencez par choisir parmi divers "modèles et scènes" pour rapidement établir la base de vos messages vidéo personnalisés uniques.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Script
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un "avatar AI" et en saisissant votre script, transformant le texte en contenu vidéo dynamique sur notre plateforme vidéo AI.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Marque
Utilisez les "contrôles de branding" pour intégrer harmonieusement votre logo d'entreprise, vos couleurs et d'autres éléments visuels, garantissant que votre contenu de vente vidéo est conforme à votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Prospection
Exportez votre vidéo professionnelle et utilisez l'"intégration d'email" ou les options de partage direct pour délivrer des messages percutants, en faisant un outil de prospection vidéo puissant.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez Visuellement des Histoires de Succès Client

.

Développez des vidéos AI convaincantes mettant en avant les réussites de vos clients, renforçant la confiance et la crédibilité pour vos efforts de vente et de prospection.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment la plateforme vidéo AI de HeyGen améliore-t-elle le contenu de vente vidéo ?

HeyGen utilise des "avatars AI" avancés et la technologie de "texte-à-vidéo à partir d'un script" pour créer des "messages vidéo personnalisés" engageants à grande échelle. Cette "plateforme vidéo AI" aide les "équipes de vente" à produire efficacement du "contenu de vente vidéo" de haute qualité, servant d'outil de prospection vidéo efficace.

Quelles intégrations techniques HeyGen propose-t-il pour l'automatisation du marketing ?

HeyGen offre des "intégrations CRM" essentielles et des fonctionnalités pour "l'intégration d'email" afin de rationaliser vos efforts de prospection. Ces capacités permettent "l'automatisation du marketing" pour envoyer des "messages vidéo personnalisés" directement depuis vos flux de travail existants, améliorant votre stratégie globale de "créateur de messages vidéo de prospection".

HeyGen peut-il simplifier la création de messages vidéo personnalisés pour la prospection ?

Absolument, HeyGen est conçu comme un "créateur de messages vidéo de prospection" efficace et un "outil de prospection vidéo". Les utilisateurs peuvent rapidement générer des "messages vidéo personnalisés" en utilisant la "génération de voix off" avancée et la fonctionnalité de "texte-à-vidéo à partir d'un script", améliorant considérablement leur connexion avec les destinataires et rationalisant leur processus de vente.

HeyGen prend-il en charge le branding et la personnalisation des modèles vidéo ?

Oui, HeyGen propose des "modèles et scènes" étendus avec des contrôles de branding robustes, vous permettant d'appliquer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques à vos vidéos. Cela garantit la cohérence de tout votre "contenu de vente vidéo" et de vos "messages vidéo personnalisés", rendant vos communications distinctement vôtres.

