Créateur de Vidéos d'Orientation : Créez des Vidéos d'Intégration et de Formation Engagantes
Rationalisez votre orientation des employés avec des vidéos professionnelles, en exploitant notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.
Développez une vidéo de communication interne concise de 45 secondes pour les équipes à distance, présentant une mise à jour de la politique de l'entreprise. Le style visuel doit être professionnel et minimaliste, avec un ton clair, autoritaire mais accessible dans la voix off. Intégrez les 'Avatars AI' de HeyGen pour délivrer le message, assurant une présence de présentateur cohérente et engageante sans nécessiter de tournage en direct, rendant cette production de générateur vidéo AI actuelle et soignée.
Concevez une vidéo explicative de 90 secondes pour les employés apprenant un nouveau logiciel de gestion de projet, en se concentrant sur une fonctionnalité spécifique. Le style visuel doit être clair et pédagogique, combinant des enregistrements d'écran avec des graphiques animés pour mettre en évidence les étapes clés, accompagné d'une voix off claire et étape par étape. Exploitez la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour générer efficacement le contenu vidéo directement à partir d'un script procédural détaillé, garantissant précision et cohérence dans les vidéos de formation.
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes promouvant une nouvelle initiative de partage de connaissances interne à travers des équipes inter-départementales. Le style visuel doit être rapide et inspirant, utilisant des coupes rapides d'images diverses et d'infographies, sur une musique de fond entraînante avec une voix off concise et motivante. Améliorez la narration visuelle en utilisant largement la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' de HeyGen pour accéder à des visuels et des séquences de haute qualité qui résonnent avec des thèmes collaboratifs et innovants, faisant de cela un atout créatif puissant sur toute plateforme de création vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir le Contenu d'Intégration et de Formation.
Accélérez le partage des connaissances et assurez un apprentissage cohérent et évolutif pour tous les employés, quel que soit leur emplacement.
Améliorer l'Engagement et la Rétention des Employés.
Utilisez des vidéos générées par AI pour rendre l'orientation plus interactive, mémorable et efficace pour une compréhension à long terme.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos pour les équipes créatives ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI intuitif qui simplifie l'ensemble du processus de création vidéo. Notre plateforme utilise des avatars AI et des capacités de texte en vidéo à partir de script pour vous aider à produire des vidéos de qualité professionnelle et des présentations animées engageantes sans effort.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding et le contenu vidéo ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de formation et d'intégration. Vous pouvez appliquer des contrôles de branding, y compris des logos et des couleurs, et accéder à une riche bibliothèque de médias pour créer des histoires visuelles uniques, garantissant que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen peut-il convertir efficacement des scripts en vidéos professionnelles avec voix off ?
Absolument. HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos AI, vous permettant de transformer des scripts en vidéos complètes avec génération de voix off de haute qualité et capacités de synthèse vocale. Ce processus rationalisé fait de HeyGen un créateur de vidéos inestimable pour une production de contenu rapide.
HeyGen inclut-il des personnages animés et une bibliothèque de médias complète ?
Oui, HeyGen propose une large sélection d'avatars AI et offre une bibliothèque de médias de stock complète pour améliorer vos vidéos. Ces ressources créatives sont parfaites pour produire des vidéos explicatives dynamiques et des présentations engageantes.