Créateur de visites guidées pour des expériences virtuelles engageantes
Concevez des visites virtuelles captivantes et améliorez l'engagement avec des expériences interactives, en tirant parti des puissants modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, comme les hôtels-boutiques ou les lieux d'événements, mettant en avant comment le logiciel de visite virtuelle peut créer une expérience interactive inégalée. Visuellement, la vidéo doit être engageante et dynamique, en mettant l'accent sur les points d'accès cliquables et les options de personnalisation, soutenue par un récit amical et invitant délivré via la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, avec des sous-titres clairs.
Concevez une vidéo de 2 minutes pour les spécialistes du marketing digital et les agences, illustrant la puissance d'un créateur de visites guidées avec des fonctionnalités SEO Friendly et des analyses intégrées. Le style visuel doit être élégant et axé sur les données, démontrant une intégration transparente et des rapports détaillés, le tout transmis par une voix off autoritaire utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect professionnel et un redimensionnement et exportation des formats pour diverses plateformes.
Produisez une vidéo concise de 45 secondes pour les nouvelles entreprises et les utilisateurs DIY, montrant la facilité de création de visites virtuelles à l'aide de modèles préconçus et d'une interface intuitive de glisser-déposer. La présentation visuelle doit être conviviale et étape par étape, démontrant une configuration rapide et une compatibilité VR Ready. Une voix off enthousiaste, accompagnée de visuels engageants de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen, avec un avatar AI démontrant le processus simple, inspirera une adoption rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez l'intégration et l'orientation.
Créez facilement diverses visites guidées et contenus d'intégration pour éduquer et engager efficacement de nouveaux publics à l'échelle mondiale.
Élevez l'engagement des visites virtuelles.
Utilisez l'AI pour rendre vos visites virtuelles et visites guidées hautement interactives, augmentant l'engagement des spectateurs et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une visite guidée ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos de visites guidées professionnelles en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Son interface intuitive de glisser-déposer et ses nombreux modèles en font un outil puissant pour créer du contenu de visite virtuelle engageant.
Les vidéos de visites virtuelles de HeyGen peuvent-elles être intégrées et optimisées pour la visibilité en ligne ?
Oui, HeyGen garantit que vos vidéos promotionnelles de visites virtuelles sont SEO Friendly et peuvent être intégrées de manière transparente sur n'importe quel site web à l'aide d'un simple code d'intégration. Les capacités de redimensionnement des formats de la plateforme assurent que votre contenu vidéo est optimisé pour tous les appareils, offrant une expérience interactive cohérente.
Quelles options de personnalisation et de branding sont disponibles pour les visites virtuelles créées avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments pour maintenir une identité de marque cohérente. Cette flexibilité garantit que vos visites guidées et visites virtuelles reflètent véritablement votre style unique.
HeyGen propose-t-il des outils pour améliorer l'engagement et suivre la performance du contenu de visite virtuelle ?
Absolument. HeyGen permet la création d'éléments vidéo interactifs qui améliorent la communication avec les clients, rendant votre contenu de visite virtuelle plus engageant. Bien que HeyGen se concentre sur la génération de vidéos, le contenu qu'il produit peut être intégré dans des plateformes offrant des outils de capture de leads et des analyses pour un suivi complet.