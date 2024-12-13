Créateur de Vidéos d'Apprentissage : Créez du Contenu Engagé

Produisez des vidéos de formation et du contenu éducatif captivants en quelques minutes en utilisant des avatars AI pour offrir des expériences d'apprentissage dynamiques et personnalisées.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une démonstration professionnelle et épurée de 60 secondes pour les professionnels des RH ou les marketeurs chargés de créer des vidéos de formation percutantes. Cette vidéo doit mettre en avant comment transformer des scripts longs en contenu soigné en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir de script, en exploitant des modèles sophistiqués et des scènes pour construire un module de formation complet sur la plateforme vidéo AI.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, mettant l'accent sur la narration visuelle vibrante. La vidéo doit rapidement passer en revue des clips de soutien de bibliothèque de médias/stock, démontrant comment utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour optimiser le contenu vidéo engageant pour diverses plateformes, captivant instantanément un public plus large.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 50 secondes pour les concepteurs pédagogiques ou les experts en la matière qui ont besoin de créer une explication de créateur de vidéo d'apprentissage. Cette vidéo présentera des graphiques épurés et une voix AI confiante, démontrant comment la conversion texte-en-vidéo à partir de script peut générer des explications claires avec des sous-titres/captions essentiels, assurant une compréhension maximale pour tout apprenant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Apprentissage

Rationalisez la création de vidéos d'apprentissage et de sensibilisation percutantes avec notre plateforme vidéo AI intuitive. Transformez le texte en contenu éducatif professionnel rapidement et efficacement.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer ou coller votre script de contenu éducatif. Notre capacité de conversion texte-en-vidéo le préparera automatiquement pour la génération vidéo, vous faisant gagner du temps.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre message et établir un lien avec votre public. Cela donne vie à vos supports d'apprentissage.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Visuels
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off puissante dans plus de 140 langues et intégrez des visuels captivants de notre bibliothèque de médias ou de vos téléchargements pour créer un contenu vidéo engageant.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Sensibilisation
Finalisez votre projet en appliquant les dernières touches comme les contrôles de marque, puis exportez facilement votre vidéo de haute qualité pour une distribution fluide et un apprentissage de sensibilisation percutant.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifier la Sensibilisation avec les Réseaux Sociaux

Créez facilement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin d'élargir votre sensibilisation et de vous connecter avec les publics cibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il renforcer mon processus de création vidéo créative ?

HeyGen renforce la création vidéo créative en offrant une suite d'outils incluant des avatars AI personnalisables et une riche bibliothèque de modèles. Cela permet aux utilisateurs de donner vie à leurs idées de narration visuelle sans avoir besoin de compétences complexes en montage vidéo.

Quels types de contenu vidéo engageant puis-je produire avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire un contenu vidéo diversifié et engageant, transformant le texte en vidéos captivantes avec des voix off AI et des avatars AI réalistes. C'est parfait pour les réseaux sociaux, le contenu éducatif ou tout besoin de narration visuelle.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de transformation du texte en vidéo ?

HeyGen simplifie la création de vidéos à partir de texte en vous permettant d'entrer des scripts et de générer instantanément des vidéos avec des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles. Ce processus simplifié rend la création vidéo accessible et efficace pour tous.

HeyGen peut-il aider à la narration visuelle pour divers besoins commerciaux ?

Absolument, HeyGen aide à la narration visuelle percutante pour divers besoins commerciaux, de l'intégration et des RH au marketing. Utilisez des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour maintenir une identité de marque cohérente dans tout votre contenu vidéo engageant.

