Créateur de Vidéos pour le Manuel Organisationnel pour Engager les Équipes
Rationalisez la formation RH et assurez la conformité en convertissant rapidement votre manuel en vidéos dynamiques avec Texte-à-vidéo à partir du script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo informative de 45 secondes pour la communication interne expliquant les récentes mises à jour des politiques de conformité de l'entreprise, destinée à tous les employés actuels. La présentation visuelle doit être directe et facile à comprendre, incorporant des photos et vidéos de stock pertinentes de la bibliothèque multimédia pour illustrer les points clés. Le récit doit être délivré par texte-à-vidéo à partir du script, garantissant précision et cohérence du message.
Produisez une vidéo de formation engageante de 60 secondes pour le département des ventes, détaillant une nouvelle procédure pour rationaliser les flux de travail pour les rapports clients. Le style visuel et audio doit être clair et instructif, utilisant des modèles et scènes préconçus pour décomposer les étapes complexes, tandis que des sous-titres clairs renforcent l'information pour tous les apprenants.
Concevez une vidéo inspirante de 30 secondes pour tous les employés, renforçant la vision et les valeurs fondamentales de l'entreprise dans le cadre d'une initiative de création de vidéos pour le manuel organisationnel. Le style visuel doit être dynamique et visuellement époustouflant, adapté à diverses plateformes internes en utilisant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect. Le message concis doit être élaboré en utilisant texte-à-vidéo à partir du script pour maintenir la cohérence de la marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez la Formation et l'Intégration des Employés.
Créez facilement des manuels vidéo complets pour accélérer la formation des employés et améliorer l'efficacité de l'intégration.
Simplifiez les Politiques Complexes de l'Entreprise.
Clarifiez les politiques et procédures complexes de l'entreprise, assurant une compréhension claire et une conformité robuste à travers votre personnel.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il transformer notre manuel organisationnel en contenu vidéo engageant ?
HeyGen vous permet de convertir des informations complexes de votre manuel organisationnel en contenu vidéo AI dynamique et engageant en utilisant des avatars AI avancés et Texte-à-vidéo à partir du script. Cela aide à améliorer l'engagement des employés et assure que les détails critiques de conformité sont efficacement communiqués et retenus.
Quels avantages HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'intégration et de formation efficaces pour les employés ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration et de formation efficaces pour les employés, avec des modèles personnalisables et une génération de voix off réaliste. Cela améliore considérablement la formation RH, augmente la productivité des employés et contribue à une meilleure rétention des employés dès le premier jour.
HeyGen peut-il améliorer la communication interne et rationaliser les flux de travail au sein de notre organisation ?
Absolument, HeyGen permet aux organisations de créer rapidement des vidéos AI professionnelles pour la communication interne, aidant à rationaliser les flux de travail et à économiser un temps précieux. Des fonctionnalités comme les sous-titres améliorent également l'accessibilité et la compréhension pour des équipes diversifiées, favorisant une meilleure communication interne.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos personnalisées pour la communication avec les employés ?
HeyGen permet la création de vidéos AI hautement personnalisées pour la communication avec les employés, des messages de bienvenue aux mises à jour de politiques. Vous pouvez facilement personnaliser l'image de marque avec votre logo et vos couleurs, et ajouter des sous-titres pour une accessibilité universelle, assurant un message sur mesure et percutant pour chaque employé.