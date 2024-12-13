Créateur de Vidéos de Direction pour un Contenu Engagé

Transformez instantanément vos scripts en vidéos animées professionnelles pour les réseaux sociaux, en exploitant les puissantes capacités de Text-to-video from script.

481/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative informative de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing, détaillant une nouvelle stratégie marketing ou un outil d'analyse. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle professionnelle et épurée, avec un avatar AI amical présentant les informations avec un ton confiant. Mettez en avant l'intégration fluide des "AI avatars" pour transmettre des messages complexes de manière claire et engageante, améliorant la compréhension des spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes conçue pour les organisateurs d'événements, promouvant une conférence multi-villes à travers divers lieux. Le style visuel et audio doit être excitant et riche visuellement, incorporant des animations de cartes vibrantes et un design en mouvement pour illustrer les itinéraires de voyage, accompagné d'une bande sonore énergique et de "Sous-titres/captions" cruciaux pour l'accessibilité dans divers environnements de visionnage. Cette pièce visuellement engageante mettra en évidence les détails de l'événement de manière claire.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo sociale de 30 secondes pour les créateurs de contenu, transformant un récent article de blog en une mise à jour visuelle engageante. Le style souhaité est rapide et visuellement attrayant, utilisant des coupes rapides et une musique de fond entraînante pour maintenir l'attention du public. Démontrez à quel point le contenu peut être facilement converti en utilisant "Text-to-video from script", simplifiant la création de vidéos sociales captivantes à partir de contenu écrit existant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Direction

Produisez facilement des vidéos claires et engageantes pour guider votre audience ou expliquer des directions complexes avec la puissante plateforme vidéo AI de HeyGen, simplifiant votre communication.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script texte dans HeyGen. Notre fonctionnalité "Text-to-video from script" convertira vos mots en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"AI avatars" pour présenter vos directions. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre efficacement à votre marque et à votre message.
3
Step 3
Personnalisez avec le Branding
Améliorez votre vidéo en appliquant des "contrôles de Branding". Intégrez votre logo, vos couleurs et vos polices spécifiques pour maintenir une apparence professionnelle cohérente pour vos efforts de direction.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois satisfait, "Exportez" votre vidéo complète de direction dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes, garantissant que votre message atteigne son audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Succès Client Propulsées par AI

.

Transformez les témoignages clients en vidéos AI dynamiques et engageantes qui mettent efficacement en avant le succès et renforcent la confiance pour votre direction.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen sert-il de moteur créatif pour la production vidéo ?

HeyGen est un moteur créatif robuste, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos animées dynamiques et d'incorporer même des éléments rappelant les vidéos 3D. Sa plateforme intuitive est conçue pour transformer des concepts imaginatifs en contenu visuellement engageant.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos sociales engageantes avec des avatars AI ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos sociales captivantes avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez combiner Text-to-video from script avec une génération de voix off de haute qualité pour captiver efficacement votre audience.

Quels contrôles de branding sont disponibles dans HeyGen pour un contenu vidéo personnalisé ?

HeyGen offre des contrôles de Branding complets, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo, vos couleurs de marque spécifiques et d'autres éléments visuels dans vos vidéos. Cela garantit la cohérence et renforce votre identité de marque à travers tout votre contenu de créateur de vidéos de direction.

HeyGen facilite-t-il la création rapide de vidéos en utilisant des templates et des scripts ?

HeyGen simplifie considérablement la production vidéo grâce à une vaste bibliothèque de templates et à sa fonctionnalité efficace de Text-to-video from script. Cela permet une génération rapide de vidéos professionnelles, y compris des vidéos explicatives complexes, réduisant considérablement le temps de création.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo