Générateur de Vidéos de Formation au Développement Organisationnel
Transformez votre L&D avec des avatars AI pour une formation des employés engageante et un partage des connaissances.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo engageante d'une minute pour les nouvelles recrues en cours d'intégration, avec un style visuel amical et accessible et un ton audio encourageant, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter de manière fluide les valeurs clés de l'entreprise et les premières introductions départementales.
Créez une vidéo de formation à la conformité de 1,5 minute destinée à tous les employés, adoptant un style visuel formel et clair, complété par une livraison audio sérieuse et instructive, en assurant l'efficacité de cette vidéo de formation grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour les informations politiques critiques et l'accessibilité.
Développez un tutoriel vidéo informatif de 1,5 minute pour les formateurs et éducateurs démontrant comment convertir le contenu PPT/PDF existant en vidéos de formation dynamiques, en employant un style visuel éducatif et structuré avec une narration audio utile et guidante, grandement simplifié par l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen pour une configuration rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée et l'Échelle de la Formation.
Produisez et distribuez rapidement un plus grand volume de cours de développement organisationnel, garantissant que tous les employés, quel que soit leur emplacement, aient accès aux matériaux d'apprentissage essentiels.
Améliorer l'Engagement d'Apprentissage.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives qui captivent les apprenants, améliorant considérablement la participation et la rétention des connaissances dans les programmes de développement organisationnel.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation au développement organisationnel ?
HeyGen permet aux entreprises de générer efficacement des vidéos de formation au développement organisationnel de haute qualité en utilisant l'AI. Notre plateforme exploite les avatars AI et les capacités de texte à vidéo, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour la création vidéo traditionnelle.
Quelles intégrations techniques HeyGen propose-t-il pour les systèmes d'apprentissage et de développement ?
HeyGen prend en charge les intégrations techniques essentielles pour l'apprentissage et le développement, y compris la fonctionnalité d'exportation SCORM pour une compatibilité sans faille avec votre LMS existant. Cela garantit que vos vidéos de formation générées par AI peuvent être facilement distribuées et suivies au sein de votre infrastructure actuelle.
HeyGen peut-il localiser des vidéos de formation pour des équipes de travail mondiales diversifiées ?
Oui, HeyGen permet une localisation robuste des vidéos de formation grâce à des voix off AI avancées et un support multilingue. Cette fonctionnalité aide les organisations à diffuser efficacement un contenu d'apprentissage et de développement cohérent à leurs employés mondiaux.
Comment HeyGen peut-il transformer le contenu existant en vidéos de formation engageantes ?
HeyGen simplifie le processus de conversion des présentations PPT/PDF existantes en vidéos de formation dynamiques. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété de modèles de vidéos de formation et utiliser les avatars AI pour donner vie à leur contenu avec un minimum d'effort d'édition.