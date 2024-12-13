Générateur de Vidéo Sortante : Stimulez les Leads avec la Personnalisation AI
Générez des vidéos personnalisées à grande échelle en utilisant des avatars AI pour une prospection vidéo efficace et la génération de leads.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes spécifiquement pour les représentants du développement commercial axés sur la prospection vidéo efficace. Utilisez un style visuel et audio amical, enrichi de sous-titres/captions bien visibles pour garantir l'accessibilité et la rétention du message, démontrant comment une approche vidéo concise peut révolutionner le contact initial avec le client.
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, illustrant la simplicité d'utilisation d'un générateur de vidéo sortante. Le style visuel et audio doit être concis et direct, en utilisant des Modèles et scènes personnalisables pour créer rapidement un contenu à fort impact sans montage extensif, simplifiant ainsi la création vidéo globale.
Créez une vidéo de présentation moderne et épurée de 30 secondes pour les chefs de produit et les marketeurs B2B, mettant en avant la puissance des générateurs de vidéo AI. Le style visuel et audio professionnel soulignera la facilité de production de vidéos personnalisées grâce à la génération avancée de voix off, communiquant efficacement les caractéristiques complexes des produits ou les avantages des services.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes et performantes en utilisant l'AI pour attirer de nouveaux leads et optimiser vos campagnes de marketing sortant.
Contenu Social Engagé.
Produisez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin de stimuler l'engagement et susciter un intérêt entrant qui soutient les efforts de suivi sortant.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de prospection vidéo ?
HeyGen vous permet de créer des messages vidéo engageants et personnalisés pour la prospection sortante. Utilisez des avatars AI et la génération de texte en vidéo pour produire du contenu de haute qualité à grande échelle, boostant considérablement vos stratégies de génération de leads et de prospection vidéo.
Quel type de générateurs de vidéo AI propose HeyGen ?
HeyGen propose des générateurs de vidéo AI avancés qui transforment les scripts en vidéos soignées en utilisant des avatars AI intelligents. Cette capacité de texte en vidéo simplifie la création de vidéos, vous permettant de produire du contenu professionnel sans logiciel de montage vidéo AI complexe.
Puis-je créer du contenu vidéo personnalisé avec HeyGen ?
Oui, HeyGen se spécialise dans la création de contenu vidéo personnalisé par AI, vous permettant d'adapter les messages pour chaque spectateur. Intégrez le logo et les couleurs de votre marque grâce à des contrôles de branding robustes pour garantir que chaque vidéo personnalisée s'aligne avec votre identité.
HeyGen prend-il en charge différents ratios d'aspect vidéo pour l'exportation ?
HeyGen prend entièrement en charge le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos AI sont optimisées pour diverses plateformes et appareils. Cette flexibilité simplifie la distribution de contenu et rationalise votre flux de travail vidéo.