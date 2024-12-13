Générateur de Campagnes de Prospection : Boostez Vos Ventes & Gagnez du Temps

Générez des campagnes sur mesure et gagnez du temps avec la personnalisation alimentée par l'IA, transformant sans effort vos scripts en vidéos de prospection convaincantes grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Produisez une vidéo didactique d'une minute à l'intention des professionnels du marketing et des ventes, démontrant la puissance fluide d'un générateur de campagnes de prospection avec personnalisation alimentée par l'IA. Le style visuel doit être élégant et moderne, présentant des exemples clairs d'interface utilisateur, accompagnés d'une voix off confiante et articulée. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre avec précision les détails techniques et utilisez des avatars IA pour une présentation professionnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables des ventes, détaillant comment améliorer la délivrabilité des e-mails et optimiser les séquences de prospection. Adoptez un style visuel dynamique et professionnel avec un montage rapide et une musique de fond entraînante et encourageante. Assurez-vous que la vidéo utilise les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et présente une génération de voix off claire et concise pour expliquer simplement des concepts complexes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux entrepreneurs et consultants indépendants, mettant en avant comment gagner du temps et générer des campagnes sur mesure en utilisant des modèles éprouvés. L'esthétique doit être énergique et lumineuse, avec des coupes rapides démontrant l'efficacité, et une voix off amicale et enthousiaste. Utilisez la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour une création rapide et améliorez les visuels avec le support de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel technique d'une minute et demie pour les équipes de développement commercial et les professionnels de la vente B2B, illustrant les avantages de l'intégration CRM avec un générateur d'e-mails à froid pour se connecter efficacement avec les prospects. La présentation visuelle doit être sophistiquée et pédagogique, avec des démonstrations lourdes de partage d'écran, accompagnées d'une voix calme et informative. Cette vidéo doit tirer parti du redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations de HeyGen pour diverses plateformes et incorporer des avatars IA pour un branding cohérent.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Campagnes de Prospection

Créez sans effort des campagnes de prospection hautement efficaces et personnalisées qui résonnent avec votre audience et améliorent votre connexion avec les prospects.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Fondation de Campagne
Commencez par choisir parmi notre bibliothèque de modèles éprouvés ou partez de zéro pour construire votre campagne de prospection. Nos "modèles & scènes" préconçus offrent un point de départ solide pour divers scénarios de prospection.
2
Step 2
Générez du Contenu Personnalisé
Utilisez la personnalisation alimentée par l'IA pour créer des messages convaincants adaptés à vos prospects. Exploitez la fonctionnalité "texte-à-vidéo à partir de script" pour transformer votre texte en contenu vidéo engageant sans effort.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels de Campagne
Pour générer des campagnes sur mesure, enrichissez votre message avec un "avatar IA" réaliste pour délivrer votre contenu. Personnalisez davantage vos visuels pour qu'ils s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Campagne
Optimisez votre campagne pour diverses plateformes avec le "redimensionnement des ratios d'aspect & exportations". Préparez votre contenu généré pour vous connecter efficacement avec les prospects sur tous vos canaux souhaités.

Cas d'Utilisation

Histoires de Succès Client Impactantes

Transformez les témoignages clients en histoires de succès vidéo percutantes, renforçant la confiance et la crédibilité dans vos efforts de prospection pour convertir plus rapidement les leads.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen soutient-il les campagnes de prospection personnalisées ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos hautement personnalisées, avec des avatars IA capables de délivrer des messages sur mesure. Cette capacité améliore considérablement vos campagnes de prospection personnalisées, vous permettant de vous connecter avec les prospects de manière plus profonde et engageante que les méthodes traditionnelles basées sur le texte.

HeyGen peut-il générer du contenu vidéo pour mes efforts de prospection par e-mail ?

Absolument. HeyGen est un outil de génération vidéo efficace qui vous aide à créer du contenu vidéo convaincant à partir d'un script, parfait pour être intégré dans votre prospection par e-mail. Vous pouvez utiliser des modèles éprouvés et les personnaliser avec vos contrôles de marque pour rendre chaque message percutant.

Quelles fonctionnalités de personnalisation alimentées par l'IA HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen exploite une personnalisation avancée alimentée par l'IA pour offrir une personnalisation étendue, y compris des avatars IA réalistes et une conversion texte-à-vidéo fluide avec des voix off personnalisables. Ces capacités techniques vous permettent de générer des campagnes sur mesure qui résonnent de manière unique avec chaque destinataire.

À quelle vitesse puis-je créer des vidéos sur mesure avec HeyGen ?

HeyGen est conçu pour l'efficacité, permettant aux utilisateurs de gagner du temps en transformant rapidement des scripts en vidéos professionnelles. Avec des outils intuitifs et une vaste bibliothèque de médias, vous pouvez rapidement générer des campagnes sur mesure sans expérience approfondie en montage vidéo.

