Imaginez créer une vidéo de mise à jour organisationnelle de 45 secondes pour tous les employés, détaillant la nouvelle politique de télétravail. Le style visuel doit être professionnel et accessible, avec un avatar AI amical mais autoritaire délivrant les informations clés avec une voix off claire et confiante. Cette communication interne, générée sans effort avec les avatars AI de HeyGen, vise à s'assurer que tout le monde est informé et engagé avec les nouvelles directives.

