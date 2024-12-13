Générateur de Vidéos de Formation au Développement Organisationnel

Transformez votre L&D avec des avatars AI pour une formation des employés engageante et un partage des connaissances.

356/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo engageante d'une minute pour les nouvelles recrues en cours d'intégration, avec un style visuel amical et accessible et un ton audio encourageant, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter de manière fluide les valeurs clés de l'entreprise et les premières introductions départementales.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation à la conformité de 1,5 minute destinée à tous les employés, adoptant un style visuel formel et clair, complété par une livraison audio sérieuse et instructive, en assurant l'efficacité de cette vidéo de formation grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour les informations politiques critiques et l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Développez un tutoriel vidéo informatif de 1,5 minute pour les formateurs et éducateurs démontrant comment convertir le contenu PPT/PDF existant en vidéos de formation dynamiques, en employant un style visuel éducatif et structuré avec une narration audio utile et guidante, grandement simplifié par l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen pour une configuration rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation au développement organisationnel

Produisez efficacement des vidéos de formation engageantes pour l'apprentissage et le développement de votre équipe, en exploitant l'AI pour rationaliser la création et la diffusion de contenu.

1
Step 1
Créez votre Script de Formation
Commencez par saisir votre contenu de développement organisationnel. Le générateur de vidéos de formation AI convertit instantanément votre script en une narration visuelle, posant les bases d'un apprentissage efficace.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI professionnel pour présenter votre matériel, donnant vie à vos vidéos de formation. Cela ajoute une touche humaine et améliore l'engagement de vos employés.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Visuels
Incorporez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding. Personnalisez les scènes avec des médias de la bibliothèque ou vos propres téléchargements pour assurer une apparence cohérente et professionnelle à votre création vidéo.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats, y compris SCORM, pour une intégration facile. Téléchargez sans effort votre contenu de formation terminé dans votre système de gestion de l'apprentissage (LMS) existant pour une large distribution.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développer un Contenu Engagé pour le Leadership et les Compétences Douces

.

Générez des vidéos de formation percutantes pour le développement du leadership, les compétences en communication et la gestion du changement, favorisant une culture organisationnelle inspirante et unifiée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation au développement organisationnel ?

HeyGen permet aux entreprises de générer efficacement des vidéos de formation au développement organisationnel de haute qualité en utilisant l'AI. Notre plateforme exploite les avatars AI et les capacités de texte à vidéo, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour la création vidéo traditionnelle.

Quelles intégrations techniques HeyGen propose-t-il pour les systèmes d'apprentissage et de développement ?

HeyGen prend en charge les intégrations techniques essentielles pour l'apprentissage et le développement, y compris la fonctionnalité d'exportation SCORM pour une compatibilité sans faille avec votre LMS existant. Cela garantit que vos vidéos de formation générées par AI peuvent être facilement distribuées et suivies au sein de votre infrastructure actuelle.

HeyGen peut-il localiser des vidéos de formation pour des équipes de travail mondiales diversifiées ?

Oui, HeyGen permet une localisation robuste des vidéos de formation grâce à des voix off AI avancées et un support multilingue. Cette fonctionnalité aide les organisations à diffuser efficacement un contenu d'apprentissage et de développement cohérent à leurs employés mondiaux.

Comment HeyGen peut-il transformer le contenu existant en vidéos de formation engageantes ?

HeyGen simplifie le processus de conversion des présentations PPT/PDF existantes en vidéos de formation dynamiques. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété de modèles de vidéos de formation et utiliser les avatars AI pour donner vie à leur contenu avec un minimum d'effort d'édition.

