Générateur de Vidéo Guide d'Orientation pour une Intégration Sans Accroc des Employés
Simplifiez l'intégration des nouveaux employés avec des vidéos d'orientation professionnelles. Notre plateforme utilise le texte-à-vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des guides captivants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo concise de 30 secondes démontrant l'efficacité de la création d'un générateur de vidéo guide d'orientation. Visez un style visuel propre, professionnel et énergique avec un texte clair à l'écran et une voix off concise et articulée. Montrez à quel point il est facile de créer une vidéo d'orientation complète en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen et sa fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo à partir d'un script, en soulignant les économies de temps et de ressources pour les responsables RH et les coordinateurs de formation.
Produisez une vidéo de 60 secondes destinée aux fondateurs d'entreprise et aux équipes marketing, illustrant comment renforcer l'identité de leur marque pour les équipes à distance grâce à un contenu d'orientation personnalisé. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et marqué incorporant les couleurs et logos de l'entreprise, accompagnée d'une voix off confiante et autoritaire et d'une musique contemporaine. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de haute qualité et sa fonctionnalité de sous-titres/légendes pour garantir l'accessibilité et un message cohérent à travers divers environnements distants.
Créez une vidéo dynamique de 40 secondes pour les candidats potentiels et les communications internes, mettant en valeur de manière vibrante la culture d'entreprise unique. Employez un style visuel ludique et énergique, donnant vie à la culture avec des avatars AI expressifs jouant des scénarios de travail relatables, le tout sur une musique de fond entraînante. Utilisez la génération de voix off robuste de HeyGen pour articuler les valeurs fondamentales et l'esprit d'équipe, rendant l'éthique de l'entreprise palpable et engageante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Échelle de Contenu d'Intégration et de Formation.
Produisez rapidement de nombreux modules d'orientation et cours de formation, atteignant efficacement tous les nouveaux employés, y compris les équipes à distance.
Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés.
Augmentez l'engagement des nouveaux employés et la rétention d'informations en livrant des vidéos de formation dynamiques et interactives alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'intégration uniques et engageantes qui reflètent l'identité de ma marque ?
HeyGen propose un puissant créateur de vidéos d'intégration avec de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo, intégrer les couleurs et le logo de votre marque, et même utiliser des personnages animés pour produire des guides d'orientation visuellement attrayants qui représentent véritablement l'identité de votre entreprise.
Quelles capacités AI offre HeyGen pour générer efficacement des vidéos guides d'orientation professionnelles ?
HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité. Cela simplifie la création de vidéos de formation engageantes, rendant le processus rapide et accessible à tous.
Puis-je personnaliser le contenu et l'apparence de mes vidéos d'orientation et de formation dans HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation robustes, y compris un éditeur vidéo polyvalent, une fonctionnalité de glisser-déposer, et le support de vos propres médias. Vous pouvez adapter chaque aspect, du texte aux visuels en passant par les sous-titres et le branding, garantissant que vos vidéos d'orientation correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.
HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos d'orientation pour les nouveaux employés et les équipes à distance ?
Oui, HeyGen est un générateur de vidéos d'orientation idéal pour accueillir les nouveaux employés et informer les équipes à distance. Avec son interface intuitive et ses fonctionnalités AI, vous pouvez rapidement produire des vidéos de formation cohérentes et de haute qualité qui assurent une expérience d'intégration fluide pour tous, quel que soit leur emplacement.