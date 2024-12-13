Générateur de Vidéo Sortante : Stimulez les Leads avec la Personnalisation AI

Générez des vidéos personnalisées à grande échelle en utilisant des avatars AI pour une prospection vidéo efficace et la génération de leads.

Imaginez créer une vidéo personnalisée de 30 secondes conçue pour les professionnels de la vente ciblant de nouveaux prospects. Cette vidéo devrait présenter un style visuel professionnel et engageant avec une voix off claire et articulée, montrant comment les avatars AI peuvent délivrer des messages sur mesure qui augmentent considérablement les efforts de génération de leads pour tout générateur de vidéo sortante.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes spécifiquement pour les représentants du développement commercial axés sur la prospection vidéo efficace. Utilisez un style visuel et audio amical, enrichi de sous-titres/captions bien visibles pour garantir l'accessibilité et la rétention du message, démontrant comment une approche vidéo concise peut révolutionner le contact initial avec le client.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, illustrant la simplicité d'utilisation d'un générateur de vidéo sortante. Le style visuel et audio doit être concis et direct, en utilisant des Modèles et scènes personnalisables pour créer rapidement un contenu à fort impact sans montage extensif, simplifiant ainsi la création vidéo globale.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de présentation moderne et épurée de 30 secondes pour les chefs de produit et les marketeurs B2B, mettant en avant la puissance des générateurs de vidéo AI. Le style visuel et audio professionnel soulignera la facilité de production de vidéos personnalisées grâce à la génération avancée de voix off, communiquant efficacement les caractéristiques complexes des produits ou les avantages des services.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo Sortante

Créez facilement des vidéos professionnelles et personnalisées pour dynamiser vos campagnes sortantes et vous connecter efficacement avec les prospects, transformant vos efforts de prospection vidéo.

1
Step 1
Créez Votre Script Personnalisé
Commencez par rédiger votre message unique. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script vous permet de convertir facilement vos mots en dialogue parlé, formant le cœur de votre vidéo personnalisée.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Style
Donnez vie à votre message. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et sélectionnez un modèle professionnel pour mieux représenter votre marque et votre message.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Générez
Personnalisez votre vidéo avec le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de branding. Ensuite, lancez le processus de génération, en utilisant la vidéo générative AI pour produire du contenu de haute qualité.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour la Prospection
Finalisez votre vidéo avec un formatage précis en utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect. Votre vidéo prête à être envoyée est alors parfaitement optimisée pour vos campagnes de prospection vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Succès Client & Témoignages

Créez des témoignages vidéo percutants et des histoires de réussite client pour renforcer la confiance, fournir une preuve sociale et améliorer vos ventes et prospections sortantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de prospection vidéo ?

HeyGen vous permet de créer des messages vidéo engageants et personnalisés pour la prospection sortante. Utilisez des avatars AI et la génération de texte en vidéo pour produire du contenu de haute qualité à grande échelle, boostant considérablement vos stratégies de génération de leads et de prospection vidéo.

Quel type de générateurs de vidéo AI propose HeyGen ?

HeyGen propose des générateurs de vidéo AI avancés qui transforment les scripts en vidéos soignées en utilisant des avatars AI intelligents. Cette capacité de texte en vidéo simplifie la création de vidéos, vous permettant de produire du contenu professionnel sans logiciel de montage vidéo AI complexe.

Puis-je créer du contenu vidéo personnalisé avec HeyGen ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la création de contenu vidéo personnalisé par AI, vous permettant d'adapter les messages pour chaque spectateur. Intégrez le logo et les couleurs de votre marque grâce à des contrôles de branding robustes pour garantir que chaque vidéo personnalisée s'aligne avec votre identité.

HeyGen prend-il en charge différents ratios d'aspect vidéo pour l'exportation ?

HeyGen prend entièrement en charge le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos AI sont optimisées pour diverses plateformes et appareils. Cette flexibilité simplifie la distribution de contenu et rationalise votre flux de travail vidéo.

