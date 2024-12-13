Générateur de Vidéos de Mise à Jour Organisationnelle : Créez des Vidéos Engagantes
Améliorez les communications internes et la formation des employés en transformant des scripts en vidéos dynamiques grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour l'équipe de développement produit, nous avons besoin d'une vidéo concise de 30 secondes résumant les décisions clés de la récente revue de sprint. Son esthétique visuelle dynamique et efficace utilisera des puces à l'écran et des graphiques épurés, complétés par une musique de fond instrumentale entraînante. La capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script sera essentielle pour convertir rapidement les notes de réunion en un récapitulatif visuel engageant, garantissant que les points critiques sont communiqués efficacement.
Une vidéo d'annonce de 60 secondes pour toute l'entreprise, célébrant les réalisations trimestrielles et exprimant de la gratitude envers toute l'organisation, est de mise. Le style visuel doit être lumineux, engageant et incorporer des points de données attrayants et des séquences de stock célébratoires, accompagnés d'une musique orchestrale inspirante. En utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen, le processus de création sera simplifié, permettant de réaliser une vidéo soignée et percutante qui résonne avec tous les membres de l'équipe et les parties prenantes.
Envisagez de générer une vidéo concise de 20 secondes pour les communications internes, spécifiquement destinée à l'équipe de vente, pour introduire une nouvelle fonctionnalité produit ou un changement de processus. Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant des coupes rapides et mettant en avant les principaux avantages avec un texte clair à l'écran et des superpositions animées, le tout soutenu par une voix off enthousiaste. La flexibilité de HeyGen en matière de redimensionnement et d'exportation des formats d'image garantira que cette création vidéo AI rapide peut être facilement adaptée à diverses plateformes internes, maximisant la portée et la clarté.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez les Vidéos de Formation des Employés.
Augmentez l'engagement et la rétention pour tout le contenu de formation et d'intégration des employés en utilisant les capacités de création vidéo AI de HeyGen.
Produisez du Contenu d'Apprentissage Interne.
Créez efficacement une gamme plus large de cours internes et de modules d'apprentissage, rendant l'information complexe accessible aux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de mise à jour organisationnelle ?
HeyGen sert de générateur avancé de vidéos de mise à jour organisationnelle, utilisant la création vidéo AI pour transformer le texte en vidéo sans effort. Il accélère considérablement les communications internes en produisant rapidement des mises à jour professionnelles et engageantes avec des avatars AI et divers modèles.
HeyGen propose-t-il des modèles pour diverses communications internes et vidéos de formation des employés ?
Oui, HeyGen offre une bibliothèque complète de modèles vidéo spécifiquement conçus pour les communications internes, la formation des employés et les annonces à l'échelle de l'entreprise. Ces scènes personnalisables et avatars AI permettent une production vidéo efficace pour divers besoins généraux.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding et le contenu dans la création vidéo AI de HeyGen ?
HeyGen propose des contrôles de branding étendus, permettant aux utilisateurs d'intégrer les logos et couleurs de l'entreprise pour une narration vidéo cohérente. Les utilisateurs peuvent également utiliser une bibliothèque multimédia robuste et des fonctionnalités d'édition de script pour s'assurer que leur création vidéo AI s'aligne parfaitement avec les directives de la marque.
HeyGen peut-il aider à produire des vidéos engageantes pour diverses plateformes et audiences avec des capacités multilingues ?
Absolument. HeyGen prend en charge la création vidéo native avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement des formats d'image pour diverses plateformes, y compris les vidéos sur les réseaux sociaux. De plus, ses capacités de génération de voix off multilingues garantissent que votre message résonne avec un public mondial pour une narration vidéo efficace.