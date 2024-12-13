Votre Générateur de Vidéos Explicatives d'Orientation AI pour une Intégration Sans Effort

Simplifiez l'intégration des nouveaux employés avec des vidéos engageantes créées facilement grâce à nos avatars AI.

Créez une vidéo explicative d'orientation de 60 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés, les introduisant à la culture dynamique de l'entreprise. Visez une esthétique chaleureuse et accueillante avec des couleurs douces, en utilisant des avatars AI amicaux pour présenter les informations clés, le tout soutenu par une voix off claire et accueillante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les professionnels des RH et de la formation, développez une vidéo d'intégration de 45 secondes démontrant la création facile de contenu engageant pour les sessions de formation. Le style visuel doit être moderne et épuré, en utilisant divers modèles de vidéos et scènes pour mettre en avant les détails cruciaux, accompagné d'une musique de fond entraînante.
Exemple de Prompt 2
Les équipes RH occupées et les propriétaires de petites entreprises peuvent simplifier leur communication avec cet explicatif de 30 secondes. Il doit démontrer visuellement la capacité de texte à vidéo à partir d'un script, avec un flux visuel dynamique et rapide et une voix énergique pour transmettre rapidement les avantages en termes d'efficacité.
Exemple de Prompt 3
Une démonstration de 60 secondes du générateur de vidéos AI est nécessaire pour les communicateurs d'entreprise, axée sur la création de vidéos de présentation soignées tout en assurant un contrôle fort de la marque. L'esthétique visuelle doit être professionnelle et autoritaire, complétée par une génération de voix off sophistiquée pour délivrer un message convaincant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives d'Orientation

Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes et informatives pour les nouveaux employés et les sessions de formation avec notre générateur d'explications alimenté par AI.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de modèles de vidéos professionnels, spécialement conçus pour les vidéos d'intégration, afin de définir le ton parfait pour vos nouveaux employés. Cela garantit un point de départ cohérent et de haute qualité pour votre vidéo explicative d'orientation.
2
Step 2
Collez Votre Script
Transformez votre contenu écrit en dialogue parlé. Il vous suffit de coller votre script d'orientation, et notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script générera des voix off au son naturel, vous faisant gagner du temps et des efforts.
3
Step 3
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre message. Personnalisez leur apparence et intégrez votre branding, comme les logos et les couleurs, pour refléter la culture de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo explicative d'orientation terminée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Cela vous permet de partager votre contenu engageant pour intégrer sans effort de nouveaux employés et simplifier le processus de formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez la Culture d'Entreprise

Créez des vidéos motivationnelles percutantes pour l'orientation afin de présenter les valeurs, la vision et la culture de l'entreprise, favorisant un départ positif pour les nouveaux employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les professionnels des RH et de la formation avec l'intégration et la formation ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI qui permet aux professionnels des RH et de la formation de créer des vidéos d'intégration engageantes et des explications d'orientation pour les nouveaux employés. Il simplifie le processus de production de contenu cohérent et informatif qui reflète la culture de l'entreprise et aide lors des sessions de formation.

Quelles sont les capacités principales de HeyGen pour créer du contenu vidéo engageant ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script pour générer du contenu dynamique et engageant. Avec son éditeur intuitif et ses divers modèles de vidéos, les utilisateurs peuvent facilement produire des vidéos de haute qualité pour divers besoins de communication.

Puis-je personnaliser le branding des vidéos créées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer facilement le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels dans vos vidéos. Cela garantit que tout votre contenu, y compris les vidéos de présentation, maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

Comment HeyGen rend-il le processus de création vidéo plus efficace et accessible ?

HeyGen simplifie considérablement le processus de production vidéo en automatisant la génération de voix off et en offrant un support multilingue complet. Ce générateur de vidéos AI permet une création rapide de vidéos professionnelles, rendant le contenu de haute qualité plus accessible pour tous les utilisateurs.

