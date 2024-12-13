Votre Créateur de Vidéos de Conformité OSHA pour une Formation Facile

Améliorez les connaissances en matière de sécurité et simplifiez la formation avec notre fonctionnalité intuitive de texte à vidéo à partir de script, rendant la conformité simple.

Créez une vidéo d'instruction d'une minute destinée aux nouveaux employés, démontrant les procédures correctes de verrouillage/étiquetage. Le style visuel doit être épuré et schématique, utilisant un avatar AI pour expliquer clairement chaque étape. Une voix off professionnelle et calme, générée via la génération de voix off de HeyGen, expliquera les nuances des protocoles de sécurité, complétée par du texte à l'écran pour les points clés concernant les vidéos de sécurité au travail.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'apprentissage basée sur des scénarios de 90 secondes pour les superviseurs, présentant un danger courant sur le lieu de travail et leur demandant d'identifier la réponse correcte de formation à la conformité OSHA. Le style visuel et audio doit être réaliste et engageant, en utilisant les modèles et scènes préconstruits de HeyGen pour une configuration rapide. Incluez des sous-titres/captions en plusieurs langues pour soutenir une main-d'œuvre diversifiée, garantissant que tous les chefs d'équipe puissent comprendre efficacement le défi de sécurité présenté et améliorer la rétention des connaissances.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les responsables de la sécurité, illustrant à quelle vitesse un créateur de vidéos AI comme HeyGen peut générer des mises à jour de sécurité urgentes. Le style visuel doit être rapide et informatif, incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour mettre en évidence des avertissements de danger spécifiques. La narration sera pilotée par le texte à la vidéo à partir du script, démontrant l'efficacité de la mise à jour des informations pour un créateur de vidéos de conformité OSHA.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 1 minute 30 secondes sur les « À faire et à ne pas faire » destinée à tous les employés, axée sur la sécurité générale au travail et l'amélioration de la rétention des connaissances. Le style visuel doit être direct et facile à suivre, utilisant les avatars AI de HeyGen pour démontrer clairement les actions conformes et non conformes dans un contexte de formation OSHA personnalisé. Cette vidéo doit être optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, garantissant une portée et une efficacité maximales sur différents types d'affichage.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Conformité OSHA

Générez rapidement des vidéos de formation à la conformité OSHA professionnelles et engageantes en utilisant l'AI, garantissant que votre personnel reste en sécurité et informé avec un minimum d'effort.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Collez ou tapez votre contenu de formation à la conformité OSHA directement dans notre plateforme. Exploitez la puissance du texte à vidéo à partir de script pour convertir votre texte en une vidéo dynamique, assurant une communication claire des protocoles de sécurité.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Améliorez vos vidéos de sécurité au travail avec des présentateurs professionnels et des voix off réalistes qui captivent votre audience.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Utilisez les contrôles de marque pour intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise afin de personnaliser votre vidéo. Ajoutez facilement des médias pertinents de notre bibliothèque ou téléchargez les vôtres, rendant votre formation OSHA personnalisée visuellement percutante.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Conformité
Finalisez vos vidéos de formation à la sécurité en sélectionnant le rapport d'aspect et la qualité souhaités. Utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour générer votre fichier vidéo complet, prêt à être déployé sur vos plateformes LMS ou canaux internes.

Cas d'Utilisation

Clarifiez l'Éducation à la Santé et à la Sécurité au Travail

Démystifiez les réglementations et procédures complexes en matière de santé et de sécurité au travail, améliorant la compréhension et l'adhésion aux directives OSHA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la conformité OSHA ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI intuitif, transformant le texte en vidéo à partir de script en vidéos de formation à la conformité OSHA professionnelles. Nos avatars AI personnalisables narrent clairement des protocoles de sécurité complexes, réduisant considérablement le temps et les ressources nécessaires pour les vidéos de sécurité au travail.

HeyGen offre-t-il un support multilingue pour les besoins divers de formation OSHA ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue robuste, vous permettant de créer des vidéos de formation OSHA personnalisées pour une main-d'œuvre mondiale ou diversifiée. Cette fonctionnalité améliore considérablement la rétention des connaissances des protocoles de sécurité à travers différents groupes linguistiques, garantissant une conformité et des fonctionnalités d'accessibilité plus larges.

Quelles caractéristiques techniques font de HeyGen un créateur de vidéos de conformité OSHA efficace ?

HeyGen est un créateur de vidéos de conformité OSHA efficace grâce à ses puissantes caractéristiques techniques, y compris une vaste bibliothèque de modèles et de scènes et des contrôles de marque flexibles. Ces outils vous permettent de produire rapidement des vidéos de sécurité au travail de haute qualité qui respectent les directives spécifiques de votre entreprise et les protocoles de sécurité.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être personnalisés pour des scénarios de formation à la sécurité spécifiques ?

Oui, les avatars AI de HeyGen offrent de vastes options de personnalisation, de l'apparence à la voix, pour correspondre parfaitement à vos vidéos de formation à la sécurité spécifiques. Cette capacité soutient un apprentissage basé sur des scénarios engageants et améliore la pertinence et l'efficacité de votre formation à la conformité OSHA.

