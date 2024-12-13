Créez une vidéo captivante de 30 secondes démontrant comment réaliser un simple oiseau en origami, ciblant les débutants en loisirs créatifs et les passionnés de DIY. Le style visuel doit être lumineux et épuré, utilisant des gros plans pour montrer clairement chaque étape du pliage du papier, complété par une musique de fond entraînante et une voix off amicale et encourageante générée à l'aide de la fonction de génération de voix off de HeyGen, guidant les spectateurs à travers le processus 'comment faire de l'origami'.

