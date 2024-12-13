Votre Générateur de Vidéos Explicatives d'Orientation AI pour une Intégration Sans Effort
Simplifiez l'intégration des nouveaux employés avec des vidéos engageantes créées facilement grâce à nos avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les professionnels des RH et de la formation, développez une vidéo d'intégration de 45 secondes démontrant la création facile de contenu engageant pour les sessions de formation. Le style visuel doit être moderne et épuré, en utilisant divers modèles de vidéos et scènes pour mettre en avant les détails cruciaux, accompagné d'une musique de fond entraînante.
Les équipes RH occupées et les propriétaires de petites entreprises peuvent simplifier leur communication avec cet explicatif de 30 secondes. Il doit démontrer visuellement la capacité de texte à vidéo à partir d'un script, avec un flux visuel dynamique et rapide et une voix énergique pour transmettre rapidement les avantages en termes d'efficacité.
Une démonstration de 60 secondes du générateur de vidéos AI est nécessaire pour les communicateurs d'entreprise, axée sur la création de vidéos de présentation soignées tout en assurant un contrôle fort de la marque. L'esthétique visuelle doit être professionnelle et autoritaire, complétée par une génération de voix off sophistiquée pour délivrer un message convaincant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Améliorez l'orientation des nouveaux employés et les sessions de formation avec des vidéos alimentées par AI, améliorant l'engagement et la rétention des connaissances pour les informations cruciales.
Élargissez les Programmes d'Apprentissage.
Développez de nombreux cours d'intégration et atteignez efficacement une main-d'œuvre mondiale en utilisant la technologie vidéo AI pour des explications cohérentes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les professionnels des RH et de la formation avec l'intégration et la formation ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI qui permet aux professionnels des RH et de la formation de créer des vidéos d'intégration engageantes et des explications d'orientation pour les nouveaux employés. Il simplifie le processus de production de contenu cohérent et informatif qui reflète la culture de l'entreprise et aide lors des sessions de formation.
Quelles sont les capacités principales de HeyGen pour créer du contenu vidéo engageant ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script pour générer du contenu dynamique et engageant. Avec son éditeur intuitif et ses divers modèles de vidéos, les utilisateurs peuvent facilement produire des vidéos de haute qualité pour divers besoins de communication.
Puis-je personnaliser le branding des vidéos créées avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer facilement le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels dans vos vidéos. Cela garantit que tout votre contenu, y compris les vidéos de présentation, maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.
Comment HeyGen rend-il le processus de création vidéo plus efficace et accessible ?
HeyGen simplifie considérablement le processus de production vidéo en automatisant la génération de voix off et en offrant un support multilingue complet. Ce générateur de vidéos AI permet une création rapide de vidéos professionnelles, rendant le contenu de haute qualité plus accessible pour tous les utilisateurs.