Créez une vidéo d'orientation dynamique de 60 secondes conçue pour accueillir les nouveaux employés dans une startup technologique, mettant en avant la culture de l'entreprise et les premières étapes. Le style visuel doit être moderne et énergique avec des arrière-plans animés et des transitions élégantes, complété par une musique entraînante et inspirante et une voix off amicale. Utilisez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour construire rapidement une séquence d'introduction captivante qui attire l'attention et suscite l'enthousiasme dès la première seconde pour ces vidéos d'intégration.

