Oui, les avatars AI de HeyGen offrent de vastes options de personnalisation, de l'apparence à la voix, pour correspondre parfaitement à vos vidéos de formation à la sécurité spécifiques. Cette capacité soutient un apprentissage basé sur des scénarios engageants et améliore la pertinence et l'efficacité de votre formation à la conformité OSHA.