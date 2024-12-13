Générateur de Vidéos d'Intégration pour un Onboarding Engagé
Créez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles en utilisant des avatars IA avancés pour simplifier votre formation.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative concise de 60 secondes détaillant une nouvelle fonctionnalité logicielle, destinée aux utilisateurs existants qui sont des professionnels occupés. Le style visuel et audio doit être épuré et professionnel, mettant directement en avant les interactions avec l'interface utilisateur, en utilisant la `conversion de texte en vidéo à partir de script` pour garantir une narration claire et précise pour la démonstration.
Concevez une vidéo promotionnelle engageante de 30 secondes pour présenter un événement virtuel ou une nouvelle fonctionnalité de plateforme, destinée aux participants potentiels ou aux premiers utilisateurs. Utilisez des graphismes dynamiques et modernes et une bande sonore inspirante, en construisant cette pièce avec le `générateur de vidéos IA` en personnalisant rapidement l'un des `modèles et scènes` de HeyGen pour capter l'attention.
Produisez une vidéo de formation interne ciblée de 50 secondes pour une équipe de vente, décrivant les nouvelles spécifications du produit. Le style visuel doit être informatif mais engageant avec des superpositions de texte faciles à lire, soutenu par une `génération de voix off` professionnelle et calme pour maintenir un ton pédagogique cohérent tout au long de la présentation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Efficacité de l'Onboarding et de la Formation.
Exploitez la vidéo alimentée par l'IA pour augmenter considérablement l'engagement et la rétention dans les programmes d'intégration et de formation critiques.
Rationalisez les Programmes d'Intégration Globaux.
Produisez et distribuez efficacement des cours vidéo complets pour l'intégration, assurant une formation cohérente pour une main-d'œuvre mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la production créative de vidéos à partir de texte ?
HeyGen transforme vos scripts textuels en vidéos captivantes sans effort, agissant comme un puissant générateur de texte en vidéo. Vous pouvez enrichir vos projets créatifs avec des avatars IA réalistes, des personnages animés dynamiques et des voix off naturelles, tous personnalisables à votre marque.
Quel type de modèles vidéo HeyGen propose-t-il pour une création de contenu rapide ?
HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels, permettant la création rapide de divers types de contenu comme des vidéos explicatives engageantes, des vidéos d'intégration informatives et des vidéos de formation efficaces. Cela simplifie votre processus de création vidéo, économisant un temps et des ressources considérables en tant que plateforme de création vidéo complète.
Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à l'identité de ma marque ?
Absolument, HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour aligner vos vidéos avec l'identité de votre marque. Vous pouvez intégrer votre logo, ajuster les schémas de couleurs et même utiliser des avatars IA personnalisés, garantissant que chaque vidéo reflète la voix unique de votre marque.
Comment les avatars IA améliorent-ils les vidéos réalisées avec HeyGen ?
Les avatars IA dans HeyGen servent de présentateurs dynamiques pour vos vidéos, donnant vie aux scripts avec des expressions et des gestes réalistes. Cette capacité transforme votre création vidéo, faisant de HeyGen un générateur de vidéos IA de premier plan qui peut également intégrer de manière transparente la génération de voix off pour des récits captivants.