Créateur de Vidéos d'Actualités Organisationnelles pour des Nouvelles d'Entreprise Engagées
Diffusez des mises à jour d'entreprise captivantes et stimulez l'engagement des employés. Créez des vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Réalisez une vidéo concise de 30 secondes sur une mise à jour de l'entreprise célébrant un récent succès d'équipe, destinée à tout le personnel et à la direction. La vidéo doit avoir un style visuel joyeux et festif avec des coupes rapides et une musique entraînante, en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une pièce professionnelle et inspirante qui stimule l'engagement des employés.
Développez une vidéo informative de 60 secondes expliquant un nouveau changement de politique interne, spécifiquement destinée à tous les employés concernés par la mise à jour. Le style visuel et audio doit être clair, professionnel et rassurant, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler les détails avec précision et assurer une communication interne complète.
Créez une vidéo promotionnelle énergique de 40 secondes pour un événement ou une session de formation à venir, destinée à tous les employés actuels et potentiels. Le style visuel doit être accueillant et dynamique, incorporant des séquences de stock de haute qualité et un ton amical et enthousiaste, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels convaincants.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités Organisationnelles
Créez des vidéos d'actualités organisationnelles engageantes sans effort. Transformez vos communications internes avec des outils alimentés par l'AI et une finition professionnelle, garantissant que votre message atteigne chaque employé clairement et efficacement.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez l'Engagement de la Formation des Employés avec l'AI.
Améliorez les programmes de formation interne et les mises à jour de l'entreprise avec des vidéos engageantes alimentées par l'AI, conduisant à une meilleure rétention et compréhension des employés.
Rationalisez la Création de Cours de Formation Interne.
Développez et livrez efficacement des cours de formation complets et des vidéos d'intégration à tous les employés en utilisant l'AI, en élargissant vos initiatives d'apprentissage.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos d'actualités organisationnelles pour les communications internes ?
HeyGen vous permet de transformer les *vidéos d'actualités organisationnelles* de banales à *engageantes*. Utilisez les *avatars AI* et la *génération de voix off* pour offrir des *communications internes* soignées qui captivent votre audience, augmentant ainsi l'*engagement des employés*.
Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour créer rapidement des vidéos engageantes ?
HeyGen offre des outils puissants *alimentés par l'AI* comme notre *générateur de texte en vidéo* et une large gamme de *modèles* pour simplifier la *création de vidéos*. Produisez facilement des vidéos professionnelles, complètes avec *sous-titres* et une robuste *bibliothèque de médias*, toutes conçues pour créer des *vidéos engageantes* sans effort.
HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos d'entreprise complet pour diverses mises à jour de l'entreprise ?
Absolument, HeyGen est un *créateur de vidéos d'entreprise* polyvalent conçu pour diverses *mises à jour de l'entreprise* et *formations des employés*. Avec des fonctionnalités comme les *contrôles de marque* et un *éditeur glisser-déposer*, vous pouvez maintenir la cohérence de la marque à travers toutes vos *vidéos d'actualités organisationnelles* essentielles.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu texte en vidéo avec des avatars AI ?
HeyGen simplifie la création de contenu *texte en vidéo* en vous permettant de générer des vidéos professionnelles directement à partir de votre script. Choisissez parmi divers *avatars AI* et utilisez la génération avancée de *voix off* pour produire des messages vidéo personnalisés de haute qualité avec facilité.