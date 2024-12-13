Créateur de Vidéos de Mise à Jour de Panne : Créez des Alertes Rapides et Claires

Transformez vos scripts de panne en vidéos claires et engageantes instantanément avec le texte-à-vidéo de HeyGen, gardant vos clients pleinement informés.

Produisez une vidéo informative de 30 secondes pour les clients inquiets, mettant en scène un avatar AI délivrant une mise à jour concise sur une panne, expliquant la cause et le temps estimé de rétablissement avec un visuel professionnel et rassurant et une voix off claire, afin de maintenir la cohérence de la marque lors d'interruptions imprévues d'électricité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une annonce proactive de 45 secondes pour les résidents et entreprises concernés, détaillant une coupure planifiée à venir pour maintenance ; cette vidéo doit utiliser un style visuel calme et informatif avec des superpositions de texte à l'écran et une voix off professionnelle, générée efficacement à l'aide de la fonction texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un simple script.
Exemple de Prompt 2
Créez un guide utile de 60 secondes pour le grand public, illustrant les conseils essentiels de sécurité en cas de panne d'électricité à suivre lors d'une interruption, en utilisant un ton visuel instructif mais rassurant et des démonstrations claires, assurant une large accessibilité avec des sous-titres et légendes compréhensifs pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Générez un rapport rapide de 20 secondes sur la panne pour les parties prenantes et le public, confirmant le rétablissement des services et remerciant les clients pour leur patience, en utilisant un style visuel et audio direct, concis et positif, en exploitant les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et soignée qui maintient la cohérence de la marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour de Panne

Générez rapidement des vidéos de mise à jour de panne claires et informatives avec des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo, gardant votre audience informée et engagée.

1
Step 1
Créez Votre Script de Panne
Créez votre script de mise à jour de panne en collant votre texte dans l'éditeur. Notre plateforme utilisera la technologie texte-à-vidéo à partir du script pour générer automatiquement le brouillon initial de la vidéo, en veillant à ce que toutes les informations critiques soient incluses.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer le message. Personnalisez leur apparence et leur voix pour assurer la cohérence de la marque et une présentation professionnelle pour votre mise à jour de panne.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off et des Visuels
Améliorez votre vidéo avec des voix off de haute qualité générées à partir de votre script, assurant une livraison professionnelle et engageante. Incorporez des images de fond pertinentes de la bibliothèque de médias pour clarifier davantage votre message de panne.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Exportez vos vidéos finales de mise à jour de panne en utilisant le redimensionnement de rapport d'aspect et des exports adaptés à différentes plateformes. Partagez-les sur les plateformes de streaming vidéo et les réseaux sociaux pour informer rapidement votre audience du dernier état.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Informations Complexes sur les Pannes

.

Clarifiez les détails complexes des pannes ou les procédures de sécurité dans des formats vidéo facilement digestibles et accessibles, améliorant la compréhension et la conformité du public.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise à jour de panne ?

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos de mise à jour de panne, permettant aux utilisateurs de transformer rapidement du texte en vidéos engageantes. Avec des avatars AI et des voix off de haute qualité, vous pouvez générer rapidement des mises à jour critiques, assurant une communication en temps opportun lors d'une interruption d'électricité.

HeyGen peut-il assurer la cohérence de la marque et le storytelling visuel dans les rapports de panne ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, y compris des logos et couleurs personnalisés, pour maintenir la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos de mise à jour de panne. Vous pouvez exploiter des images de fond pertinentes, des superpositions de texte dynamiques et des transitions fluides pour améliorer les techniques de storytelling visuel pour une communication claire.

Quels outils créatifs AI HeyGen propose-t-il pour une communication efficace sur les pannes ?

HeyGen propose une suite d'outils créatifs AI, y compris des modèles et scènes personnalisables, pour accélérer votre processus de création vidéo. Vous pouvez générer des sous-titres et légendes et exploiter plusieurs langues, rendant vos vidéos de mise à jour de panne accessibles et engageantes pour un public diversifié.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour des mises à jour vidéo urgentes ?

HeyGen facilite un processus de génération vidéo de bout en bout, du script à l'exportation finale, idéal pour les événements de panne urgents. Utilisez la vaste bibliothèque de médias, intégrez des enregistrements d'écran et redimensionnez les vidéos avec le redimensionnement de rapport d'aspect pour garantir que votre message est parfaitement adapté pour diverses plateformes de streaming vidéo et de médias sociaux.

