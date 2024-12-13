Créateur de Vidéos d'Orientation : Créez des Vidéos d'Intégration et de Formation Engagantes

Rationalisez votre orientation des employés avec des vidéos professionnelles, en exploitant notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo d'orientation dynamique de 60 secondes conçue pour accueillir les nouveaux employés dans une startup technologique, mettant en avant la culture de l'entreprise et les premières étapes. Le style visuel doit être moderne et énergique avec des arrière-plans animés et des transitions élégantes, complété par une musique entraînante et inspirante et une voix off amicale. Utilisez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour construire rapidement une séquence d'introduction captivante qui attire l'attention et suscite l'enthousiasme dès la première seconde pour ces vidéos d'intégration.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de communication interne concise de 45 secondes pour les équipes à distance, présentant une mise à jour de la politique de l'entreprise. Le style visuel doit être professionnel et minimaliste, avec un ton clair, autoritaire mais accessible dans la voix off. Intégrez les 'Avatars AI' de HeyGen pour délivrer le message, assurant une présence de présentateur cohérente et engageante sans nécessiter de tournage en direct, rendant cette production de générateur vidéo AI actuelle et soignée.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative de 90 secondes pour les employés apprenant un nouveau logiciel de gestion de projet, en se concentrant sur une fonctionnalité spécifique. Le style visuel doit être clair et pédagogique, combinant des enregistrements d'écran avec des graphiques animés pour mettre en évidence les étapes clés, accompagné d'une voix off claire et étape par étape. Exploitez la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour générer efficacement le contenu vidéo directement à partir d'un script procédural détaillé, garantissant précision et cohérence dans les vidéos de formation.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes promouvant une nouvelle initiative de partage de connaissances interne à travers des équipes inter-départementales. Le style visuel doit être rapide et inspirant, utilisant des coupes rapides d'images diverses et d'infographies, sur une musique de fond entraînante avec une voix off concise et motivante. Améliorez la narration visuelle en utilisant largement la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' de HeyGen pour accéder à des visuels et des séquences de haute qualité qui résonnent avec des thèmes collaboratifs et innovants, faisant de cela un atout créatif puissant sur toute plateforme de création vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Orientation

Créez facilement des vidéos d'orientation engageantes et informatives pour les nouveaux employés ou processus, assurant une expérience d'intégration cohérente et professionnelle.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une variété de modèles professionnels ou sélectionnez un avatar AI pour commencer rapidement à construire votre vidéo d'orientation.
2
Step 2
Générez Votre Script
Saisissez votre contenu d'orientation et utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo pour générer des voix off naturelles pour votre vidéo.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo en utilisant des contrôles de branding pour ajouter le logo et les couleurs de votre entreprise, assurant une cohérence de marque tout au long.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo d'orientation en sélectionnant le format d'exportation souhaité, la rendant prête pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Délivrer des Messages de Bienvenue Impactants

.

Motivez les nouveaux employés en transmettant efficacement les valeurs de l'entreprise, la mission et en créant une première impression positive.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos pour les équipes créatives ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI intuitif qui simplifie l'ensemble du processus de création vidéo. Notre plateforme utilise des avatars AI et des capacités de texte en vidéo à partir de script pour vous aider à produire des vidéos de qualité professionnelle et des présentations animées engageantes sans effort.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding et le contenu vidéo ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de formation et d'intégration. Vous pouvez appliquer des contrôles de branding, y compris des logos et des couleurs, et accéder à une riche bibliothèque de médias pour créer des histoires visuelles uniques, garantissant que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il convertir efficacement des scripts en vidéos professionnelles avec voix off ?

Absolument. HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos AI, vous permettant de transformer des scripts en vidéos complètes avec génération de voix off de haute qualité et capacités de synthèse vocale. Ce processus rationalisé fait de HeyGen un créateur de vidéos inestimable pour une production de contenu rapide.

HeyGen inclut-il des personnages animés et une bibliothèque de médias complète ?

Oui, HeyGen propose une large sélection d'avatars AI et offre une bibliothèque de médias de stock complète pour améliorer vos vidéos. Ces ressources créatives sont parfaites pour produire des vidéos explicatives dynamiques et des présentations engageantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo