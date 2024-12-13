Générateur de Vidéos de Structure Organisationnelle pour des Organigrammes Clairs

Simplifiez l'intégration RH et les communications internes avec des visuels dynamiques d'organigrammes. Exploitez notre puissante capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour des relations hiérarchiques claires.

Imaginez une vidéo d'intégration RH de 45 secondes conçue pour introduire en douceur les nouvelles recrues à la structure organisationnelle complexe de votre entreprise. Avec HeyGen, vous pouvez créer cette vidéo professionnelle de style infographique en utilisant des avatars AI pour guider les spectateurs à travers les relations hiérarchiques, enrichie par une génération de voix off AI amicale pour une expérience d'accueil engageante et claire.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour améliorer les communications internes, créez une vidéo de 60 secondes démontrant les relations hiérarchiques mises à jour au sein des départements, ciblant les employés existants et les chefs d'équipe. Cette présentation dynamique et épurée de graphiques d'entreprise devrait utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour une diffusion précise de l'information, accompagnée d'une voix AI professionnelle et de sous-titres/captions optionnels, transformant les données sèches de l'organigramme en une mise à jour accessible et engageante.
Exemple de Prompt 2
Êtes-vous un professionnel des RH ou un manager cherchant à rationaliser vos processus ? Générez une vidéo concise de 30 secondes montrant la création sans effort d'une vidéo de structure organisationnelle avec HeyGen. Cette vidéo rapide et engageante mettra en avant un design moderne et une voix AI entraînante, soulignant la puissance des modèles personnalisables et la facilité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect pour un partage rapide de votre nouvelle vidéo d'organigramme sur les plateformes.
Exemple de Prompt 3
Pour communiquer efficacement des stratégies complexes de planification de la main-d'œuvre, produisez une vidéo explicative détaillée de 90 secondes pour les chefs de département et les planificateurs stratégiques. Cette vidéo devrait représenter visuellement l'impact sur votre structure organisationnelle en utilisant des esthétiques d'entreprise soignées et des graphiques personnalisés, narrée par une voix off AI autoritaire, et enrichie de séquences pertinentes via la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, fournissant des aperçus complets des futures relations hiérarchiques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Structure Organisationnelle

Transformez facilement vos données organisationnelles en vidéos engageantes et informatives avec des avatars AI et des modèles personnalisables, simplifiant les communications internes et l'intégration RH.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une gamme de modèles professionnels conçus pour les vidéos d'organigrammes, ou partez de zéro pour créer votre projet vidéo personnalisé.
2
Step 2
Collez Vos Données d'Organigramme
Saisissez votre structure organisationnelle et les données des employés. Ensuite, collez votre script pour générer un contenu texte-à-vidéo engageant expliquant les relations hiérarchiques.
3
Step 3
Choisissez Vos Avatars AI
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour narrer votre contenu et appliquez des contrôles de marque pour aligner avec l'identité visuelle de votre entreprise pour les communications internes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Générez votre vidéo finale d'organigramme et exportez-la facilement, partagez-la ou imprimez-la sur diverses plateformes pour des vidéos de planification de la main-d'œuvre ou d'intégration RH.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez Rapidement les Mises à Jour Organisationnelles

.

Générez rapidement des clips vidéo engageants pour communiquer des mises à jour et des changements organisationnels en temps opportun à votre équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de structure organisationnelle ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos de structure organisationnelle, vous permettant de transformer facilement du texte en contenu visuel engageant. Vous pouvez exploiter nos avatars AI et divers modèles pour produire des vidéos d'organigrammes professionnels qui communiquent clairement les relations hiérarchiques et la hiérarchie de l'entreprise.

Puis-je facilement créer des vidéos d'organigrammes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos de structure organisationnelle, même sans expérience préalable en montage vidéo. Notre plateforme offre des modèles personnalisables et une interface conviviale pour générer rapidement des vidéos d'organigrammes dynamiques pour les communications internes ou l'intégration RH.

HeyGen utilise-t-il des avatars AI pour le contenu de planification de la main-d'œuvre ?

Absolument, les avatars AI avancés de HeyGen et les capacités de voix off AI apportent une touche humaine à vos visualisations de planification de la main-d'œuvre et de données des employés. Créez des vidéos captivantes qui expliquent les relations hiérarchiques et les structures d'équipe, améliorant la clarté et l'engagement.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'organigrammes ?

HeyGen fournit des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser vos vidéos d'organigrammes avec le logo et les couleurs de votre entreprise. Notre plateforme propose des modèles personnalisables et un redimensionnement des rapports d'aspect pour un rendu professionnel que vous pouvez facilement exporter et partager sur les plateformes.

