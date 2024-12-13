Créateur de Vidéos pour le Manuel Organisationnel pour Engager les Équipes

Rationalisez la formation RH et assurez la conformité en convertissant rapidement votre manuel en vidéos dynamiques avec Texte-à-vidéo à partir du script.

Créez une vidéo d'intégration convaincante de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, les introduisant à la culture de l'entreprise et aux premières étapes essentielles. Le style visuel doit être chaleureux et professionnel, utilisant un avatar AI amical pour les guider à travers les sections initiales du manuel organisationnel. L'audio doit comporter une voix off claire et accueillante, établissant un ton positif pour leur parcours.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes pour la communication interne expliquant les récentes mises à jour des politiques de conformité de l'entreprise, destinée à tous les employés actuels. La présentation visuelle doit être directe et facile à comprendre, incorporant des photos et vidéos de stock pertinentes de la bibliothèque multimédia pour illustrer les points clés. Le récit doit être délivré par texte-à-vidéo à partir du script, garantissant précision et cohérence du message.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation engageante de 60 secondes pour le département des ventes, détaillant une nouvelle procédure pour rationaliser les flux de travail pour les rapports clients. Le style visuel et audio doit être clair et instructif, utilisant des modèles et scènes préconçus pour décomposer les étapes complexes, tandis que des sous-titres clairs renforcent l'information pour tous les apprenants.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inspirante de 30 secondes pour tous les employés, renforçant la vision et les valeurs fondamentales de l'entreprise dans le cadre d'une initiative de création de vidéos pour le manuel organisationnel. Le style visuel doit être dynamique et visuellement époustouflant, adapté à diverses plateformes internes en utilisant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect. Le message concis doit être élaboré en utilisant texte-à-vidéo à partir du script pour maintenir la cohérence de la marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour le Manuel Organisationnel

Transformez vos manuels organisationnels statiques en contenu vidéo dynamique et engageant pour améliorer l'intégration des employés et la communication interne sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller le contenu de votre manuel organisationnel dans notre plateforme. Utilisez la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir du script pour convertir instantanément votre texte en une vidéo préliminaire, démarrant efficacement votre nouveau manuel pour les employés.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar et Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou délivrer des informations. Cela rend votre message plus engageant et mémorable pour votre équipe.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Engagé et des Sous-titres
Améliorez la clarté et la portée en incorporant une narration professionnelle et du texte. Utilisez la génération de voix off pour une livraison audio claire et incluez des sous-titres automatiques pour garantir que votre vidéo est entièrement accessible.
4
Step 4
Exportez et Partagez Sans Effort
Finalisez votre vidéo et distribuez-la facilement sur vos plateformes préférées. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour garantir que votre vidéo soit parfaite sur n'importe quel appareil, simplifiant ainsi votre communication interne sans effort.

Cas d'Utilisation

Boostez l'Engagement et la Rétention des Employés

Améliorez l'engagement des employés et la rétention de l'information avec du contenu vidéo dynamique et alimenté par l'AI pour votre manuel organisationnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer notre manuel organisationnel en contenu vidéo engageant ?

HeyGen vous permet de convertir des informations complexes de votre manuel organisationnel en contenu vidéo AI dynamique et engageant en utilisant des avatars AI avancés et Texte-à-vidéo à partir du script. Cela aide à améliorer l'engagement des employés et assure que les détails critiques de conformité sont efficacement communiqués et retenus.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'intégration et de formation efficaces pour les employés ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration et de formation efficaces pour les employés, avec des modèles personnalisables et une génération de voix off réaliste. Cela améliore considérablement la formation RH, augmente la productivité des employés et contribue à une meilleure rétention des employés dès le premier jour.

HeyGen peut-il améliorer la communication interne et rationaliser les flux de travail au sein de notre organisation ?

Absolument, HeyGen permet aux organisations de créer rapidement des vidéos AI professionnelles pour la communication interne, aidant à rationaliser les flux de travail et à économiser un temps précieux. Des fonctionnalités comme les sous-titres améliorent également l'accessibilité et la compréhension pour des équipes diversifiées, favorisant une meilleure communication interne.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos personnalisées pour la communication avec les employés ?

HeyGen permet la création de vidéos AI hautement personnalisées pour la communication avec les employés, des messages de bienvenue aux mises à jour de politiques. Vous pouvez facilement personnaliser l'image de marque avec votre logo et vos couleurs, et ajouter des sous-titres pour une accessibilité universelle, assurant un message sur mesure et percutant pour chaque employé.

